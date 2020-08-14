Моуриньо-2020 в полуфинале ЛЧ. Его звали в «Реал», и он моложе, чем Месси и Роналду

«Соккер.ру» рассказывает о главной сенсации плей-офф ЛЧ. Юный клуб молодого тренера вышел в полуфинал.
«Аталанта» сделала, что могла
Когда гол Пашалича используют как доказательство неумения «Спартака» развивать таланты, то мыслят в верном направлении – москвичи даже карьеру Салаха могли угробить. Но вот когда представляют «Аталанту» клубом больших игроков, то врут сами себе. Речь о стильном тренерском коллективе.
Дело в Гасперини, скаутах, а уже потом в уровне прекрасных футболистов. В этом сезоне такие парни побеждают – «Шахтер» ровно такой же, поэтому «Аталанту» и обыграл в Бергамо. Но у таких команд, с крутыми тренерами, но без невероятного трансферного бюджета, чтобы соединить вместе Мбаппе и Неймара, есть потолок. МС показал его в матчах с «горняками» и «Аталантой».
Конечно же, подопечные Нагельсманна и Гасперини не будущие восьмикратные чемпионы Германии и Италии. Но, даже если всем понятно, что сенсации ЛЧ с милыми изъянами, интереснее всего тут тренерская работа. Игроки «Аталанты» в других клубах Европы могут выступать намного хуже, и это будет нормально. Пригодились именно в такой комбинации, как у Гасперини, играя по смелой схеме с персональным высоким прессингом.
Просто в четвертьфинале устали и ошиблись в концовке, не сумев поставить «автобус». ПСЖ сначала не везло – Неймар промахивался эпично, а потом подфартило – бедная «Аталанта» получает приз зрительских симпатий и улетает домой. Но ее место занимает другая сенсация, что отличается от итальянцев по многим параметрам – от клубной структуры до бюджета, но пересекается по свежести подхода и тренерскому влиянию.
«Лейпциг» зря так ненавидят
В Германии «быки» — аналог «Лидса» в Англии, все опытные фанаты его терпеть не могут. Но сейчас у двух этих клубов прекрасные наставники. Причина неприязни к молодому немецкому клубу в том, как их владельцы – международная корпорация, обошли правила Бундеслиги о финансировании и владении акциями.
В «Лейпциг» вкачивают солидные деньги. Дзюба прав – зарплата у Вернера была больше, чем у него. Хотя одновременно попытка фанатов «Зенита» оправдать неудачу в ЛЧ якобы силой «Лейпцига» и «Лиона» осенью 2019-го, раз прошли далеко в ЛЧ летом 2020-го, смотрится смешно. Во-первых, петербуржцы провалились с «Бенфикой», которую позже прошел «Шахтер».
Во-вторых, немцы и французы не идеальные, это не гранды-гранды. В-третьих, не учитывают пандемию. «Ювентус» и «Атлетико» весной могли убрать своих оппонентов на опыте. А сейчас вмешался фактор физической готовности. В Турине были судейские ошибки, а немцы получили много времени, чтобы идеально изучить «Атлетико». Весной все могло сложиться иначе.
Причина в тренерском выборе. Нагельсманн и Руди Гарсия, как и Гасперини, перешли на уровень выше в тренерском смысле, а Семак не смог. «Лион» высосал «Ювентус» словно вампир. «Аталанте» не хватило свежести, чтобы провести весь матч против ПСЖ на одном дыхании в атаке – хотя это машина по созданию голов, на зависть многим. И только «Лейпциг» хитро разобрал стену «Атлетико», хотя речь о клубе, что прошел «Ливерпуль».
У немцев объективно больше ресурсов, чем у «Аталанты», но это не значит, что они «читеры». «Лейпциг» скорее как «Боруссия» Д или «Бенфика» — умеют покупать игроков, как, собственно, и команда Гасперини. За Вернера заплатили 14 млн евро, а получили от «Челси» намного больше. Ольмо, Нкунку, Упамекано (такой монстр, а дешевле Ловрена), Лаймер, Кампль и Забитцер – удачные покупки за нормальные деньги, поддержанные продажами Кейта и Вернера.
Нагельсманн – новый Моуриньо
Главное, чтобы не Виллаш-Боаш. Но все-таки масштаб личности тут важнее возраста, в котором наставник добивается успехов в еврокубках. Андре в юности выигрывал Лигу Европы, а вот у Юлиана есть шанс оказаться в финале Лиги чемпионов. Немец уже стал самым молодым тренером, что добрался до полуфинала.
Недавно исполнилось 33 года, Нагельсманн моложе на месяц, чем Месси. Роналду и Тиаго Силва старше, но еще играют в футбол. Юлиан сам пытался заиграть во второй команде родного «Аугсбурга», но там настигла серия серьезных травм. И тогда молодой тренер дубля этого клуба посоветовал Нагельсманну бросить карьеру игрока и стать тренером-аналитиком.
Угадаете фамилию этого наставника? Тухель. Тренер ПСЖ первым увидел потенциал наставника в Юлиане. А дальше был «Хоффенхайм», где поднялся до первого состава, и переход в «Лейпциг», хотя многие клубы мира присматривались к немцу. Нагельсманн встречался с представителем Переса, «Реал» звал Юлиана, когда потерял Зидана. Но два года назад тренер решил, что не готов к такой должности. А сейчас прошел в ЛЧ дальше, чем Зинедин.
