«Лион» — «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:11

«Лион» и «Бавария» в очном противостоянии разыграют путевку в финал Лиги Чемпионов. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 19-го августа 2020 года.

«Лион»

«Лион» стал главной сенсацией текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. На стадии плей-офф команда из Франции неожиданно для многих справилась с «Ювентусом», а затем обыграла грозный «Манчестер Сити» (3:1).

У подопечных Руди Гарсии наладилась игра в обороне. В трех предыдущих поединках «Ткачи» пропустили всего один гол, при том, что их соперниками были ПСЖ и вышеупомянутые гранды Италии и Англии.

«Бавария»

Мюнхенский клуб продемонстрировал всю свою мощь на стадии ¼ финала Лиги Чемпионов. Прессинг и результативная игра в атаке команды Флика заставили капитулировать «Барселону» с неприличным счетом (2:8).

«Бавария» продолжает оставаться единственной командой, которая выиграла все матчи в текущем сезоне ЛЧ . При этом, «Немецкая машина» забивала не меньше трех голов в пяти предыдущих поединках.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» — 11.910

Ничья – 6.870

Победит «Бавария» — 1.229

Статистика

«Бавария» выиграла 3 последних матча против «Лиона».

Победная серия «Баварии» в Лиге Чемпионов длится 9 матчей кряду.

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 9 из 10 предыдущих матчах «Баварии» в турнире.

(2,5) сыграла в 9 из 10 предыдущих матчах «Баварии» в турнире. В 3 предыдущих матчах «Лиона» в ЛЧ прошла ставка на ТБ (2,5).

Прогноз

Матчи «Лиона» против «Юве» и «Сити» наверняка послужат уроком для «Баварии», которая не станет недооценивать соперника. С другой стороны, «Ткачи» потратили очень много физических и эмоциональных сил в последнем матче, а на восстановление время было не так уж и много.

При таком раскладе номинальным хозяевам будет сложно противостоять массированной атаке гостей. Предлагаем взять ставку Ф2(-1,5), за которую БК Pinnacle дает коэффициент 1.657.