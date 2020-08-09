Самый молодой голкипер СССР и первый русский футболист в истории «Челси»

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«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях московского «Торпедо». В этой главе вас ждут сразу два олимпийских чемпиона.

Наш сайт совсем недавно рассказывал о Дмитрии Викторовиче. В серии, посвящённой голкиперам ЦСКА . Но при этом мы обещали вернуться и рассказать о торпедовском периоде биографии олимпийского чемпиона. Ведь Харин — воспитанник автозаводцев и большим вратарём он стал именно в «Торпедо».

В 1984 году в заявке московского «Торпедо» появился совсем молодой человек по имени Дмитрий Харин. Игроки 1967 года рождения были редкостью, а тут 1968 год рождения. В первый раз я видел в составах команд высшей лиги футболиста, который был бы моложе меня. И поэтому я следил за карьерой Дмитрия с особым интересом. Тогда я еще не знал, что Харин начал играть в командах мастеров, когда ему не было еще пятнадцати. На пару с Геннадием Цветковым они защищали ворота клуба второй лиги ФШМ, где проходили обкатку юные выпускники торпедовской школы.

В высшей лиге Харин дебютировал в последнем туре чемпионата-84. Москвичи победили в Ростове местный СКА со счетом 4:2. Несложно сделать вывод, что соперники играли в открытый футбол. Дмитрий хоть и пропустил два мяча от Сергея Андреева, не стушевался, и провёл встречу достаточно хорошо. Один мяч пропустил с пенальти, второй в самом конце встречи. А Сергей Васильевич Андреев благодаря этому дублю вошёл в клуб имени Григория Федотова.

Слава пришла к Дмитрию весной восемьдесят пятого. В апрельском матче московских «Торпедо» и «Динамо» Валерий Сарычев подвернул ногу. В перерыве Валентин Иванов заменил голкипера, и в воротах появился шестнадцатилетний Харин. Автозаводцы к тому времени уступали 0:2. Юный торпедовец очень уверенно отыграл 45 минут, в течении которых его команда сумела отыграть один из голов. И пока лечился Сарычев, Дмитрий провел еще четыре встречи, в которых пропустил всего один мяч. В мае Харин в составе юношеской сборной СССР выиграл первенство Европы. И хотя большинство встреч в сезоне провел Сарычев, его молодой коллега оставил самое приятное впечатление. Почти все матчи, в которых Валентин Иванов доверял пост номер один Харину, Дмитрий отработал безупречно. Слово почти подразумевает встречу последнего тура с «Днепром» (3:3). Но тот матч ничего не решал для москвичей, а форварду днепропетровцев Олегу Протасову нужно было непременно побить казавшийся вечным рекорд Никиты Симоняна – 34 гола в чемпионате.

И внешне и своей игрой Дмитрий напоминал мне знаменитого немца Харальда Шумахера. Харин действовал просто, надежно и уверенно. Он умело выбирал позицию, обладал хорошей интуицией, позволявшей встречать мяч в нужном месте. Но и с прыжками у Дмитрия было всё в порядке. На выходах Дмитрий также действовал очень грамотно, знал, когда ловить мяч обеими руками, а когда отбивать его кулаком. Единственный компонент игры, в котором Харин не преуспел, были пенальти. Отбивал удары с точки он крайне редко. Но, согласитесь, упрекать вратаря за пропущенные с 11-метров голы – моветон. А еще бросилось в глаза то, как совсем молодой голкипер руководит обороной «Торпедо», где были собраны такие мастера, как Василий Жупиков, Виктор Круглов, Сергей Пригода, Валерий Шавейко, Александр Гостенин, Александр Полукаров. Почти всем было либо тридцать, либо около тридцати. И все слушались вчерашнего школьника.

В восемьдесят шестом Дмитрий Харин вытеснил Сарычева из ворот «Торпедо». Молодой голкипер играл, словно за спиной у него не один сезон в высшей лиге, а минимум пять. Единственная игра, которую торпедовцу можно поставить в укор, матч второго круга в Тбилиси, где Харин в первый и в последний раз в нашем первенстве пропустил четыре мяча. Чувствовалось, что рано или поздно Дмитрий станет вратарем главной команды страны. А пока юный Харин обживался в воротах олимпийской команды и готовился к играм в Сеуле.

