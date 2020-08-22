«Монако» — «Реймс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:30

В стартовом туре чемпионата Франции состоится противостояние «Монако» и «Реймса». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 23-го августа 2020 года.

«Монако»

«Монегаски» завершили прошлый сезон Лиги 1 на девятой строчке в турнирной таблице. Команда показала следующие результаты: 11 побед, 7 ничьих и десять поражений.

В ходе паузы у руля команды стал экс-тренер «Баварии» Нико Ковач. Отметим, что в трех последних домашних матчах «Монако» в чемпионате Франции забивалось не больше двух голов.

«Реймс»

«Красно-белые» были успешней своего оппонента в прерванном сезоне Лиги 1. Набрав 41 очко, «Реймс» занял шестую строчку, получив право сыграть в квалификации Лиги Европы.

За 28 туров команда показала такие результаты: 10 побед, одиннадцать ничьих и семь поражений. К вышесказанному добавим, что в 24 из 28 предыдущих матчах «Реймса» в чемпионате Франции забивалось максимум два мяча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» — 1.943

Ничья – 3.560

Победит «Реймс» — 4.230

Статистика

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 4 из 5 предыдущих очных встречах команд.

«Монако» не проигрывал в 4 последних поединках против «Реймс».

В 4 предыдущих домашних матчах «Монако» забивалось не больше двух голов.

Прогноз

Последний раз команды играли в официальных матчах больше четырех месяцев назад. Очевидно, что столь затяжная пауза выбила футболистов из игрового тонуса.

Начать новый чемпионат в оптимальных кондициях соперники вряд ли смогут. Да и в личных встречах они редко забивают много голов. Рекомендуем взять ставку ТМ(2,5) с коэффициентом 1.689 в БК Pinnacle.