Ноль поражений и поверженный «Интер». История последнего евротрофея в шведском футболе

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вчера, 06:00

«Соккер.ру» рассказывает, как «Гётеборг» во второй раз стал обладателем Кубка УЕФА .

Совсем недавно вы могли прочитать, как молодой тренер Свен-Горан Эрикссон привёл «Гётеборг» к победе в очень представительном Кубке УЕФА . В 1982 году команда, сформированная исключительно из шведских футболистов, покорила вершину, не проиграв ни единой встречи. А ведь по дороге «ангелам» встретились и «Валенсия», и «Кайзерслаутерн», а в финале был переигран мощный «Гамбург» Эрнста Хаппеля.

Успех «Гётеборга» не остался незамеченным. Свенниса позвали работать в «Бенфику». Какое-то время «ангелами» руководил помощник Эрикссона Гундер Бенгтссон, который помог команде выиграть Аллсвенскан. Но по окончанию чемпионата Бенгтссон уступил свой пост Бьорну Вестербергу, а сам уехал в соседнюю Норвегию.

Вестерберг два раза выиграл с «Гётеборгом» золотые медали и довёл «ангелов» до четвертьфинала Кубка чемпионов. В 1985 Бьорн перебрался в «зоопарк», — возглавил стокгольмский «Юргорден». Бенгтссон в свою очередь два раза сделал «Волеренгу» чемпионом Норвегии. Но когда в «Гётеборге» появилась вакансия, Гундер с радостью вернулся на «Уллеви». В Аллсенскан «ангелы» спустились с небес на четвёртое место, но в Кубке чемпионов шведы провели героическую кампанию. Осенью были пройдены болгарская «Тракия» (3:2, 2:1) и турецкий «Фенербахче» (4:0, 1:2). В четвертьфинале команда Бенгтссона вышла победителем в противостоянии с «Абердином» Алекса Фергюсона. В Шотландии шведы дважды отыгрались — 2:2, а на «Уллеви» была зафиксирована уже нулевая ничья, которая вывела «Гётеборг» в полуфинал. Навстречу «Барселоне».

Матч с «Барсой» на «Уллеви» навсегда вошёл в историю клуба. Дубль Торнбьорна Нильссона и гол Томми Хольмгрена помог «ангелам» разгромить грозного соперника 3:0. Но предстояла поездка на «Камп Ноу». Хет-трик Пичи Алонсо, и 3:3 по сумме двух матчей. Пришлось бить пенальти. Первым дрогнул барселонец Франсиско Хосе «Лобо» Карраско. Реализуй бивший пятым по списку Роланд Нильссон свою попытку, — быть финалу «Стяуа» — «Гётеборг». Но он не забил. А потом, уже во второй серии, до промаха, дрогнул вышедший на замену норвежец Пер Эдмунд Мордт. «Барселона» протиснулась в финал, в котором потом проиграла чемпиону Румынии в послематчевой лотерее.

Конечно, шведы огорчились столь обидной неудаче. Зато в 1986 году «Гётоборг» выиграл Кубок страны и занял второе место в чемпионате. А осенью «ангелы» взяли старт в Кубке УЕФА . Но прежде чем перейти к рассказу об этом розыгрыше, позвольте рассказать о составе команды Гундера Бенгтссона. И сначала о потерях. Летом восемьдесят шестого вернулся в родную команду второй лиги «Йонсередс» легенда клуба Торбьорн Нильссон. Возможно, поспешил, ведь нападающему тогда было всего тридцать два. После победы в Кубке УЕФА 1981-82 Торбьорн подался от «ангелов» к «красным чертям», отыграл за «Кайзерслаутерн» два года, потом снова оказался в «Гётеборге». Причина ухода — в том самом матче с «Барселоной» Торнбьорн должен был пробивать пятый 11-метровый. Но он в последний момент уступил это право своему однофамильцу Роланду Нильссону. Ещё один нападающий Йонни Экстрём перебрался в итальянский «Эмполи». Однако осенью Йонни ещё играл в «Гётеборге» и неплохо потрудился. Ушёл ветеран, правый защитник Рубен Свеннсон. Что касается Гленна Стёмберга, то он уехал в «Бенфику» вслед за Эрикссоном.