В 1987 году Дмитрий, полностью освоившийся в воротах трехкратных чемпионов страны и олимпийской сборной, попробовал себя в роли пенальтиста. Сначала забил минчанам в кубковом матче (2:3), потом в серии послематчевых пенальти Кубка поразил ворота киевлян. В роли пострадавших оказались Андрей Сацункевич и Виктор Чанов. В третий раз Харин подошёл к 11-метровой отметке уже будучи голкипером ЦСКА в финале Кубка СССР / СНГ . При счете 0:2 в матче со «Спартаком» он вызвался бить пенальти. В роли оппонента был напарник и конкурент в борьбе за первый номер в сборной Станислав Черчесов. Сборная СНГ готовилась к первенству Европы, и Анатолий Бышовец еще не определился с кандидатурой основного. Дмитрий пробил выше перекладины, и больше этим делом не занимался. Но в Швеции играл он, а не спартаковец.

Осенью 1987 года Харин покинул родное «Торпедо» и перешел в «Динамо». Ходило несколько версий этого громкого перехода. В конце сезона-87 «Торпедо» упустило победу в Тбилиси, ведя по ходу встречи 2:0. Эта ничья стала для автозаводцев 11-й, а при существовавшем тогда лимите очко давали только за десять ничьих. Харин допустил ошибки, которые и позволили динамовцам отыграться. А автозаводцы после этой неудачи потеряли шансы завоевать бронзовые медали. Возможно, Валентин Иванов заподозрил вратаря или просто осерчал на него, в оставшихся встречах ворота защищал Валерий Сарычев. «Динамо» же возглавил Анатолий Бышовец, по совместительству главный тренер олимпийской сборной СССР . Анатолий Федорович наверняка хотел видеть Харина в обеих руководимых им командах. Но сам Дмитрий называет истинную причину перехода. Подходил срок армейской службы. «Торпедо» не могло сделать бронь, а идти в ЦСКА , игравший в первой лиге вратарю олимпийской сборной было как то не с руки. И хотя в «Динамо» Дмитрий стал олимпийским чемпионом и вратарем первой сборной СССР , я все же считаю, что игра Харина на новом месте несколько поблекла. Он стал больше пропускать и чаще ошибаться. А тут еще и травма колена, едва не оборвавшая, но все-таки подпортившая карьеру нашему олимпийскому чемпиону.

Сеульскую Олимпиаду Дмитрий отыграл очень здорово. Особенно с аргентинцами в групповом турнире, с итальянцами в полуфинале и конечно в решающем матче с бразильцами. В двадцать лет Дмитрий стал олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта.

Дмитрий Харин дебютировал в первой сборной СССР , когда там еще царил Ринат Дасаев. Но в основном составе нашей главной команды Дмитрий, уже армеец, закрепился после распада Союза, в короткий период существования сборной СНГ . И в этой команде, и в ее преемнице – сборной России Харин конкурировал со спартаковцем Станиславом Черчесовым. Ярко выраженного первого номера в российской сборной не было. На чемпионате Европы 1992 года Харин отыграл все три встречи. Два года спустя, на первенстве мира в США Дмитрий сыграл две встречи, а Станислав – одну. На Евро-96 Черчесов провел первый и третий матч, Харин — второй. Последний матч в составе сборной России оказался для Дмитрия неудачным. В игре со сборной Украины, проходившей в сентябре девяносто восьмого в Киеве, тридцатилетний Харин пропустил два мяча, а потом был удален за фол последней надежды.

Зимой 1993 года в «Челси» появился первый в истории клуба русский футболист. Лондонцы вели Дмитрия почти год и после знаменитой победы ЦСКА на «Камп Ноу» приняли окончательное решение – Харину в «Челси» быть. Цена вопроса – 400 тысяч фунтов. Приобретение русского вратаря было воспринято на «Стэмфорд Бридж» с воодушевлением. Дэйв Бизант утомил своими выкрутасами, Кевин Хичкок на роль основного не тянул. А тут 24-летний вратарь с таким опытом.

И Харин оправдал доверие. Вратарь из России играл неброско и очень надёжно. Во многом благодаря Дмитрию «Челси» дошёл до финала Кубка Англии 1994 года. Там «синие» попали под каток «Манчестер Юнайтед» 0:4, но вряд ли русского вратаря можно упрекнуть в пропущенных мячах. Гленн Ходдл, возглавивший лондонцев летом 1993 года, души не чаял в Дмитрии. Харин мог стать легендой клуба, да здоровье подвело. Не секрет, что в начале 90-х карьера нашего голкипера едва не прервалась из-за серьёзнейших травм коленных связок. Дмитрий вернулся в футбол, стал чемпионом страны и игроком сборной, уехал в солидный клуб. Но больные колени дали знать о себе в 1996 году. А тут еще Ходдл ушёл в сборную Англии и в клубе появился играющий тренер Руд Гуллит.

