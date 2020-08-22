Лукаку повторил рекорд Роналдо, а «Севилья» взяла 6-й кубок. Итоги безумного турнира

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вчера, 15:30

Символическая сборная, яркие персоны, главные сюрпризы и разочарования – обо всем расскажем на «Соккер.ру».

Лучший футболист ЛЕ . Ромелу Лукаку («Интер»)

Герой турнира и сезона. Во-первых, ни один футболист в истории «Интера» не забивал больше в дебютном сезоне. Вчера бельгиец повторил рекорд бразильца Роналдо – 34 гола с порога. Во-вторых, в истории «Интера» двое выдавали лучший по голам сезон – Это’О (37) и Анджелилло (36). В-третьих, если считать только матчи Лиги Европы, то у Лукаку голы в 11 играх подряд. Впечатляющая серия! Поэтому все-таки ставим на Ромелу, ведь лучший снайпер Бруну Фернандеш до финала не добрался, а Де Йонг выскочил в конце – он MVP полуфинала и финала, а «Севилья» отметилась командной работой. Тогда как «Интер», где много ярких игроков, строил свой выход в первый за десять лет финал еврокубка на голах Лукаку. Запоминается развязка, а в развязке забивал Ромелу, причем в обе стороны – трагикомичная ситуация. Сыграв всего 6 матчей, бельгийский форвард забил 7 мячей «Интера» из 15 и сделал 2 ассиста. Обидный рикошет – фон, в центре внимания – завершающие действия Ромелу в атаке.

Символическая сборная турнира

Лига Европы – необычный турнир, ведь в плей-офф добавляются клубы из ЛЧ . Но это не значит, что нет специалистов по ЛЕ или что некого выбрать без ребят из главного турнира. Причем в этом случае тоже можно оставлять вне основы парочку звезд. Например, Диего Карлос, хотя ему повезло с бисиклетой в финале, привозил пенальти в ворота Буну. Марокканец наоборот заслужил место в основе, как и Навас, как и Регилон. Парни из МЮ или «Интера», но не только. В принципе, тут один Люк Де Йонг не наиграл на протяжении всех матчей турнира, но одновременно кто забивал в полуфинале и финале? А раз так, то герой.

Сборная Лиги Европы (4-4-2): Йонссон («Копенгаген») – Хесус Навас («Севилья»), Кунде («Севилья»), Годин («Интер»), Регилон («Севилья») – Алан Патрик («Шахтер»), Банега («Севилья»), Бруну Фернандеш («Спортинг»/ МЮ ), Хаверц («Байер») – Лукаку («Интер»), Люк Де Йонг («Севилья»).

Лучший тренер. Хулен Лопетеги («Севилья»)

Прошел очищение первым в тренерской карьере клубным трофеем. У бывшего голкипера «Реала» и «Барселоны» были победы на Евро с девятнадцатилетними, а потом с 21-летними. Но это было давно и к карьере наставника взрослых составов отношения не имеет. Лопетеги, хотя у него была хорошая пресса в «Порту», так и не выиграл с «драконами» ничего ценного, а дальнейшую историю знаете – сборная Испании, перехват от Переса, провал в «Реале». Хорошо, что Мончи его подобрал, Лопетеги немного повезло вчера, да и против МЮ не все шло легко, но напористая «Севилья» своего добилась, ее тренер переиграл Конте.

Очарования сезона. «Шахтер» и «Вулверхэмптон»

Хорошие команды, пускай и вылетели от будущих финалистов. Англичане не играли в Европе с 1981 года – а ведь были времена, когда «волки» играли в финале еврокубка, так что португальский десант уже принес фанатам много радости. А «Шахтер» в третий раз в истории оказался в полуфинале турнира, где разыгрывают кубок УЕФА . В первом случае прошли киевское «Динамо» и обыграли в финале «Вердер», во втором встретились с «Севильей» и уступили будущему триумфатору. Теперь «Шахтер» разгромно проиграл «Интеру», а трофей снова у испанцев.

