Моуриньо-2020 в полуфинале ЛЧ. Его звали в «Реал», и он моложе, чем Месси и Роналду

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вчера, 19:04

«Соккер.ру» рассказывает о главной сенсации плей-офф ЛЧ . Юный клуб молодого тренера вышел в полуфинал.

«Аталанта» сделала, что могла

Когда гол Пашалича используют как доказательство неумения «Спартака» развивать таланты, то мыслят в верном направлении – москвичи даже карьеру Салаха могли угробить. Но вот когда представляют «Аталанту» клубом больших игроков, то врут сами себе. Речь о стильном тренерском коллективе.

Дело в Гасперини, скаутах, а уже потом в уровне прекрасных футболистов. В этом сезоне такие парни побеждают – «Шахтер» ровно такой же, поэтому «Аталанту» и обыграл в Бергамо. Но у таких команд, с крутыми тренерами, но без невероятного трансферного бюджета, чтобы соединить вместе Мбаппе и Неймара, есть потолок. МС показал его в матчах с «горняками» и «Аталантой».

Конечно же, подопечные Нагельсманна и Гасперини не будущие восьмикратные чемпионы Германии и Италии. Но, даже если всем понятно, что сенсации ЛЧ с милыми изъянами, интереснее всего тут тренерская работа. Игроки «Аталанты» в других клубах Европы могут выступать намного хуже, и это будет нормально. Пригодились именно в такой комбинации, как у Гасперини, играя по смелой схеме с персональным высоким прессингом.

Просто в четвертьфинале устали и ошиблись в концовке, не сумев поставить «автобус». ПСЖ сначала не везло – Неймар промахивался эпично, а потом подфартило – бедная «Аталанта» получает приз зрительских симпатий и улетает домой. Но ее место занимает другая сенсация, что отличается от итальянцев по многим параметрам – от клубной структуры до бюджета, но пересекается по свежести подхода и тренерскому влиянию.

«Лейпциг» зря так ненавидят

В Германии «быки» — аналог «Лидса» в Англии, все опытные фанаты его терпеть не могут. Но сейчас у двух этих клубов прекрасные наставники. Причина неприязни к молодому немецкому клубу в том, как их владельцы – международная корпорация, обошли правила Бундеслиги о финансировании и владении акциями.

В «Лейпциг» вкачивают солидные деньги. Дзюба прав – зарплата у Вернера была больше, чем у него. Хотя одновременно попытка фанатов «Зенита» оправдать неудачу в ЛЧ якобы силой «Лейпцига» и «Лиона» осенью 2019-го, раз прошли далеко в ЛЧ летом 2020-го, смотрится смешно. Во-первых, петербуржцы провалились с «Бенфикой», которую позже прошел «Шахтер».

Во-вторых, немцы и французы не идеальные, это не гранды-гранды. В-третьих, не учитывают пандемию. «Ювентус» и «Атлетико» весной могли убрать своих оппонентов на опыте. А сейчас вмешался фактор физической готовности. В Турине были судейские ошибки, а немцы получили много времени, чтобы идеально изучить «Атлетико». Весной все могло сложиться иначе.

Причина в тренерском выборе. Нагельсманн и Руди Гарсия, как и Гасперини, перешли на уровень выше в тренерском смысле, а Семак не смог. «Лион» высосал «Ювентус» словно вампир. «Аталанте» не хватило свежести, чтобы провести весь матч против ПСЖ на одном дыхании в атаке – хотя это машина по созданию голов, на зависть многим. И только «Лейпциг» хитро разобрал стену «Атлетико», хотя речь о клубе, что прошел «Ливерпуль».

У немцев объективно больше ресурсов, чем у «Аталанты», но это не значит, что они «читеры». «Лейпциг» скорее как «Боруссия» Д или «Бенфика» — умеют покупать игроков, как, собственно, и команда Гасперини. За Вернера заплатили 14 млн евро, а получили от «Челси» намного больше. Ольмо, Нкунку, Упамекано (такой монстр, а дешевле Ловрена), Лаймер, Кампль и Забитцер – удачные покупки за нормальные деньги, поддержанные продажами Кейта и Вернера.

Нагельсманн – новый Моуриньо

Главное, чтобы не Виллаш-Боаш. Но все-таки масштаб личности тут важнее возраста, в котором наставник добивается успехов в еврокубках. Андре в юности выигрывал Лигу Европы, а вот у Юлиана есть шанс оказаться в финале Лиги чемпионов. Немец уже стал самым молодым тренером, что добрался до полуфинала.

Недавно исполнилось 33 года, Нагельсманн моложе на месяц, чем Месси. Роналду и Тиаго Силва старше, но еще играют в футбол. Юлиан сам пытался заиграть во второй команде родного «Аугсбурга», но там настигла серия серьезных травм. И тогда молодой тренер дубля этого клуба посоветовал Нагельсманну бросить карьеру игрока и стать тренером-аналитиком.

