«Сочи» — «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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17 августа 2020, 08:20

«Сочи» и «Рубин» сыграют во втором туре РПЛ . Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок, который пройдет 18-го августа 2020 года.

«Сочи»

Сыграв два тура в новом сезоне РПЛ , «Сочи» набрал два очка и занимает девятое место в турнирной таблице. Сначала хозяева предстоящей встречи разделили очки со «Спартаком» (2:2) в Москве, а затем спаслись от поражения в домашнем матче против «Химок» (1:1).

Отметим, что в четырех предыдущих матчах чемпионата России «Сочи» не побеждал – 2 ничьи и 2 поражения.

«Рубин»

На счету команды из Казани только один зачетный пункт, который она оформила в прошлом туре. Подопечные Леонида Слуцкого расписали мировую в домашней встрече против «Урала» (1:1).

Старт нового сезона РПЛ получился для «Рубина» неудачным. В родных стенах казанцы уступили «Локомотиву» со счетом 0:2. К вышесказанному добавим, что в девяти последних гостевых матчах РПЛ команда из Казани не проигрывала – 7 ничьих и 2 победы.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сочи» — 2.54

Ничья – 3.30

Победит «Рубин» — 3.14

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 4 из 5 последних домашних матчах «Сочи» в РПЛ .

. В 8 из 10 предыдущих гостевых матчах «Рубина» забивалось не больше 2 голов.

В прошлом сезоне команды сыграли в Сочи вничью 1:1.

Прогноз

Старт нового сезона в РПЛ обе команды не могут занести себе в актив. Поэтому, в этой встрече они, вероятней всего, сделают ставку на оборону, чтобы добиться положительного результата.

Учитывая, как «Рубин» надежно защищается в гостях, исход на ТМ(2,5) выглядит весьма привлекательно. Такое пари в БК Pinnacle можно заключить с коэффициентом 1.661.