Что же принципиально отличает «Лейпциг» от той же «Аталанты»? Дело в тактической гибкости. Немцы не раз и не два играли в этом сезоне, используя гибридную схему. Переход с четверки защитников на тройку или пятерку – классика работы Нагельсманна, который обожает современные технологии, верит в силу футбольной аналитики и важность умения грамотно интерпретировать статистику. Юлиан встретил человека старой школы – Симеоне начал карьеру игрока в год, когда Нагельсманн родился, поэтому не удивительно, что будущее переиграло настоящее.
В каком-то смысле даже Тухель по сравнению с прекрасным Гасперини – будущее, хотя его ПСЖ выехал на исполнительском мастерстве и отсутствии гибкости у «Аталанты». С «Лейпцигом» играть сложнее, поскольку от них не знаешь, чего ждать, а с итальянцами скорее не понимаешь, как их остановить. Семак с «Зенитом» откровенно уступил немцам, не понимал, с какой стороны зайти. Впрочем, против такой команды, как «Атлетико», всегда нужно вовремя реализовать редкий момент, так что немцам отчасти повезло.
В овертайме «Атлетико» мог дождаться серии пенальти и победить. В футболе важен один удар, рикошет, удачный прострел. При этом логика в победе того же «Лейпцига» железная – команда прибавляет, не расклеилась после потери лучшего игрока Вернера, а Нагельсманн является Моуриньо 2020 года. Не в том смысле, что обожает провокации и хулиганить, а по свежести идей. Вспомните, насколько был крут «Порту». И «Челси» удивил АПЛ, где было два патриарха – Венгер и Фергюсон.
«Лейпциг» не сильнее «Баварии» в Бундеслиге, но это последняя команда, что отобрала у Флика очки. Встреча старых знакомых Тухеля и Нагельсманна в полуфинале будет невероятно интересной, а пока отдаем должное Юлиану. В 33 года сделал то, о чем более опытные наставники могут лишь мечтать. Немец создал команду из добротных, но не великих игроков. Гулачи, Мукиеле, Лаймер, Клостерманн, Забитцер, Форсберг, Нкунку или Поульсен, что начал свою карьеру в «Зальцбурге» в третьей лиге, не являются суперзвездами.
Но «Лейпциг» — тоже «Аталанта», только повторили пока путь «Аякса», зашли в полуфинал. У всех названых есть стиль, напор, жажда побед. Жаль, что Гасперини и Нагельсманн не пересекутся. С другой стороны, матч Юлиана против Тухеля полон интриг, а поскольку наставник «быков» — объективно сильный тактик, ПСЖ рано радоваться выходу в финал. «Атлетико» тоже думал о победе, но прав остроумный Забитцер:
Наш план на игру был хорош, но решающим фактором сегодня стало то, что мы не хотели ехать домой. Мы собирали чемоданы на весь срок турнира и очень рады быть здесь.
Финал? В этом году возможно все. Поэтому жаль «Аталанту», но хвалим «Лейпциг», что заслужил исторический успех и ждет матча против парижан, которые далеко не идеально провели четвертьфинал. А в основе успехов немцев, конечно же, удачная селекция и сильная тренерская работа. «Лейпциг» — играющая команда, в чем могли убедиться в матчах не только против «Зенита», но и в играх с «Тоттенхэмом» или «Атлетико».
Причем круче всего в «быках» то, как четко перестраиваются. Многие команды применяют универсальность, но индивидуальную. Месси это и хавбек, и форвард. Александер-Арнольд – и защитник, и латераль, и крайний форвард. У Киммиха интересная роль, когда играет в центре поля. Но у «Лейпцига» было 10 разных схем в Бундеслиге. Десять! В центре защиты играло 7 разных человек. Вернер примерил четыре роли, но когда ушел, немецкая команда не стала намного слабее.
Вечно подстраиваются и удается. Нагельсманн интегрировал в игру новичков Анхелиньо и Ольмо, у него в четвертьфинале ЛЧ забил американец, замученный травмами. А француз Нкунку играл на восьми разных позициях. Это что-то невероятное. «Аталанта» и «Лейпциг» — очарования сезона в Лиге чемпионов, но в полуфинал прошли лишь немцы, поскольку между командами есть разница. Гасперини ждал, что сработает его традиционная схема, а Нагельсманн всегда начинает работу с того, что подстраивается под соперника.
В этом аналогия с молодым Моуриньо, хотя важно отметить – «Лейпциг» не ставит на победу в один мяч без пропущенных мячей. В полуфинале будет живая команда невероятно системного тренера. Клоппа озадачила монолитность «Атлетико», а вот Нагельсманн предложил Симеоне серию переходов от одной модели к другой и запутал испанцев. «Лейпциг» по делу в полуфинале турнира, ведь в футболе важно развиваться, а эта команда заметно изменилась за год.
PS если теоритически предположить Лейпциг пройдет ПСЖ..... то в финале они скорей всего как Монако в 2004 году получат от другого финалиста......... без ответную треху.))))) с другой стороны в финале будет...... МС или Бавария или Барса.
PS если теоритически предположить Лейпциг пройдет ПСЖ..... то в финале они скорей всего как Монако в 2004 году получат от другого финалиста......... без ответную треху.))))) с другой стороны в финале будет...... МС или Бавария или Барса.
Никто не запрещал Ред Буллу выкупить старинный Локомотив Лейпциг или Заксен, но они сделали то, что против самой спортивной природы. Поэтому никакие полуфиналы симпатии им не прибавят
Никто не запрещал Ред Буллу выкупить старинный Локомотив Лейпциг или Заксен, но они сделали то, что против самой спортивной природы. Поэтому никакие полуфиналы симпатии им не прибавят