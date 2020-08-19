«Зенит» дожал ЦСКА. Азмун и Влашич готовы к Серии А

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вчера, 22:44

«Соккер.ру» резюмирует важный бой в Санкт-Петербурге: футболисты Семака сыграли более зрело, чем «армейцы».

5 выводов по игре «Зенита»

1. Ракицкого не хватало в созидании

Замечать важность чего-то или кого-то проще при его потере. Ярослава не было из-за дисквалификации и сразу увеличилось количество лишних передач при выходе в атаку. Что Ракицкий делает одним дальним забросом на Дзюбу, то Дуглас Сантос не может делать, поскольку не обладает таким первым пасом. Ловрен создал гол длинной передачей, поскольку ЦСКА слишком глубоко подсел в том моменте, но тут важно еще и количество атак с пропуском центра поля. «Зенит» без Ярослава замедлился.

2. Сантос – великолепный универсал

Последний защитник, получивший «Золотой мяч», играл в центре и имеет рост 175 сантиметров – Каннаваро. Но бразильский левый латераль «Зенита» на два сантиметра ниже, не славится прыгучестью Фабио, так что его выход в центре защиты немножко удивил. Но тактически был объяснимым, поскольку Сантос не раз играл в центре поля, умеет помогать Барриосу. Семак доверяет бразильцу, и Дуглас не получил столько проблем при борьбе с Гаичем, чтобы провалить матч. Причем тут вопрос к игрокам ЦСКА – Адольфо неплохо открывался, пока не устал. Фактор Сантоса в центре гости не использовали.

3. «Зениту» очень не хватало резкости

Тут надо смотреть на перехваты – ЦСКА значительно превзошел чемпионов по этому показателю. Причем обратите внимание, что «армейцы» использовали очень низкий прессинг – все за линией мяча, особенно после замены Гаича, и одновременно спокойно по всей ширине в метрах сорока от ворот играли на перехватах, получая мяч обратно. Понятно, что «Зениту» было проще вести дома игру первым номером, но где была конкретика? Ее не было очень долго, поскольку хозяева не отбирали мяч высоко и неожиданно.

4. Хозяева разогнались после перерыва

Если точнее – после 60-й минуты. В первом тайме Ловрен скинул на Дзюбу, Артем – на Азмуна. Позиционная ошибка обороны ЦСКА привела к голу. Но что можно вспоминать дальше до второго гола? Был удар Малкома, который потащил Акинфеев, но если суммировать, то получаете всего ничего. Волна не шла, поэтому возни с мячом хватало, и пасы у двух команд были достаточно точными. Но дальше «Зенит» неожиданно набрал скорость. Пошли комбинации, удары, полумоменты, Азмун сделал дубль. Чемпиону отчасти повезло, что обе оригинальные и ярко очерченные атаки привели к голам – так бывает не всегда, но Акинфеев парочку раз делал сэйвы, голы не были единственными моментами «Зенита».

5. Азмун – четкий форвард-стервятник

В штрафной площади Сердар играет, как подобает форварду мирового класса. Чувствует Дзюбу, позиции защитников четко анализирует, все делает легко, естественно. Ему пора в Серию А – если именно туда позовут, или в Ла Лигу – тоже может заиграть, например, в той же «Севилье», если скауты Мончи просматривают Сердара. Слухи об «Арсенале» вряд ли правдивые, пока Обамеянг и Ляказетт на борту, но иранец в РПЛ работает круто. Отметился фэйр-плей – выбил мяч после травмы Фернандеса, за что его зачем-то отругали тренеры, и дублем – один из героев матча. Хотя важно понять: Азмун не был заметным, имел 2 точных удара и оба реализовал.

5 выводов об игре ЦСКА

1. Ганчаренко пригодится Фукс

Бразилец Бруно Фукс, как говорят, уже подписал пятилетний контракт с ЦСКА . Заплатят за его трансфер 8 млн евро – за 80% прав на игрока. Рослый, крепкий и молодой бразилец, что имеет первый пас и читает игру, пригодится, поскольку прямо сегодня Дзюба смог отдать голевую передачу на Азмуна именно потому, что у Набабкина не получилось навязать Артему борьбу на втором этаже. Фукс – интересный игрок, хоть и молодой. А без него сегодня тройка Дивеева, Набабкина и Магнуссона снова подставила Акинфеева в моментах с голами. Ошиблись все, кроме исландца, хотя не успели просто все.

2. Гаич пока не изучил ЦСКА

Можно вспомнить очень хороший откат мяча под удар Влашичу – были близки ко второму голу в ворота «Зенита», а еще жесткую игру против игроков хозяев – Адольфо умеет пользоваться своей физической мощью. С другой стороны, аргентинец остался без единого удара по воротам «Зенита». Понятно, что центральный форвард выходил давить на Дугласа Сантоса, но в штрафной площади напарники по ЦСКА форварда пока не видят. Проблема, которую может решить возвращение Чалова в основу? Но тогда на лавке окажется Кучаев – герой старта сезона.

3. Опорники гостей справились

Если бы Дриусси, Малком, Дзюба и Оздоев переиграли Марадишвили и Облякова в центре, то «Зенит» спокойно получил бы много атак и очень легкую победу. Но сегодня ЦСКА грамотно работал, а когда Ганчаренко увидел, что Марадишвили подустал – на поле появился Бийол. Видно, что «Зениту» непросто дается темп старта сезона – матчи играют постоянно, а на дворе август после насыщенной концовки сезона. Потный Дзюба был идеальной иллюстрацией, почему чемпион отдавал мяч, а опорная зона ЦСКА очень редко ошибалась. Ближе к концу матча было несколько проходов Малкома, но голы пропустили не поэтому. «Армейцы» не сдались «Зениту», это факт.

4. ЦСКА не хватило дикости флангов

Щенников запомнился тем, что спас Кержакова от удара – оказался на пути мяча. А Фернандес был в центре внимания, когда ему рубанули по ногам до перерыва. А дальше что? Фланги ЦСКА не работали активно и продуктивно, суммарно Георгий и Марио за весь матч создали на двоих три передачи под удар из 11 командных, но от опытных людей ждешь большего. Ни Караваева, ни Жиркова не заставили играть глубоко, а поскольку у «Зенита» нет акцентов строго на флангах в атаке, от латералей ЦСКА могли ждать большего. Но не получилось, ширины гостям не хватило.

5. К сожалению, Влашич скоро уедет

Слишком крутой и самостоятельный футболист, чтобы засиживаться в РПЛ . Поскольку приехал из АПЛ , а задержался случайно, скорее по воле Усманова – способствовал продаже прав на контракт хорвата из «Эвертона» в московский клуб, поскольку давно знаком с Гинером. Но сейчас брат известной спортсменки сам играет на международном уровне, вызывается в сборную Хорватии, очень классно работает индивидуально, прекрасно пробил по воротам, когда огорчил Кержакова. Одним словом, скауты «Наполи» после матча с «Зенитом» написали Гаттузо: «Как Гамшик, надо брать».