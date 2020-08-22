Колумбийский Неймар в ЦСКА. Похоже, Влашич покинет «армейцев»

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вчера, 12:31

Никола собрался в Серию А, а «Соккер.ру» рассказывает о футболисте, которого присмотрели на замену хорвату.

ЦСКА не сможет сохранить Влашича?

Допустим, и Никола останется, и Хорхе из «Ривер Плейта» приедет за примерно 7-7.5 млн евро. Получится третий трансфер за серьезные деньги в ЦСКА за лето, ведь Гаич уже в Москве, а Фукс попрощался с «Интернасьоналом». Из-за карантина все трансферные процедуры затягиваются, но Бабаев не орет с каждого утюга, что «армейцы» не покупают Бруно или Карраскаля.

Откуда у ЦСКА без Лиги чемпионов 23-25 млн евро на тройку молодых южноамериканцев? Ответ прост – Гинер тратит не столько деньги, что вдруг перенаправили от ВЭБ , как собирает основу, что может перекрыть потерю Влашича. И одновременно усиливает состав деньгами, что в будущем получат от продажи Николы. Там говорят о сумме до 30 млн евро от «Наполи», и это повторяет историю Головина – такую же сумму за трансфер в «Монако» выручил ЦСКА .

Понятно, что средства после продаж поступают траншами. Конечно, сами москвичи могут платить за новичков поэтапно. Но нужно сменить подход, чтобы делать такие смелые ходы после нескольких лет затишья. Не считая выкупа контракта Влашича, у ЦСКА много лет не было трансферов дороже 6 млн евро, чаще всего – не дороже четырех миллионов. У щедрости «армейцев» есть причина, и мы ее скоро узнаем.

Или руководство ВЭБ хочет в Лигу чемпионов, поэтому выдали около 20 млн евро под будущие гарантии успеха в ЛЕ – для начала, или же банкет оплатил будущий трансфер Влашича, что тоже – рабочая версия.

Кто такой этот колумбийский Неймар?

Карраскалю нравится, когда его сравнивают с бразильцем, сходство есть. Хотя Хорхе тяжелее, жилистее, чем был Неймар в 22 года. По росту похожие, да и техника позволяет провести прямые сравнения. Колумбиец — дриблер, идет в обводку смело и мастерски. Есть финты из футзала, развороты вокруг своей оси в стиле Хави и Азара или фокусы Неймара. Скажете, в РПЛ такое не сработает?

Хвича Кварацхелия – два слова-заклинания, что служат ответом. Если игрок реально техничный и умеет тащить мяч вперед, то никакой общий стиль чемпионата не помешает. Карраскаль играл в Аргентине, где лига жесткая – там бьют по ногам не хуже, чем в УПЛ , где Хорхе выступал за «Карпаты». К слову, по стилю скорее похож на молодого Азара. Карраскаль тоже может опуститься в центр поля за мячом, отобрать его. И тоже не самый взрывной, скоростной парень.

Правша с креном на левый фланг. Никого не напоминает? Влашич играет на той же позиции, на которой колумбиец выступал за «Карпаты». Как именно попал во Львов? В 2016-м Мончи одобрил переход Карраскаля в «Севилью» — тот самый бородатый спортивный директор, которого вчера подбрасывали в воздух игроки испанского клуба после победы в Лиге Европы. Понятно, что места в основе для юного колумбийца не было, его отдали в аренду в «Карпаты». Потом и продали украинскому клубу, прописав себе жирную долю от будущего трансфера.

В этом, кстати, и проблема. Испанцы не получили от украинцев все деньги – «Карпаты» вылетели сейчас в третий дивизион, раздают последних легионеров, у клуба нет средств. Одновременно львовская команда имеет претензии к «Ривер Плейт». Аргентинцы не заплатили за Карраскаля, следовательно, «Севилья» не получила свою долю. ЦСКА надо быть аккуратными, не хочется быть последним в цепочке разбирательств в ФИФА . Говорят, там и «Карпатам» надо 11% от суммы отстегнуть.

Зачем «Ривер Плейт» отдает Карраскаля?

Московский климат Карраскаля не испугает. Во Львове дожди идут каждый второй день, почти что Санкт-Петербург. Также важно, что у Хорхе появилась девушка, москвички его не уведут. Она колумбийка и модель. Если в ЦСКА подсуетятся, то без проблем найдут ей интересную работу в Москве по профессии. Причем девочка не раскрученная в Инстаграме – 20 тысяч подписчиков. Если добавят ей популярности методами нехитрого пиара и участия в парочке-другой рекламных кампаний в России, то солнечная колумбийская душа Карраскаля будет довольна, а русская зима не испугает юных колумбийцев.

