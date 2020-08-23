«По составу „Спартак“ уступает только „Зениту“». Проверили мнение Мостового накануне дерби

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вчера, 12:45

Споры о кадровой силе команды Тедеско популярны, и «Соккер.ру» сравнил футболистов Доменико с вице-чемпионами России.

«Зенит» сильнее, чем «красно-белые». Но сегодня дерби между «Спартаком» и «Локомотивом», и вот уже на протяжении пяти официальных очных матчей у «красно-белых» ни единого поражения от команды, что была в РПЛ первой и дважды второй – стабильно попадает в группы Лиги чемпионов.

Но это непрямое доказательство, что у «Спартака» второй состав лиги. Особенно с учетом итогового места в таблице и минимальных кадровых изменений при Газизове на данный момент. Так что накануне дерби сравнение ключевых линий актуальное. Неужели «Спартак» не слабее «Локомотива»?

Вратари

«Спартак»: Максименко, Селихов, Ребров.

«Локомотив»: Гильерме, Коченков.

Здесь правильно отталкиваться от игры и показателей основных голкиперов, хотя в «Локомотиве» Коченков подменял Гильерме. Маринато – первый номер сборной России, но Максименко, как и Сафонов – вратарское будущее страны. Учтите, что у Александра лучше процент отраженных ударов в прошлом сезоне, чем у российского бразильца. Также у молодого парня меньше очевидных ошибок, хотя оборона «Спартака» подставляет Максименко чаще. Гильерме неплох, но прислушайтесь к Акинфееву. Голкипер ЦСКА включил вратаря вражеского «Спартака» в тройку лучших игроков прошлого сезона. А в голкиперах Игорь Владимирович разбирается.

Результат: победа «Спартака».

Центральные защитники

«Спартак»: Жиго, Джикия, Маслов, Кутепов, Гапонов.

«Локомотив»: Чорлука, Мурило, Райкович, Лысцов, Магкеев.

У Сёмина играл, а потом не играл Кверквелия, что отправился в аренду в «Ротор». Хацкевич получил парочку из ЦСКА и «Локомотива». И Хеведес завершил карьеру. У Николича недобор центрбеков, пусть и не играет в три центральных, как Тедеско. У Доменико разговоры разве что об уходе Кутепова, но народу хватает. А что по классу? Чорлука – один из патриархов РПЛ , Мурило неплохо зашел, но его подпирает Райкович — человек, которому доверяет Николич. Зона, где у команд одинаково сильный выбор с оговорками. У «Спартака» ошибались молодые ребята, а у «Локомотива» два новичка – необстрелянные. Ну, и универсал Магкеев, что может играть на фланге, в защите и в опорной зоне.

Результат: ничья.

Латерали

«Спартак»: Айртон, Рассказов, Ещенко, Зобнин.

«Локомотив»: Игнатьев, Рыбус, Живоглядов, Лысов, Ротенберг.

Вот где дефицит подвигов налицо, особенно у «Спартака». Айртон закрывает левый фланг, но справа видим Зобнина, пока скауты и Газизов не поймали какого-то француза или бразильца в трансферные сети. «Локомотив» определился с флангами – Игнатьева и Рыбуса оставили, хотя к их игре были вопросы в прошлом сезоне. Зато нет вопросов по опыту. И тот, и другой могут выдать крутой матч. Впрочем, как и Зобнин с Айртоном. Живоглядов и Лысов (пока травмирован), как и Рассказов с Ещенко – ребята, в стабильности которых сомнений больше. «Локомотив» еще может привезти Лаксальта на левый край, но на данный момент здесь ничья, учитывая, что Зобнин смотрелся неплохо на фланге.

Результат: ничья.

Центральные хавбеки

«Спартак»: Крал, Умяров, Зобнин, Урунов, Гулиев.

«Локомотив»: Крыховяк, Баринов, Мурило, Магкеев, Титков, Куликов.

Важнейшая зона в дерби, у «Спартака» — контратаки, а в крутых матчах «Локомотива» героями нередко становятся господин Баринов и пан Крыховяк. Кралу и Умярову пока рано становиться с ними в один ряд. Возможно, если Газизов запланировал покупку Фернандо 2.0 и своего Марио Фернандеса, чтобы Зобнин перешел в центр, то ближе к середине осени Тедеско получит крутую пару хавбеков. Но по состоянию на сегодня победитель очевиден. Универсал Мурило и молодой Магкеев также убедительнее в опорной зоне, чем Гулиев, который в заявке есть, а на поле не появляется. А Урунову даже позицию на поле пока не нашли.

