Инкассатор, вернувшийся в ворота. Главный вратарь-скиталец страны Корнюхин

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вчера, 15:30

«Соккер.ру» продолжает знакомить с вратарями московского «Торпедо». Наш следующий герой — один из самых успешных стражей ворот «чёрно-белых» в постсоветский период.

Биография этого голкипера была насыщенной, даже перенасыщенной. Евгений Васильевич выступал почти до сорока лет, сменил полтора десятка клубов, поиграл и в родной Москве, и в Питере, и в Узбекистане, и еще много где. Прерывал карьеру и возобновлял ее. Мог выдать сухую серию, а мог пропустить и шесть мячей. Сыграл в сборной России, правда один раз и неудачно. Про выступления Корнюхина в «Зените» вы уже читали. Но лучший период в биографии одного из самых ярких вратарей первых чемпионатов России – торпедовский. Именно в «Торпедо» Евгений выиграл свою единственную награду — бронзовую медаль чемпионата России.

Евгений Корнюхин — воспитанник ЦСКА . Но поиграть за армейский дубль он не смог из-за ликвидации оного. В 1984 году армейцы впервые в своей истории покинули высшую лигу. В первой лиге турнир дублёров не проводился, и молодому голкиперу пришлось идти в армию.

Я служил в обычной строевой части. За два года познал все стороны армейской жизни. Надо сказать, эта школа мне пригодилась в дальнейшей жизни. Но о футболе в армии я уже не мечтал. Точнее, мечтать тот мечтал, но мечты эти виделись несбыточными. Типа полёта на Марс. Демобилизовался, женился и устроился инкассатором. Пытался играть за любительскую команду, но работа инкассатора к этому не располагала, ибо почти все вечера были заняты. Так бы и забросил футбол, если бы не Юрий Павлович Пшеничников, который хорошо знал меня по школе ЦСКА . Не забыл Юрий Павлович про меня, видимо, я ему чем-то приглянулся. Возвращаюсь как-то с работы, а жена мне говорит, что Пшеничников звонил. Я ушам не поверил. Набрался смелости, перезвонил Юрию Павловичу. Он и спрашивает – «Женя, ты ещё мячи ловить не разучился?» Тут и появился вариант с Узбекистаном. Пшеничников ведь в ЦСКА в своё время из «Пахтакора» приехал, у него старые связи с республикой остались.

Юрий Павлович Пшеничников вспомнил про способного юношу и помог Корнюхину устроиться в клуб второй лиги — в «Спартак» из Андижана. Там молодой голкипер довольно быстро оперился и стал видной фигурой во второй лиге. Евгения пригласили в главную команду республики – ташкентский «Пахтакор», который играл в первой лиге и мечтал вернуться в высшую.

Как ни парадоксально, счастья этот переход Корнюхину не принёс, скорее наоборот. В «Пахтакоре» сильны были позиции Александра Яновского, а Корнюхин почти не играл. Да и проблемы с режимом возникли. Дело кончилось отчислением и возвращением в Андижан. А там было уже неспокойно. Евгений уехал из Средней Азии в саратовский «Сокол», где у него не получилось заиграть. Переехал в Москву, устроился на стройку мешать бетон. Но потом все же вернулся в футбол. Сначала Корнюхин заиграл в командах второй лиги – «Прометей» (Люберцы), «Торпедо» (Мытищи). В первом российском чемпионате Евгений выступал за «Вымпел» из Рыбинска. Все шло здорово до тех пор, пока у клуба не кончились деньги. Но тут подоспело предложение «Ростсельмаша», коротавшего сезон-94 в первой лиге. Евгений помог ростовчанам вернуться в элиту, а сам укатил в Питер, помогать «Зениту». Сам Корнюхин потом об этом пожалел. Не сложились отношения с главным тренером Павлом Садыриным, который однажды обвинил вратаря в сдаче игры. По окончании сезона, в котором «Зенит» выполнил свою задачу, – вернулся в высшую лигу, Корнюхину предложили подыскивать новую команду. Таковой оказался камышинский «Текстильщик», вылетевший в первую лигу. Свидание Евгения с элитным дивизионом вновь откладывалось. К счастью, на этот раз ненадолго. В 1997 году в высшей лиге появился этот рослый плечистый вратарь с бородкой-эспаньолкой. Корнюхин перешёл в «Шинник», куда его приглашали ещё в те времена, когда Евгений выступал за рыбинский «Вымпел». Кстати, стадион в Рыбинске носит имя Евгения Корнюхина.

Там проводится турнир на приз Корнюхина. А со стадионом там иная история – я провёл экскурсию по арене, где играл «Вымпел», разместил его в Интернете. А болельщики уже сами назвали арену моим именем. Приятно, конечно, что меня там до сих пор помнят и любят, но всё же стадион там называется иначе.

