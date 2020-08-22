Лукаку повторил рекорд Роналдо, а «Севилья» взяла 6-й кубок. Итоги безумного турнира

Символическая сборная, яркие персоны, главные сюрпризы и разочарования – обо всем расскажем на «Соккер.ру».
Лучший футболист ЛЕ. Ромелу Лукаку («Интер»)
Герой турнира и сезона. Во-первых, ни один футболист в истории «Интера» не забивал больше в дебютном сезоне. Вчера бельгиец повторил рекорд бразильца Роналдо – 34 гола с порога. Во-вторых, в истории «Интера» двое выдавали лучший по голам сезон – Это’О (37) и Анджелилло (36). В-третьих, если считать только матчи Лиги Европы, то у Лукаку голы в 11 играх подряд. Впечатляющая серия! Поэтому все-таки ставим на Ромелу, ведь лучший снайпер Бруну Фернандеш до финала не добрался, а Де Йонг выскочил в конце – он MVP полуфинала и финала, а «Севилья» отметилась командной работой. Тогда как «Интер», где много ярких игроков, строил свой выход в первый за десять лет финал еврокубка на голах Лукаку. Запоминается развязка, а в развязке забивал Ромелу, причем в обе стороны – трагикомичная ситуация. Сыграв всего 6 матчей, бельгийский форвард забил 7 мячей «Интера» из 15 и сделал 2 ассиста. Обидный рикошет – фон, в центре внимания – завершающие действия Ромелу в атаке.
Символическая сборная турнира
Лига Европы – необычный турнир, ведь в плей-офф добавляются клубы из ЛЧ. Но это не значит, что нет специалистов по ЛЕ или что некого выбрать без ребят из главного турнира. Причем в этом случае тоже можно оставлять вне основы парочку звезд. Например, Диего Карлос, хотя ему повезло с бисиклетой в финале, привозил пенальти в ворота Буну. Марокканец наоборот заслужил место в основе, как и Навас, как и Регилон. Парни из МЮ или «Интера», но не только. В принципе, тут один Люк Де Йонг не наиграл на протяжении всех матчей турнира, но одновременно кто забивал в полуфинале и финале? А раз так, то герой.
Сборная Лиги Европы (4-4-2): Йонссон («Копенгаген») – Хесус Навас («Севилья»), Кунде («Севилья»), Годин («Интер»), Регилон («Севилья») – Алан Патрик («Шахтер»), Банега («Севилья»), Бруну Фернандеш («Спортинг»/МЮ), Хаверц («Байер») – Лукаку («Интер»), Люк Де Йонг («Севилья»).
Лучший тренер. Хулен Лопетеги («Севилья»)
Прошел очищение первым в тренерской карьере клубным трофеем. У бывшего голкипера «Реала» и «Барселоны» были победы на Евро с девятнадцатилетними, а потом с 21-летними. Но это было давно и к карьере наставника взрослых составов отношения не имеет. Лопетеги, хотя у него была хорошая пресса в «Порту», так и не выиграл с «драконами» ничего ценного, а дальнейшую историю знаете – сборная Испании, перехват от Переса, провал в «Реале». Хорошо, что Мончи его подобрал, Лопетеги немного повезло вчера, да и против МЮ не все шло легко, но напористая «Севилья» своего добилась, ее тренер переиграл Конте.
Очарования сезона. «Шахтер» и «Вулверхэмптон»
Хорошие команды, пускай и вылетели от будущих финалистов. Англичане не играли в Европе с 1981 года – а ведь были времена, когда «волки» играли в финале еврокубка, так что португальский десант уже принес фанатам много радости. А «Шахтер» в третий раз в истории оказался в полуфинале турнира, где разыгрывают кубок УЕФА. В первом случае прошли киевское «Динамо» и обыграли в финале «Вердер», во втором встретились с «Севильей» и уступили будущему триумфатору. Теперь «Шахтер» разгромно проиграл «Интеру», а трофей снова у испанцев.
Разочарование ЛЕ. «Манчестер Юнайтед»
Изначальный фаворит турнира получил легкий жребий – сыграли против «Брюгге», который дома разгромили 5:0, попали на ЛАСК, который разбили с тем же счетом в гостях. Затем МЮ достался «Копенгаген» — при всем уважении, не гранд европейского футбола. Хотя даже с датчанами Сульшер отмучился, а если бы судьи не верили всем падениям игроков англичан в штрафной площади в этом сезоне, то «Копенгаген» мог даже пройти МЮ. А потом был полуфинал, в котором «Севилья» показала, что может озадачить команду Де Хеа и Магуайра, невзирая на пенальти в пользу «дьяволов» на первых минутах. МЮ ждали в финале. Они и «Арсенал», вылетевший от «Олимпиакоса» — разочарования Лиги Европы.