Результат: победа «Локомотива».

Плеймейкеры и вингеры

«Спартак»: Бакаев, Тиль, Глушенков, Ларссон, Понсе, Мирзов.

«Локомотив»: Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Камано, Жемалетдинов, Рыбчинский, Тугарев, Жалолиддинов.

Результаты «Локомотива» в последние месяцы напрямую зависят от Алексея Миранчука, на его счету 9 голов из 13, и играет созидатель, где считает нужным. У Ларссона и Понсе тоже размытые позиции. Но если суммировать действия ныне основной тройки плеймейкеров Николича и сравнить с действиями Ларссона и Понсе, что стали крайними форвардами в последней игре, то разница будет маленькая. Но все-таки будет за счет Алексея Миранчука, что еще может покинуть РПЛ до конца трансферного окна.

Результат: победа «Локомотива».

Центральные нападающие

«Спартак»: Соболев, Кокорин, Ларссон, Понсе.

«Локомотив»: Смолов, Эдер, Джорджевич, Жемалетдинов, Камано, Лисакович.

Николичу нужен нападающий, это очевидно по информации об отъезде Смолова в Турцию, а еще по тому, как Лука Джорджевич активно ищет клуб, где у него будет игровая практика. «Локомотив» страдает от низкой результативности и нестабильности форвардов, хотя Смолов – опытный, а Эдер – еще и мощный. Но такое ощущение, что у Николича не команда, а тактически всадник без головы. У «Спартака» форварды благополучнее – и Понсе, и Ларссон, и Соболев полезные, хотя и невезучие немного (то забивают после офсайда у напарника, то рикошет в руку в голевой атаке найдется). Добавляем Кокорина, что появится в основе, если не уедет покорять Рим – получаем преимущество «Спартака». Их центр атаки вариативный (четыре рабочих варианта без экспериментов с Мирзовым в роли форварда), а «Локомотиву» нужен еще минимум один крутой форвард под ЛЧ , они вингера Камано на официальном сайте в атаку записали.

Результат: победа «Спартака».

Результат баттла. «Спартак» — «Локомотив» - 4:4

Живая иллюстрация слов Нигматуллина, игравшего за оба клуба – победить может кто угодно. Тем интереснее делиться прогнозами и делать ставки. Также в кои веки эксперт Мостовой не ошибся, когда поставил состав «Спартака» на один уровень с кадрами «Локомотива».

Пожалуй, сейчас в РПЛ есть «Зенит», где звезд больше всего, хотя скамейка не самая длинная. И есть ЦСКА , «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» — плюс-минус одинаковые по составу. Вот потому у каждого второй состав лиги – они примерно равны. И у «Спартака», поскольку по сотому кругу новая метла, без новичков не обойдется.

В принципе, даже две метлы, если учесть молодую жену Федуна, что посетила совет директоров клуба, то есть ее мнение имеет вес. Уфимский дуэт пытается усилить «красно-белых», и стоит признать, что команда Хинкеля и Тедеско могла стартовать с трех побед подряд, если бы дважды не было результативных ошибок арбитров.

А поскольку сегодня арбитром выбрали Карасева – последнего рефери в РПЛ , кого волнует репутация в глазах людей из УЕФА , то судейство, хочется верить, отойдет на второй план. А на первом будет исполнительское мастерство, тактика и класс футболистов. До матча проверили мнение Мостового, сравнив середняка по итогам прошлого сезона с вице-чемпионом.

Если «Спартак» тягается по набору кадров с «Локомотивом», причем еще может усилить две ключевые для себя позиции – правого защитника и опорника, то грех жаловаться. Но пора стабильно набирать очки. У Тедеско в РПЛ серия из пяти матчей без поражений, у Николича – из 11, но учтите, что и при Сёмине в чемпионате «Локомотив» в этом году никому не проигрывал.

Но ничья в этом баттле является намеком для «Спартака». Чтобы улучшить свои шансы на попадание на второе место, им надо повторить результат прошлого сезона, когда в «чемпионате Москвы» — сводной таблице столичных дерби, оказались первыми. Не всегда «красно-белые» умеют додавить середняков, что плотно обороняются, но важно не разучиться побеждать с помощью контратак таких соперников, как «Локомотив».