Корнюхина отличало умение сыграть и надёжно, и красиво. Он удачно выбирал место в воротах, частенько принимал мяч там, куда его направлял бьющий, — сказывался опыт, накопленный в первой и второй лигах. При этом сам вратарь мог сыграть эффектно, сорвать аплодисменты публики, преподнести рутинный эпизод. За его игрой было приятно следить со стороны. Если игра у Евгения шла, то забить ему было очень непросто. Правда, стабильности ему не доставало.

В Ярославле Евгений провёл два сезона. В первом из них (1997) «Шинник» взлетел невероятно высоко – на четвёртое место. На следующий год ярославцы сделали десять шагов вниз. Вряд ли стоит винить в этом падении вратаря. Корнюхин старался. И приглашение в «Торпедо» стало своего рода наградой уже не совсем юному вратарю. Евгению исполнилось тридцать два года, и ему очень хотелось наконец-то вернуться в Москву. Тем более что в столице на высшем уровне он ещё не играл.

Как вы уже знаете, основным вратарём «Торпедо» на протяжении двух лет был Валерий Воробьев, поэтому Евгению нужно было выиграть конкуренцию у второго голкипера сборной Украины. Виталий Шевченко сделал нелёгкий выбор в пользу Корнюхина, и Евгений превосходно отработал в первом круге – чего стоят победа над «Спартаком» и сухая серия из пяти матчей. Но в середине лета у торпедовского стража ворот накопилась усталость. Во Владикавказе москвичи пропустили шесть мячей, после чего в ворота вернулся Воробьев. Но концовку того успешного для «чёрно-белых» сезона провел Корнюхин.

В 2000 году Евгений получил вызов в сборную России. В феврале он сыграл со второй сборной Германии и пропустил четыре мяча. Но этот матч официальным не был, поэтому в справочниках вы не найдёте у Евгения встреч за главную команду страны. В том же двухтысячном «Торпедо», основным голкипером которого был Корнюхин, стало бронзовым призёром первенства страны. Но из «Торпедо» главный скиталец среди наших вратарей вскоре ушёл.

Мой контракт с клубом заканчивался, и я рассчитывал, что мне предложат новый. Владелец клуба Владимир Алёшин мне говорит: «Женя, хочу, чтобы ты остался у нас. Но на прежних условиях». Меня это задело. Всё же я рассчитывал на более выгодные условия. Взял я паузу на размышление. А тут звонок из Ярославля от Александра Гутеева. «Шинник» в первой лиге тогда играл, собирался в Премьер-Лигу. Саша и говорит: «Женя, приезжай. У тебя получится лучше, чем у меня. Так я вернулся в Ярославль. Помог „Шиннику“ вернуться».

Евгений не только помог ярославцам вернуться в Премьер-Лигу, но и закрепиться в ней. А потом снова начались странствия – «Сатурн», «Химки», белгородский «Салют». Последним клубом в карьере Евгения Корнюхина было «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. В тридцать девять лет Евгений Васильевич завершил выступления.

В 2010 году Евгений Корнюхин входил в тренерский штаб «Торпедо- ЗИЛ », но после расформирования клуба вместе с главным тренером Андреем Канчельскисом отправился в Уфу, где работал в клубе с одноименным названием. Трудился в Егорьевске в училище олимпийского резерва в Егорьевске.

Тренирую юных вратарей, старшую группу. Раньше я работал с вратарями профессиональных клубов – «Москвы», «Уфы», «Калуги». Но теперь готовлю юных вратарей.

Сейчас Евгений Васильевич тренирует вратарей «Химок».

Евгений — очень откровенный человек и прекрасный рассказчик. А ещё он замечательный тренер. Основатель Детской лиги Виктор Николаевич Горлов ежегодно проводит фестивали юных вратарей. Знаменитые голкиперы проводят мастер-классы для мальчишек и девчонок. Уроки Корнюхина очень интересны и насыщенны. Как сказал один мальчик, — «уроки такого мастера, как Евгений Васильевич, забыть невозможно».

Илья Ильин в детстве болел за «Спартак», но поиграть за «красно-белых» ему не довелось. Да и пребывание в «Торпедо» ограничилось выступлением за резервистов. Илья уехал в Рыбинск, потом оказался в волгоградском «Роторе», где так и не дождался своего дебюта за основу. В дальнейшем этот рослый и прыгучий вратарь много где поиграл – в Красноярске, Курске, Астрахани, снова Курске. В 2011 году Илья вернулся в Красноярск и защищал ворота «Енисея».

Дмитрий Изотов тоже изрядно попутешествовал по первой и второй лигам. В 2011 году воспитанник ФШМ защищал ворота «Торпедо- ЗИЛ », но после уехал в Уфу.

В материале использованы фрагменты интервью Евгения Корнюхина «Советский спорт. Футбол» 2016 год.