Двойной агент. Бруну Фернандеш («Спортинг»/МЮ)
Необычная номинация, но понятная – речь о герое Лиги Европы, что успел круто сыграть сразу за два клуба. Непросто адаптироваться на новом месте, особенно если из «Спортинга» переходишь в МЮ. Хотя стоп. Роналду, помнится, неплохо начал в Англии. Бруну Фернандеш опытнее, но дебют в АПЛ ему тоже удался. И силы, отданные в чемпионате, не помешали неплохо сыграть в парочке матчей плей-офф ЛЕ. Если бы все в МЮ действовали в сезоне на уровне португальца, то в финале мог победить Сульшер, а не Лопетеги. Бруну ведь стал лучшим снайпером турнира – 8 мячей за две команды.
Главная команда ЛЕ. «Севилья»
Кубок УЕФА некоторые гранды выигрывали по три раза, но у испанцев шесть трофеев! «Интер», конечно, давно не был в финалах еврокубков, поэтому их хвалим уже за сам факт выхода в решающий поединок в Германии. Но если посмотреть на работу «Севильи» в сезоне, то именно у Лопетеги – главная команда турнира. В отличие от «Интера», испанцы начали сезон в группе ЛЕ. Конечно, квартет попался легкий – «Карабах», АПОЭЛ из Никосии и «Дюделанж», выиграли 5 матчей из 6. «Клуж», «Рома» и «Вулверхэмптон» неплохо сопротивлялись, но «Севилья» именно что переигрывала соперников, особенно «волков». А потом был полуфинал с МЮ, где испанцы оказались более зрелыми. Де Йонг, что оставил голы на десерт ЛЕ, также помог отыграться в финале, где все завершил коварный рикошет. Но «Севилья» Лопетеги как целостная конструкция – лучшее, что выдала ЛЕ в этом сезоне. Немножко жаль, что «Аякс» не добрался хотя бы до полуфинала, могли стать местной «Аталантой» — очень результативные ребята, как знаете. Но играют в Европе все, а побеждают чаще всего испанцы.
Трогательный момент. Посвящение Пуэрте и Рейесу
Для кого-то воспоминания о неожиданной смерти Антонио Пуэрты – парня, что мог, как Хесус Навас, стать чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, означают воспоминания о временах, когда все были на 13 лет моложе. Быстро летит время, а у нового поколения есть свой трагически ушедший из жизни игрок «Севильи» — Рейес. Тут история жестче, поскольку напоминает – лучше водить аккуратно, не превышая скорость. Оба могли еще жить и жить, оба выиграли много кубков УЕФА – у Хосе Антонио еще и победы с «Атлетико» имеются. И обоих помнят в «Севилье», ведь посвятили новую победу именно Пуэрте и Рейесу.
Вывод сезона. Лига Европы стала еще круче
Это очень серьезный турнир, не лишенный при этом полезной придури – ставки ниже, чем в ЛЧ, серьезности меньше. Конечно, результативный футбол побеждает в еврокубках в целом – в ЛЕ забили 548 мячей, это по 2.78 на игру, и вчерашний финал это подчеркнул. Также важно напомнить об идее УЕФА. Лигу Европы сократят на 12 команд, отправят их сражаться за право завоевать Лигу Конференций. Следовательно, во втором, но теперь не последнем еврокубке будет очень серьезная драка – и привычные третьи места из ЛЧ, и серьезный подбор участников из топ-5.
«Интер» был реально разочарован, что проиграл финал Лиги Европы, поскольку даже постоянные победы испанцев в еврокубковых финалах – после 2001-го они проигрывали только соотечественникам, не отменяют повышение престижа всего турнира. «Севилья» — короли Лиги Европы, которая со времен Кубка УЕФА стала ярче и круче в футбольном смысле. Да и бурная радость испанцев была похоже на танцы на свадьбе – не обязательно, чтобы на трибунах было 60 тысяч зрителей для искренней радости, слез, улыбок, объятий, прыжков и качаний на руках тех, кто создал эту «Севилью», вроде спортивного директора Мончи.