Угадаете фамилию этого наставника? Тухель. Тренер ПСЖ первым увидел потенциал наставника в Юлиане. А дальше был «Хоффенхайм», где поднялся до первого состава, и переход в «Лейпциг», хотя многие клубы мира присматривались к немцу. Нагельсманн встречался с представителем Переса, «Реал» звал Юлиана, когда потерял Зидана. Но два года назад тренер решил, что не готов к такой должности. А сейчас прошел в ЛЧ дальше, чем Зинедин.

Что же принципиально отличает «Лейпциг» от той же «Аталанты»? Дело в тактической гибкости. Немцы не раз и не два играли в этом сезоне, используя гибридную схему. Переход с четверки защитников на тройку или пятерку – классика работы Нагельсманна, который обожает современные технологии, верит в силу футбольной аналитики и важность умения грамотно интерпретировать статистику. Юлиан встретил человека старой школы – Симеоне начал карьеру игрока в год, когда Нагельсманн родился, поэтому не удивительно, что будущее переиграло настоящее.

В каком-то смысле даже Тухель по сравнению с прекрасным Гасперини – будущее, хотя его ПСЖ выехал на исполнительском мастерстве и отсутствии гибкости у «Аталанты». С «Лейпцигом» играть сложнее, поскольку от них не знаешь, чего ждать, а с итальянцами скорее не понимаешь, как их остановить. Семак с «Зенитом» откровенно уступил немцам, не понимал, с какой стороны зайти. Впрочем, против такой команды, как «Атлетико», всегда нужно вовремя реализовать редкий момент, так что немцам отчасти повезло.

В овертайме «Атлетико» мог дождаться серии пенальти и победить. В футболе важен один удар, рикошет, удачный прострел. При этом логика в победе того же «Лейпцига» железная – команда прибавляет, не расклеилась после потери лучшего игрока Вернера, а Нагельсманн является Моуриньо 2020 года. Не в том смысле, что обожает провокации и хулиганить, а по свежести идей. Вспомните, насколько был крут «Порту». И «Челси» удивил АПЛ , где было два патриарха – Венгер и Фергюсон.

«Лейпциг» не сильнее «Баварии» в Бундеслиге, но это последняя команда, что отобрала у Флика очки. Встреча старых знакомых Тухеля и Нагельсманна в полуфинале будет невероятно интересной, а пока отдаем должное Юлиану. В 33 года сделал то, о чем более опытные наставники могут лишь мечтать. Немец создал команду из добротных, но не великих игроков. Гулачи, Мукиеле, Лаймер, Клостерманн, Забитцер, Форсберг, Нкунку или Поульсен, что начал свою карьеру в «Зальцбурге» в третьей лиге, не являются суперзвездами.

Но «Лейпциг» — тоже «Аталанта», только повторили пока путь «Аякса», зашли в полуфинал. У всех названых есть стиль, напор, жажда побед. Жаль, что Гасперини и Нагельсманн не пересекутся. С другой стороны, матч Юлиана против Тухеля полон интриг, а поскольку наставник «быков» — объективно сильный тактик, ПСЖ рано радоваться выходу в финал. «Атлетико» тоже думал о победе, но прав остроумный Забитцер:

Наш план на игру был хорош, но решающим фактором сегодня стало то, что мы не хотели ехать домой. Мы собирали чемоданы на весь срок турнира и очень рады быть здесь.

Финал? В этом году возможно все. Поэтому жаль «Аталанту», но хвалим «Лейпциг», что заслужил исторический успех и ждет матча против парижан, которые далеко не идеально провели четвертьфинал. А в основе успехов немцев, конечно же, удачная селекция и сильная тренерская работа. «Лейпциг» — играющая команда, в чем могли убедиться в матчах не только против «Зенита», но и в играх с «Тоттенхэмом» или «Атлетико».

Причем круче всего в «быках» то, как четко перестраиваются. Многие команды применяют универсальность, но индивидуальную. Месси это и хавбек, и форвард. Александер-Арнольд – и защитник, и латераль, и крайний форвард. У Киммиха интересная роль, когда играет в центре поля. Но у «Лейпцига» было 10 разных схем в Бундеслиге. Десять! В центре защиты играло 7 разных человек. Вернер примерил четыре роли, но когда ушел, немецкая команда не стала намного слабее.

Вечно подстраиваются и удается. Нагельсманн интегрировал в игру новичков Анхелиньо и Ольмо, у него в четвертьфинале ЛЧ забил американец, замученный травмами. А француз Нкунку играл на восьми разных позициях. Это что-то невероятное. «Аталанта» и «Лейпциг» — очарования сезона в Лиге чемпионов, но в полуфинал прошли лишь немцы, поскольку между командами есть разница. Гасперини ждал, что сработает его традиционная схема, а Нагельсманн всегда начинает работу с того, что подстраивается под соперника.

В этом аналогия с молодым Моуриньо, хотя важно отметить – «Лейпциг» не ставит на победу в один мяч без пропущенных мячей. В полуфинале будет живая команда невероятно системного тренера. Клоппа озадачила монолитность «Атлетико», а вот Нагельсманн предложил Симеоне серию переходов от одной модели к другой и запутал испанцев. «Лейпциг» по делу в полуфинале турнира, ведь в футболе важно развиваться, а эта команда заметно изменилась за год.