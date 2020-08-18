«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:43

«Урал» и «Локомотив» сыграют в третьем туре РПЛ . Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на матч, который пройдет 19-го августа 2020 года.

«Урал»

Старт нового сезона в РПЛ получился для «Урала» неудачным. Команда в двух матчах разжилась лишь одним очком, забив только один гол. В первом туре подопечные Юрия Матвеева уступили дома московскому «Динамо», после чего, не удержали победный результат в Казани против «Рубина» (1:1).

Добавим, что «Урал» проиграл четыре предыдущих домашних матча, забив в них два гола.

«Локомотив»

«Железнодорожники» выжали максимум из двух стартовых матчей. «Локомотив» начал сезон с гостевой победы над «Рубином» (2:0), после чего, минимально обыграл дома «Краснодар» (1:0).

Напомним, что сезон для команды Марко Николича начался с поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок (1:2). Отметим, что в пяти предыдущих гостевых матчах РПЛ «Локомотив» не проигрывал – 3 победы и 2 ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Урал» — 5.040

Ничья – 3.720

Победит «Локомотив» — 1.684

Статистика

«Локомотив» выиграл 3 последних матча против «Урала».

«Урал» пропускал минимум 2 гола в 4 из 5 последних домашних матчах против «Локомотива».

«Локомотив» не проигрывал в 6 последних выездных матчах против соперника – 5 побед и 1 ничья.

Прогноз

«Локомотив» успешно стартовал в новом розыгрыше РПЛ и не собирается сбавлять обороты. Для москвичей «Урал» является удобным соперником, которого «Железнодорожники» регулярно обыгрывают.

У «Урала» есть заметные кадровые проблемы, а должного усиления состава эта команда не получила. Исходя из этого, рекомендуем ставку на победу гостей за 1.684 в БК Pinnacle.