Зачем же вице-чемпионам Аргентины отдавать юного, техничного, перспективного парня? Коронавирус. «Ривер Плейт» нужны деньги, поскольку ради выхода в финал Кубка Либертадорес тратили. Два года назад за сезон вывалили 32 млн евро, а теперь те выплаты догоняют бухгалтеров аргентинцев. Следовательно, нужны свежие продажи. Трансфер Карраскаля в ЦСКА выручит «Ривер Плейт», а поскольку он не успел стать ключевым незаменимым игроком, то это грамотное расставание. И грамотная покупка для «армейцев», ведь о Хорхе хорошие отзывы не только как о футболисте.

Говорят, что хорошо воспитан. Карраскаль, судя по личным фотографиям на его странице, из небогатой семьи. Мама и папа похожи на простых работяг из Колумбии. У него есть младшие брат и сестра. Следовательно, Хорхе не откажется от приличного контракта с ЦСКА . В «Ривер Плейт» вряд ли платили копейки — говорят, тренеру Гальярдо отстегивают 7 млн евро в год, но такой оклад не может быть у всех футболистов. Значит, с кем-то попрощаются.

И кое-кем в этом случае становится потенциальный новичок ЦСКА , что не привык к миллионам евро в год – в «Карпатах» платили скромно. Но Карраскаля не смущал оклад, он играл технично и ярко, хотя до сих пор очень молод и может прибавить как в результативности, так и в успешности последних передач.

Ганчаренко нужен и Никола, и Хорхе?

По стилистике разные, но позиционно дублируют друг друга. Конечно, в «Ривер Плейт», где большая конкуренция и Карраскаль играл в основе реже, его использовали и в центре поля, и в атаке даже, ведь вингер, что играет правой ногой, может менять положение на поле. Но все-таки Неймар не правый хавбек, как знаете. Вот и Хорхе привык к смещениям с левого края через дриблинг, Ганчаренко лучше не разрушать стиль новичка.

Одновременно важно отметить, что если Влашич остается, то в запасе будут или Чалов, или Гаич. Гинер не из тех, кто платит много денег за запасных. А Ганчаренко не играет с двумя центральными, чтобы поставить Влашича и Карраскаля с привязками к двум флангам, а в центре атаки выпустить Чалова и Гаича – сыграть в стиле «Зенита», где Азмун и Дзюба на острие, а Малком и Дриусси – под ними, ведь новый лимит позволяет поставить всех легионеров.

Так что уход Влашича, если представят Карраскаля, не кажется фантастичным развитием событий. Хотя в идеале надо отказать «Наполи» и попробовать оставить Николу хотя бы на год – чтобы шансы на финиш на втором месте подросли. Ведь без Лиги чемпионов выживать в РПЛ сложно. Тогда у Ганчаренко сбудется его новогодняя мечта – если помните шутливые ролики, то просил у Гинера форварда задолго до прихода Гаича. Или до разговоров о колумбийском Неймаре, что уже жил в Восточной Европе.

А поскольку по слухам ЦСКА еще и хавбека «Спортинга» планирует взять, то все серьезно. Возможно, и ВЭБ отсыпал денег, и Влашича покупатели заждались. К потере Николы – одного из лидеров команды Ганчаренко наравне с Акинфеевым и Фернандесом, надо подготовиться, чтобы линия атаки не потеряла. Параллельно нужно усиливать центр защиты и полузащиты, что очевидно. Если Бийол или Бистрович отправятся в аренду, то в заявку влезет сразу четыре летних легионера.

Карраскаль может стать третьим после Гаича и Фукса. И все они похожи. Первое – молодые южноамериканцы. Второе – в будущем реально могут быть не в основе, но в заявке Аргентины, Бразилии и Колумбии, лучших сборных континента. Третье – все юные, поэтому не стоят, как годовой бюджет ЦСКА . Четвертое – каждого надо выводить на высокий международный уровень. Ни Гаич, ни Фукс, ни Карраскаль, невзирая на очевидные плюсы – есть голевое чутье, первый пас с отбором и техника соответственно, пока не готовы.

Но Головин тоже выдавал всякие матчи поначалу. И Влашич не заиграл в «Эвертоне» в юности. Нормально не уметь всего в 20-22 года. Но сам вектор у ЦСКА невероятно интересный – играют в «Севилью», где Мончи умеет купить за рубль, а продать за миллион. Гаич, Фукс и Карраскаль могут и пользу принести, и вырасти в цене, как уже очевидно смог Влашич. Но Николу тоже не хочется терять, это один из легионеров, которые нужны всей РПЛ , чтобы быть мощнее.