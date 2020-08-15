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«Васко да Гама» готов продать Магно за 15-16 млн евро. Ранее «Краснодар» предлагал за него 20 млн

15 августа 2020, 11:58

«Васко да Гама» готов продать своего форварда Таллеса Магно за сумму в 15-16 млн евро, сообщает calciomercato.it.

По информации источника, также бразильский клуб хочет сохранить процент от будущей перепродажи 18-летнего нападающего. Отмечается, что на игрока претендуют «Ювентус», «Рома», «Милан», «Барселона», «Челси», «ПСЖ» и «Реал».

Интересно, что ранее «Васко да Гама» отклонил предложение «Краснодара» по Магно. «Быки» были готовы заплатить 20 млн евро за игрока и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы его последующей перепродажи.

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sv_1969
sv_1969
15 августа в 13:17
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