Ворота по-прежнему защищал Томас Вернерссон, которого был готов подменить вечный дублёр Уве Тобиассон. На правом фланге освоился Матс-Ула Карлссон, слева по-прежнему трудился Стиг Фредрикссон. Пару центральных защитников составляли капитан Гленн Хюсен и Петер Ларссон, оба игроки сборной Швеции. Запасные Роланд Нильссон и Пер Мильдквист. Томми Хольмгрен переквалифицировался в полузащитники и теперь играл в средней линии со своим старшим братом Турдом. Рядом с братьями действовали Магнус Юханссон и Микаэль Андерссон. В распоряжении тренера также имелись Ларс Зеттерлунд, Пер-Эдмунд Мордт и совсем молодые Петер Грандквист с Классом Игнессоном. Иногда на правом фланге полузащиты мог сыграть Роланд Нильссон. Основную пару нападающих составляли Стефан Петтерсон и Леннарт Нильссон, их резервистами были Яри Рантанен и Дан Фрёберг. Как видите, за пять лет сменилась примерно половина состава.

Розыгрыш Кубка УЕФА начинался с 1/32 финала. С первым соперником — чехословацкой «Сигмой» проблемы возникли только в Оломоуце — 1:1. Но в ответной игре «ангелы» были беспощадны — 4:0. Голы Рантанена и Юханссона, дубль Экстрёма. Дальше на пути оказался восточногерманский «Бранденбург». Точные удары Рантанена и Ларссона создали хороший задел перед поездкой в ГДР . Там Рантанен забил ещё. В итоге ничья, полностью устроившая шведскую команду. В одной восьмой «Гётеборг» убрал с дороги бельгийский «Гент» — 1:0 и 4:0. Выход «ангелов» в весеннюю стадию еврокубков уже никого не удивил.

Соперник по четвертьфиналу «Интер» был сильнее всех предыдущих оппонентов, вместе взятых. Поэтому 0:0 на «Уллеви» можно было воспринимать как маленькую победу. В Милане же «ангелы» держались очень стойко и достойно. Но через 12 минут после перерыва всегда такой надёжный и хладнокровный Фредрикссон поразил свои ворота. Выручил товарища Стефан Петтерсон, нанёсший точный удар по воротам Вальтера Дзенги. Счёт больше не изменился, а ничья 1:1 оказалась для «Интера» равносильной поражению. Главной сенсацией четвертьфиналов стал провал «Барселоны», дважды проигравшей шотландскому «Данди Юнайтед».

В полуфинале соперником «Гётеборга» стал обидчик «Спартака», австрийский «Сваровски Тироль». Бенгтссон проанализировал все матчи тирольцев, в том числе и со спартаковцами. В первой игре оборона австрийцев была порвана — 4:1. По мячу в ворота Томислава Ивковича положили Гленн Хюсен, Микаэль Андерссон и Леннарт Нилльсон, ещё один гол в свои ворота провел Ивица Калинич. Шведы помнили, что задел в три мяча в полуфинале — еще не означает выхода в финал. Поэтому «ангелы» очень аккуратно провели встречу в Инсбруке, которую тоже выиграли — 1:0. Отличился Андерссон. Вторым финалистом стал «Данди Юнайтед». Согласитесь, очень необычная пара. В первом финальном матче «Уллеви» собрал аудиторию в 50 тысяч зрителей. Все они как один приветствовали гол Стефана Петтерсона на 38 минуте. Этот мяч остался единственным. Теперь «Гётоборгу» предстоял сложный визит в Данди.

Забей «арабы» первыми, и они могли бы рассчитывать на трофей. Но первый мяч побывал в во воротах Билли Томпсона. Леннарт Нилльсон завершил контратаку в середине первого тайма. Штурм ворот Вернерссона привёл лишь к голу защитника Джона Кларка на исходе первого часа игрового времени. Забить ещё два «арабам» оказалось не под силу. Кубок УЕФА во второй раз отправился во второй по величине город Швеции.

Эта победа стала последним крупным успехом шведского клубного футбола. Были локальные успехи, например, участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Выход того же «Гётеборга» в четвертьфинал Лиги чемпионов 1993-94. Но еврокубки в Швецию больше не привозили. И вряд ли привезут в обозримом будущем.

Стефан Петтерсон затем стал звездой «Аякса». Гленн Хюсен выиграл звание чемпиона Англии с «Ливерпулем». Роланд Нильссон, тот самый, чей промах помешал «ангелам» выйти в финал Кубка чемпионов, выиграл со сборной Швеции две бронзовых медали — сначала чемпионата Европы 1992, а потом первенства мира 1994. Из Роланда получился хороший тренер. Подтверждением тому стала победа «Мальмё» в Аллсвенскан. Сейчас 56-летний Нильссон тренирует шведскую молодёжку. Томас Вернерссон вскоре сдал ворота норвежцу Эрику Тордсвету. Ненадолго. После пришёл Томас Равелли, один из величайших вратарей Швеции. Стиг Фредрикссон выиграл на последок чемпионат Швеции и повесил пресловутые бутсы на тот самый гвоздь в 32 года. Довольно рано — в тридцать с небольшим — сошли братья Турд и Томми Хольгрены.