ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:43

«Урал» и «Локомотив» сыграют в третьем туре РПЛ. Представляем прогноз и котировки БК Pinnacle на матч, который пройдет 19-го августа 2020 года.

«Урал»

Старт нового сезона в РПЛ получился для «Урала» неудачным. Команда в двух матчах разжилась лишь одним очком, забив только один гол. В первом туре подопечные Юрия Матвеева уступили дома московскому «Динамо», после чего, не удержали победный результат в Казани против «Рубина» (1:1).

Добавим, что «Урал» проиграл четыре предыдущих домашних матча, забив в них два гола.

«Локомотив»

«Железнодорожники» выжали максимум из двух стартовых матчей. «Локомотив» начал сезон с гостевой победы над «Рубином» (2:0), после чего, минимально обыграл дома «Краснодар» (1:0).

Напомним, что сезон для команды Марко Николича начался с поражения от «Зенита» в матче за Суперкубок (1:2). Отметим, что в пяти предыдущих гостевых матчах РПЛ «Локомотив» не проигрывал – 3 победы и 2 ничьи.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Урал» — 5.040
  • Ничья – 3.720
  • Победит «Локомотив» — 1.684

Статистика

  • «Локомотив» выиграл 3 последних матча против «Урала».
  • «Урал» пропускал минимум 2 гола в 4 из 5 последних домашних матчах против «Локомотива».
  • «Локомотив» не проигрывал в 6 последних выездных матчах против соперника – 5 побед и 1 ничья.

Прогноз

«Локомотив» успешно стартовал в новом розыгрыше РПЛ и не собирается сбавлять обороты. Для москвичей «Урал» является удобным соперником, которого «Железнодорожники» регулярно обыгрывают.

У «Урала» есть заметные кадровые проблемы, а должного усиления состава эта команда не получила. Исходя из этого, рекомендуем ставку на победу гостей за 1.684 в БК Pinnacle.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:37
Локо с трудом но возьмёт три очка
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100