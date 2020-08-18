Битва за финал. ПСЖ у входа в элитный клуб, где «Лейпциг» работает вышибалой

1597752058

вчера, 15:00

ПСЖ в шаге от долгожданного финала Лиги чемпионов, однако с «РБ Лейпциг» нельзя не считаться. «Соккер.ру» — о первой франко-немецкой битве за право сыграть в финале.

«Выбираем» финал Лиги чемпионов

Осталось всего четыре доступных комбинации состава участников финального матча Лиги чемпионов 2019/20: два франко-немецких противостояния и два мононациональных финала с участием клубов Германии или Франции. Вот все возможные афиши финальных встреч:

«Бавария» — ПСЖ

«Бавария» — «РБ Лейпциг»

«Лион» — «РБ Лейпциг»

«Лион» — ПСЖ

Сомневаюсь, что найдется много желающих увидеть два французских клуба в решающей схватке. Противостояние «Лион» — «РБ Лейпциг» тоже выглядит невероятно, может быть, даже более сенсационно, чем «Порту» — «Монако» в 2004-м. Немецкий финал с участием «Баварии» несколько лет назад уже видели, да и вообще за последние годы приелись эти соперничества команд из одного чемпионата в главном матче европейского сезона.

При всех симпатиях к «Лиону» и «РБ Лейпциг» самым статусным и афишным видится финал «Бавария» — ПСЖ . Впрочем, не все в восторге от грандов и гегемонов, а болельщики «Зенита» точно проголосуют за другую по составу участников встречу представителей Бундеслиги и Лиги 1 в финале. Пишите в комментариях, какой финал порадует лично вас и почему.

«РБ Лейпциг»

1. Немецкая команда впервые в истории так высоко забралась в Лиге чемпионов, причем это всего лишь второе участие «РБ Лейпциг» в турнире сильнейших клубов Старого Света после кампании 2017/18, в которой «быки» заняли третье место в группе с «Бешикташем», «Порту» и «Монако».

2. В сезоне 2007/08 нынешний главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн играл за дубль «Аугсбурга» под руководством наставника ПСЖ Томаса Тухеля, а теперь они сразятся за право сыграть в финале Лиги чемпионов. Нагельсманну так и не удалось запустить карьеру из-за травм, однако Тухель возложил на очень любопытного футболиста обязанности скаута и остался доволен работой Юлиана.

3. Атакующий полузащитник Кристофер Нкунку прошлым летом сменил ПСЖ на «РБ Лейпциг», трансфер обошелся «быкам» в 13 миллионов евро. Нкунку воспитывался в «Пари Сен-Жермен» с 13 лет, но родному клубу не пригодился, зато в «Лейпциге» сразу стал важным звеном в атаке. В этом сезоне у Кристофера 5 голов и 16 «ассистов» в 43 матчах за немецкий клуб. Матч против ПСЖ будет для Нкунку особенным, наверняка постарается показать себя во всей красе. «Правило бывших», знаете ли.

4. Юлиан Нагельсманн вполне может выставить тот же состав, который выбрал на матч против «Атлетико», впрочем, зная о «тактической озабоченности» наставника «Лейпцига», есть большие сомнения, что против двух совершенно разных соперников — «Атлетико» и ПСЖ , он использует один и тот же план, к тому же рвутся сыграть с первых минут Патрик Шик и автор победного гола в ворота «матрасников» Тайлер Адамс. Будут изменения и в том случае, если Нагельсманн решит выбрать схему с тремя центральными защитниками, что весьма вероятно (против «Атлетико» играли 4-2-3-1).

5. Статистика «РБ Лейпциг» в плей-офф еврокубков может шокировать: 7 побед, 1 ничья и только 1 поражение. Любопытно, что эту самую единственную пощечину «Лейпцигу» отвесил французский клуб — «Марсель», который в четвертьфинале Лиги Европы 2017/18 выиграл дома 5:2 после поражения в первом матче 0:1.

ПСЖ

1. «Пари Сен-Жермен» во второй раз в своей истории после сезона 1994/95 играет в полуфинале Лиги чемпионов. В том сезоне французский клуб был остановлен звездным «Миланом» под руководством Фабио Капелло (0:1; 0:2).

2. Томас Тухель никогда прежде не проигрывал своему «ученику» Юлиану Нагельсманну, в трех очных тренерских поединках зафиксирована одна ничья и две победы Тухеля. Все три встречи состоялись в рамках соперничества «Боруссия Дортмунд» (Тухель) — «Хоффенхайм» (Нагельсманн) в чемпионате Германии.

3. Похоже, ПСЖ придется обойтись в полуфинале Лиги чемпионов без своего основного вратаря Кейлора Наваса, который получил травму бедра в матче с «Аталантой». Его заменит Серхио Рико. Зато вернется в стартовый состав отбывший дисквалификацию Анхель Ди Мария, да и Килиан Мбаппе может сыграть с первых минут. Атакующий квартет Ди Мария-Неймар-Мбаппе-Икарди в рамках схемы 4-2-2-2 выглядит устрашающе.

4. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов за ПСЖ забивали 10 разных футболистов, причем Маркиньос и Чупо-Мотинг забили свои первые голы в турнире в ворота «Атлетико». Лучшие бомбардиры команды — Килиан Мбаппе и Мауро Икарди (по 5 голов).

5. ПСЖ представляется нам, в первую очередь, как атакующая команда, однако не стоит забывать, что у парижан самая надежная оборона в текущем розыгрыше Лиги чемпионов — всего лишь 5 пропущенных мячей.

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов?

Прогнозы — дело неблагодарное, а за шаг до финала Лиги чемпионов — тем более. К тому же, одноматчевые противостояния придают особый шарм плей-офф, эти же ПСЖ и «РБ Лейпциг» вышли в полуфинал, прикончив своих соперников по предыдущему раунду поздними голами. И у «Аталанты» с «Атлетико» просто не осталось времени отыграться.