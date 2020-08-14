«Атлетико» на рогах. Как «Лейпциг» творил историю

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вчера, 02:00

«Лейпциг» совершил невозможное и вырвал для себя место в полуфинале Лиги чемпионов. «Соккер.ру» — о дерзких «бычках».

Эта пара чем-то напоминает противостояние между ПСЖ и «Аталантой». Одна команда имеет класс и статус, а другая – дерзость и азартный футбол. Битва «Аталанты» и ПСЖ завершилась драматичной победой последнего, который долго уступал в счете, а потом за три минуты уже перед самым финальным свистком забил дважды и вырвал победу, показав класс. В этой же паре, победитель в которой как раз выходит на парижан, их роль исполнял «Атлетико». Роль эдакого дядьки, который явный фаворит, давно тут играет, все уголки знает и вообще сейчас покажет, как это делается. «Лейпциг» же смотрится сиротливым, но дерзким учеником, который знает себе цену и меньше не предложит.

Этот матч должен был получиться либо по-лейпцигски веселым и открытым, либо по-мадридски замкнутым и грузным. Вышло нечто промежуточное. Обе команды много двигались, ходили в атаку, однако реальных острых моментов было очень мало. Поэтому первый тайм вполне логично завершился нулевой ничьей. А во второй половине в схожем режиме игры удача улыбнулась немецкой команде – быстрая комбинация завершилась навесом Марселя Забитцера и ударом головой Дани Ольмо, который был самым старательным и заряженным.

Вот после пропущенного гола «Атлетико» стал подключать всю свою мощь и провел наиболее внушительный отрезок. На него был выпущен Жоау Фелиш, и эта ставка сработала. В какой-то момент «Лейпциг» оказался прижатым, и именно юный португалец позволил «Атлетико» сравнять счет. Он в штрафной ушел от Лукаса Клостерманна, которому оставалось только фолить в подкате и привозить пенальти. Реализовал его сам же пострадавший. При равном счете сбалансированными были и атаки, обмен выпадами. При этом многие подспудно ожидали сценария матча «Аталанта» — ПСЖ , когда в самой концовке более опытный и искушенный противник дожал, поймав удачу за хвост. «Атлетико» был несколько раз близок к этому.

Но всё же «Лейпциг» показал, что кое-чем от «Аталанты» существенно отличается. Итальянцы проявили полную неспособность играть в защите на сдерживание. А вот «Лейпциг» как раз продемонстрировал высочайшую надежность игры в обороне. Особенно в исполнении Дайота Упамекано в самом ее центре – он снимал и вычищал абсолютно всё. Не сравнится с неповоротливыми и ошибающимися защитниками «Аталанты», которая жива лишь тогда, когда атакует и держит мяч подальше от своих ворот. «Лейпциг» себя комфортно ощущал на всех участках поля.

К тому же, в отличие от развеселой «Аталанты», «Лейпциг» при своем энергозатратном футболе умеет распределять грамотно силы и не просаживается в самой концовке. Это ему дает возможность свободнее дышать, а главное – проводить ответные атаки, не только прижимаясь. Именно это свойство и пригодилось незадолго до свистка, когда все ждали перевода в дополнительное время, включая прагматичных расчетливых мадридцев. Один удар Тайлера Адамса, рикошет – и «Лейпциг» снова впереди, только теперь у «Атлетико» уже не оставалось времени на реагирование и спасение. Шикарно сработано. Кстати, очень важно заметить, что такое со стопроцентной вероятностью возможно было только при одноматчевой системе, как сейчас. В двухраундовом противостоянии факторы вот таких «быстрых смертей» практически исключены. Так что в удивительное время живем – обратите внимание.

«Лейпциг» показал, что к своей молодецкой удали может добавить зрелости и собранности. Так что ПСЖ , которому было тяжело с «Аталантой», теперь придется еще труднее, потому что «быки» лишены ряда недостатков «богини», но имеют ее же плюсы. Правда, и сами парижане уже будут рассчитывать с большей уверенностью на своих лидеров.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (4) – 9 (3)

Это матч с участием «Атлетико», поэтому большого числа ударов тут быть не могло. Хотя это матч с участием «Лейпцига», поэтому тут немало было подходов к штрафным. Только далеко не все они заканчивались ударами. В итоге всё же более нацеленные на остроту немцы перестреляли испанцев, пусть и немного. Однако чаще других на поле бил игрок «Атлетико» — Янник Феррейра Карраско – четыре раза.

Владение мячом (точность передач): 57% (86%) — 43% (80%)

И тут превосходство у «Лейпцига», словно это он выступал в роли фаворита. Надо заметить, что в первой части матча перевес «быков» был еще более внушительным. Они натурально контролировали ситуацию и владели игрой, а «Атлетико» пытался контратаковать. Конечно, когда «Лейпциг» стал лидировать, мадридцы чуть выровняли положение. Но в итоге всё равно догнать «быков» не смогли. Те грамотнее распоряжались мячом, эффективнее, причем передавали его достаточно быстро, нельзя сказать, что все проценты набиты перекатыванием на своей половине поля. Этого удовольствия, кстати, все были лишены, потому что «Лейпциг» и «Атлетико» обеспечили друг другу интенсивный высокий прессинг.

Обводки (фолы): 11 (21) – 10 (10)

По обводкам тут нет какого-то явного лидера или яркого дриблера, каким был Неймар, например, в матче ПСЖ с «Аталантой». Любопытно даже отметить, что три обводки совершил центральный защитник «быков» Упамекано (у него еще и два удара по воротам) – вполне себе статистика атакующего игрока. Больше трех обводок ни у кого и нет больше. Столько же только у Карраско и Конрада Лаймера. А вот по фолам «Лейпциг» значительно вырвался вперед. И это объяснимо. «Быки» не стеснялись нарушать правила в тех случаях, когда это безопасно, и позволяет быстро остановить прорыв соперника, сбить его с ритма. Получалось чаще всего очень эффективно. И «быки» получили всего три желтых карточки.