Почти весь сезон 1996-97 Дмитрий лечился... Летом 97-го Дмитрий залечил свои болячки, но вдруг выяснилось – «Челси» он не очень то и нужен. Гуллит привез земляка — здоровенного Эда Де Гуя, вратаря сборной Голландии и «Фейеноорда». Большой Эд обошелся лондонцам в два с лишним миллиона фунтов. Естественно, его покупали не для того, чтобы сдвинуть с лавочки Хичкока. Гуллит напрямую заявил Харину, что два первых вратаря быть не может, а для второго Дмитрий слишком хорош, посему пусть не обижается и будет третьим. Харин остался в клубе, но теперь играл крайне редко. Харин же в 1999 году уехал в «Селтик», но и там заиграть не смог. Во многом из-за проблем со здоровьем.

В трех сезонах – 1985, 1986 и 1987 состав вратарской бригады «Торпедо» был неизменен – Валерий Сарычев, Дмитрий Харин и Александр Гутеев. Воспитанник клуба показывал чудеса на тренировках, но даже в матчах за дубль не мог показать все, на что способен. За три года пребывания в «Торпедо» Александр так и не сыграл в основном составе. В ЦСКА Гутееву довелось поиграть, но без особого успеха. Зато в «Шиннике» Александр играл долго и надёжно.

Как вы уже знаете, по окончанию сезона 1987 года «Торпедо» и «Динамо» обменялись вратарями. Опытный Алексей Прудников стал торпедовцем. Наверняка, второй вратарь олимпийской сборной собирался стать основным в новой команде, но 28-летний Прудников оказался лишь сменщиком своего ровесника Сарычева. Всего пять встреч в основе. В Сеул Алексей Павлович все же поехал, вернулся из Южной Кореи с золотой медалью, хоть и не сыграл на олимпийском турнире ни одного матча. По окончанию сезона Прудников вернулся в «Спартак». Очень недолгим было пребывание в «Торпедо» Евгения Крюкова. Зимой восемьдесят восьмого он перешёл из «Кузбасса», а уже в марте отправился назад в Кемерово.

В восемьдесят девятом вратарскую бригаду пополнили Владимир Пчельников из «Спартака», Дмитрий Гуленков из «Зоркого» и собственный воспитанник Геннадий Разбицков. К Пчельникову мы вернёмся. Остановимся на Гуленкове и Разбицкове, даром что первый не сыграл за основу «Торпедо» ни минуты, а второй защищал ворота автозаводцев лишь в одной встрече.

Гуленков играл за ФШМ – дочернюю команду «Торпедо», потом провел сезон в красногорском «Зорком». В 1989 году 21-летний Дмитрий вернулся в «Торпедо», но очень скоро снова отправился в «Зоркий». Биография Дмитрия будет богатой. Он станет мастером спорта сразу трёх бывших советских стран – России, Украины и Узбекистана. В составе симферопольской «Таврии» Дмитрий выиграл первый чемпионат Украины (в качестве дублера Олега Колесова), а с ферганским «Новбахором» – Кубок Узбекистана. В России ученик Валентина Гавриловича Ивакина так же немало поиграл. В основном в первой и второй лигах, но был в его карьере сезон в находкинском «Океане», когда тот выступал в элите.

Как и многие бывшие торпедовские вратари Дмитрий Валентинович стал замечательным тренером. Работал в Красноярске, где подготовил голкипера армейцев Сергея Чепчугова. Среди учеников Гуленкова также торпедовец, а ныне вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв, динамовец Евгений Пузин и дублёр Сергея Рыжикова в «Рубине» Дмитрий Волкотруб.

Геннадий Разбицков провёл сезон в дубле, сыграл потом за основу в Кубке Федерации, после чего отыграл ещё два года в дочерних командах «Торпедо». В 1993 году Геннадий переехал в Астрахань, где выступал на протяжении 15 сезонов. Геннадий Евгеньевич поиграл за «Волгарь», за недолго существовавший «Астратекс», но больше всего он играл за «Судостроитель», ныне ФК «Астрахань». Разбицков оказался настоящей легендой «Судостроителя» — провёл наибольшее количество матчей за клуб, был капитаном и любимцем болельщиков. В 2008 году Геннадий вернулся в столицу и закончил было выступления. Но во второй половине 2008 года 36-летний вратарь помог подмосковному «Знамени Труда» сохранить прописку во втором дивизионе. Сейчас Геннадий Евгеньевич работает массажистом в бане. Хорошая профессия, но думается, что Разбицков мог принести больше пользы как тренер.

В 1990-м в клуб пришёл Сергей Чекмезов, отыгравший два сезона за «Кайрат». Но за год он не провел ни одной встречи, а потому по окончанию сезона отправился в созданную в Сочи «Жемчужину».