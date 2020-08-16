Халк против Рондона. Возобновился чемпионат Китая

1597597133

16 августа 2020, 19:58

«Соккер.ру» рассказывает о положении дел в китайской Суперлиге после пандемии.

Многие из нас, наверное, забыли, что первым чемпионатом, пострадавшим от пандемии коронавируса, был китайский. Суперлига должна была стартовать ещё 22 февраля, но по понятным причинам старт был отложен. Даже после того, как вирус отступил, чемпионат Китая находился на паузе. Только 1 июля было принято решение о старте нового сезона

Отложенное на полгода начало и пандемия не могли не наложить своего отпечатка на формуле сезона. Было решено отказаться от проведения матчей не только в Ухане, где был очаг эпидемии, но и в других крупных городах — Пекине, Шанхае и прочих. Шестнадцать клубов Суперлиги разделены на две группы — по восемь в каждой. Первая проводит все матчи в Даляне (бывший российский город Дальний). Вторая группа собралась в Сучжоу, где пока нет команды Суперлиги.

Сначала проводится турнир в два круга из 14 туров. Потом каждая из восьмёрок делится на две равные части. Первая четвёрка продолжит борьбу за награды с четырьмя сильнейшими клубами другой группы, вторая — поведёт борьбу за выживание. Всё в формате плей-офф. Цена чемпионского титула в текущем сезоне высока. В следующем году Китай примет клубный чемпионат мира, победитель Суперлиги примет в нём участие на правах хозяина.

Что ещё нужно знать про новый чемпионат Китая? Лимит на легионеров несколько ослаблен. Можно вносить в заявку не 6, а 7 иностранных футболистов. Шестеро из них могут находиться на поле. Но один момент. Вратари — исключительно китайцы, никаких легионеров. В Китае уже давно переняли корейский опыт и растят собственные вратарские кадры. Вратарём не может быть китаец, выступающий за сборные Макао и Гонконга (у этих вошедших в состав большого Китая остались свои команды) и фактически независимого Тайваня. Что касается натурализованных игроков, то их в команде может быть сколько угодно. Но присутствовать на поле может только один. Остальные будут считаться легионерами.

Пандемия коронавируса не вызвала отток иностранных футболистов из Суперлиги. Порывался вернуться в Европу Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шеньхуа»), но потом сообразил, что в Шанхае безопаснее, чем в Европе. Хотя Маруан Феллаини («Шаньдун Лунен») подхватил вирус, находясь в Китае. Судя по хет-трику в стартовом туре, можно предположить, что бельгийский полузащитник благополучно справился с недугом.

Кто ещё из известных футболистов играет в Китае? Сначала вспомним тех, кто играл в Российской Премьер-лиге. Бывший зенитовец Халк доигрывает свой контракт в «Шанхай СИПГ» и думает над отъездом из Суперлиги. Рядом с ним выходит Одил Ахмедов, когда-то прекрасно игравший за «Краснодар». Один из героев чемпионского сезона «Спартака» Фернандо теперь игрок столичного «Бэйцзин Гоань». Известный по выступлениям за «Спартак» бразилец Ромуло только в нынешнем календарном году присоединился к новичку лиги «Шицзячжуан Эвер Брайт». А помните ганца Мубарака Вакасо, когда-то скорее числившегося, нежели игравшего в «Рубине»? Сейчас он футболист нанкинского «Цзянсу Сунин». Венесуэлец Саломон Рондон, игравший за «Рубин» и «Зенит», выходит на поле в составе «Далянь Ифан».

Немало и других знаменитостей. Здесь и Марек Гашек («Далянь Ифан»), Мусса Дембеле, который бельгиец («Гуанчжоу Фули»), Марко Арнаутович и Оскар («Шанхай СИПГ»), Грациано Пелле («Шаньдун Лунен»), Эдер и Миранда («Цзянсу Сунин»), Паулиньо и Талиска («Гуанчжоу Эвергранд»), Стефан Мбиа («Шанхай Шэньхуа»). Знакомые имена, не правда ли? Немало интересных персон и среди тренеров — Рафа Бенитес («Далянь Ифан»), Фабио Каннаваро («Гуанчжоу Эвергранд»), Витор Перрейра («Шанхай СИПГ»), Джованни ван Бронкхорст («Гуанчжоу Фули»), Ули Штилике («Тяньцзинь Тэда»). Недавно в их компанию входил Роберто Донадони, но уже по ходу сезона итальянец лишился своей должности в «Шэньчжэнь» и уступил место Жорди Кройфу. В тринадцати клубах Суперлиги работают иностранные тренеры. Но нетрудно догадаться, что три оставшихся тренируют китайские специалисты. Это Ли Сяопен («Шаньдунь Ляопен»), Сэ Фэн («Хебэй Чайна Форчун») и Яо Цзы («Хэнань Цзянье»). Последний, правда, исполняет обязанности. Но предыдущим тренером «красных дьяволов» был тоже китаец Ван Баошань.

В группе А играют «Гуанжчоу Эвергранд» («китайские тигры»), «Цзянсу Сунин», «Шаньдун Лунен», «Шанхай Шеньхуа» («синие дьяволы»), «Хэнань Цзянье» (красные дьяволы»), «Шэнчжень» («Фениксы»), «Далянь Ифан» («синие ястребы»), «Гуанчжоу Фули» («морские львы»). Эта компания, напомню, проводит свои встречи в Даляне. В Сучжоу выступают команды группы В. «Бэйцзинь Гоань» («дворцовые стражники»), «Шанхай СИПГ» («красные орлы»), «Вухан Залл», «Шицзячжуан Эвер Брайт», «Чунцин Лифань» («Фениксы»), «Кингдао Хаиниу» («ламантины»), «Хебей Чайна Форчун», «Тянцзинь Тэда» («тигры»).

В группе А после пяти туров уже наметился раскол на две половины. В первую четвёрку вошли чемпион страны «Гуанчжоу Эвергранд», а также «Цзянсу Сунин», «Шаньдунь Лунен» и «Шанхай Шеньхуа», Конечно, впереди ещё много времени. Но «синие дьяволы», занимающие четвёртую строку, опережают «красных дьяволов» на пять очков.

В группе В позади четыре тура. Наметились два лидера — имеющие стопроцентный результат «дворцовые странники» и «красные орлы». