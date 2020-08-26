Бабаев, остановитесь! ЦСКА разрывает мертвый трансферный рынок в РПЛ

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вчера, 17:38

«Соккер.ру» знает, почему остальные клубы взяли паузу, но рады за «армейцев» — везут серьезных ребят.

Вместо Карраскаля приедет другой вингер?

Голландцы уверены, что левый вингер «Херенвена» Чидера Эджуке достиг договоренности с ЦСКА . Парень заметный, у голландского клуба финансовые трудности, так что в экстренные переговоры легко поверить. Тем более, впервые об интересе к нигерийцу написали заранее.

С учетом трансферов Гаича, Фукса и Зайнутдинова получаете уже четвертую большую сделку. С Карраскалем же не угодил не игрок, а слишком хитрая схема — нужно выплачивать долю разным клубам. С хавбеком «Ростова» и крайним форвардом «Херенвена» все проще. Первый уже в ЦСКА , второй, похоже, на пути.

Но ключевое опасение сохраняется. Эджуке играет с оттяжкой на левый край, хотя и правша, поэтому без разговора об уходе Влашича не обойтись. Вот только нигериец действует выше, чем Никола. Но об этом поговорим, если перейдет, а сейчас есть тема, что касается всех грандов. Почему активен только ЦСКА ?

Денег нет, вряд ли будут, но вы держитесь?

«Зенит» изменил трансферную политику – так написали все журналисты, связанные с клубом, когда появилась информация о переходе Влашича в клуб из Санкт-Петербурга. Николой точно интересовались, как и Фернандесом, но сейчас речь о больших деньгах – порядка 25 млн евро, о легионере, в отличие от Марио, хотя и молодом. Но куда поставить Влашича в схемы Семака?

Тут скорее можно было поверить в покупку того же Эджуке (Рибалта знает о его существовании), если бы Дриусси уехал – как раз человек на левый фланг, вингер со скоростью. Но Чидера если и окажется в РПЛ , то в ЦСКА . «Зенит» взял паузу. Даже центральных защитников не покупают, хотя любой пропуск матча для Ракицкого или Ловрена приведет к Сантосу в центре защиты, и схема сработает не всегда. Но «Зенит» не готов много тратить – за Осипенко 8 млн евро не отдадут. А если нет денег у чемпиона с бюджетом в 220 млн евро, остальные логично бездействуют. Хотя это не единственная причина.

Многие клубы РПЛ набрали составы в прошлом сезоне?

«Краснодару» надо сначала пересчитать легионеров и реализовать потенциал всех, кто есть, и лишь затем покупать новичков из-за рубежа. Цорн потратил деньги Федуна, но старт этого сезона может доказать, что рядом с проколами – Тиль собрался в аренду в ПСВ , а Шюррле завершил карьеру, есть и удачные ставки – Соболев, Крал, Ларссон и Понсе не являются балластом в составе. Также «Динамо» и «Ростов» собрали основу, где не так много свободных мест, и сделали это еще до августа 2020-го.

А вот у «Локомотива» скорее история «Зенита» — большой спонсор не спешит тратить деньги, пока не прилетели премиальные УЕФА , но одновременно основа без травм и потерь имеется. Впрочем, «железнодорожников» надо ставить отдельно, травма Баринова и отъезд Алексея Миранчука в Серию А могут подкосить эту команду. Но они сохранили состав защиты, остался Крыховяк – и заявил, что счастлив в Москве. Тут скорее ждем точечное усиление, вроде покупки форварда. Многие клубы заранее собрали основы, потому и нет массовых закупок.

В чем опасность активной кампании для «армейцев»?

Дивеев, Карпов, Марадишвили, Чалов – молодые, и усиление тоже перспективными ребятами. А помните, на каком месте финишировал новый юный «Спартак»? Но когда вкладываешь серьезные деньги – Цорн потратил свыше 40 млн евро, то спрос появляется автоматически. Бабаев может довести суммарные расходы на летних новичков до 30 млн евро, что для ЦСКА – рекорд всех времен.