Разочарование ЛЕ . «Манчестер Юнайтед»

Изначальный фаворит турнира получил легкий жребий – сыграли против «Брюгге», который дома разгромили 5:0, попали на ЛАСК , который разбили с тем же счетом в гостях. Затем МЮ достался «Копенгаген» — при всем уважении, не гранд европейского футбола. Хотя даже с датчанами Сульшер отмучился, а если бы судьи не верили всем падениям игроков англичан в штрафной площади в этом сезоне, то «Копенгаген» мог даже пройти МЮ . А потом был полуфинал, в котором «Севилья» показала, что может озадачить команду Де Хеа и Магуайра, невзирая на пенальти в пользу «дьяволов» на первых минутах. МЮ ждали в финале. Они и «Арсенал», вылетевший от «Олимпиакоса» — разочарования Лиги Европы.

Двойной агент. Бруну Фернандеш («Спортинг»/ МЮ )

Необычная номинация, но понятная – речь о герое Лиги Европы, что успел круто сыграть сразу за два клуба. Непросто адаптироваться на новом месте, особенно если из «Спортинга» переходишь в МЮ . Хотя стоп. Роналду, помнится, неплохо начал в Англии. Бруну Фернандеш опытнее, но дебют в АПЛ ему тоже удался. И силы, отданные в чемпионате, не помешали неплохо сыграть в парочке матчей плей-офф ЛЕ . Если бы все в МЮ действовали в сезоне на уровне португальца, то в финале мог победить Сульшер, а не Лопетеги. Бруну ведь стал лучшим снайпером турнира – 8 мячей за две команды.

Главная команда ЛЕ . «Севилья»

Кубок УЕФА некоторые гранды выигрывали по три раза, но у испанцев шесть трофеев! «Интер», конечно, давно не был в финалах еврокубков, поэтому их хвалим уже за сам факт выхода в решающий поединок в Германии. Но если посмотреть на работу «Севильи» в сезоне, то именно у Лопетеги – главная команда турнира. В отличие от «Интера», испанцы начали сезон в группе ЛЕ . Конечно, квартет попался легкий – «Карабах», АПОЭЛ из Никосии и «Дюделанж», выиграли 5 матчей из 6. «Клуж», «Рома» и «Вулверхэмптон» неплохо сопротивлялись, но «Севилья» именно что переигрывала соперников, особенно «волков». А потом был полуфинал с МЮ , где испанцы оказались более зрелыми. Де Йонг, что оставил голы на десерт ЛЕ , также помог отыграться в финале, где все завершил коварный рикошет. Но «Севилья» Лопетеги как целостная конструкция – лучшее, что выдала ЛЕ в этом сезоне. Немножко жаль, что «Аякс» не добрался хотя бы до полуфинала, могли стать местной «Аталантой» — очень результативные ребята, как знаете. Но играют в Европе все, а побеждают чаще всего испанцы.

Трогательный момент. Посвящение Пуэрте и Рейесу

Для кого-то воспоминания о неожиданной смерти Антонио Пуэрты – парня, что мог, как Хесус Навас, стать чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, означают воспоминания о временах, когда все были на 13 лет моложе. Быстро летит время, а у нового поколения есть свой трагически ушедший из жизни игрок «Севильи» — Рейес. Тут история жестче, поскольку напоминает – лучше водить аккуратно, не превышая скорость. Оба могли еще жить и жить, оба выиграли много кубков УЕФА – у Хосе Антонио еще и победы с «Атлетико» имеются. И обоих помнят в «Севилье», ведь посвятили новую победу именно Пуэрте и Рейесу.

Вывод сезона. Лига Европы стала еще круче

Это очень серьезный турнир, не лишенный при этом полезной придури – ставки ниже, чем в ЛЧ , серьезности меньше. Конечно, результативный футбол побеждает в еврокубках в целом – в ЛЕ забили 548 мячей, это по 2.78 на игру, и вчерашний финал это подчеркнул. Также важно напомнить об идее УЕФА . Лигу Европы сократят на 12 команд, отправят их сражаться за право завоевать Лигу Конференций. Следовательно, во втором, но теперь не последнем еврокубке будет очень серьезная драка – и привычные третьи места из ЛЧ , и серьезный подбор участников из топ-5.