Отмечая активность «армейцев», что получают важных игроков – защитника с первым пасом, который вроде бы не убегает от соперников в сторону, тяжелого центрального форварда в лиге, где такие ребята в моде, а в перспективе еще и левого вингера с ударом и выбором позиции, также вынуждены отметить темную сторону. Тактика массовой смены состава не всегда работает в РПЛ – консервативном дивизионе.

Это в «Ростове» есть мастера полного демонтажа стартового состава и экстренного сбора нового за «копейки» по меркам чемпионата. Но далеко не все столичные клубы, или тот же «Зенит», обладают аналогичным даром. Например, у петербуржцев через пару лет будет смена поколений – Дзюба, Кержаков, Жирков, Ловрен, Ракицкий, Ерохин и Оздоев могут завершить карьеры, но подпитки от собственной школы нет. Новый лимит заставляет продавать или отдавать в аренду иностранцев, чтобы брать новых, а хорошие новички – дорогие.

«Зенит» мастерски сработал с Азмуном, Барриосом и Сантосом, ведь в их успех в Санкт-Петербурге не все верили, поскольку знали только Сердара, причем в его менее стабильном обличии. Так что сейчас ЦСКА может как пойти по стопам чемпиона – Фукс, Зайнутдинов, Гаич, а потом и Эджуке, способны оказаться именно теми, кого не хватало, так и свернуть на улицу Спартаковскую, где успешное внедрение новичков в состав требует времени и терпения.

Учтите, что теперь Гинер главный, но не главнее ВЭБ . А там сидят люди, что сначала обещали золотые горы. Потом не давали денег на трансферы. Но неожиданно передумали – причем до сих пор неясно, в чем причина, ведь уход Влашича, что может в теории покрыть сразу четыре трансфера, исключать не можем. Тогда нет никакого дождя из евро, а есть просто «купи» и «продай» от Бабаева. Другими словами, Гинер – терпеливый, а новые владельцы могут быть ближе к Федуну.

Но раз остальные гранды не спешат с усилением состава, разве что «Спартак» руками Газизова делает ставки, а «Локомотив» компенсировал парочку потерь, то концентрация на ЦСКА . Сумеет ли Ганчаренко мгновенно внедрить новых людей в состав так, чтобы принесли пользу? Соберут ли «армейцы» после двух поражений серию побед? Является ли активная трансферная кампания рецептом успеха? «Зенит» точечно набрал довольно опытных людей – выиграл. «Локомотив» спасла сделка по Крыховяку – без Гжегожа было бы намного хуже.

Но те же «Динамо» и «Спартак» вынуждены брать паузу, чтобы многочисленные новички сыгрались. РПЛ сложнее, чем многим кажется, поэтому упреки всем, кто не собирает трансферы с усердием ЦСКА , немного преждевременные. «Спартак» ждет правого защитника – Тете где-то рядом. «Локомотив», если хотят успешно сыграть в РПЛ , сразу должен думать о форварде, ведь Алексей Миранчук в любой момент может улететь, а Смолов и Эдер не тянут.

У «Динамо» есть большая ставка – Моро, а тот же «Зенит» может скорее набрать людей в запас, пока Азмун не уехал, и выжидать с подписанием центрального защитника в резерв. У Ганчаренко не остается возможности для маневра, если у него в руках будут новички на 30 млн евро, то потребуют серию побед. А вот по остальным итог другой – у многих команд неплохие составы, когда все лучшие могут выйти на поле. Уже сегодня «Ротор» проверит в классической для чемпионатов России драке «Спартак» — команду с приличным составом, примерно равным по сумме линий тому, что есть у Николича.

Также «Краснодар» сразится с ЦСКА – важнейший матч, в котором никому нельзя проигрывать, а «Динамо» проверит фазу своей зрелости против «Зенита». При этом в списке только у петербуржцев монолитная основа, у остальных или есть конкуренция, или слабые места. ЦСКА усердно закрывает свои, а интерес к атакующим хавбекам с привязкой к левому флангу – даже слишком толстый намек на уход Влашича. Но пусть вас не смущает, что после покупки Эджуке траты «армейцев» могут быть в три раза выше, чем суммарно сразу у 11 клубов РПЛ .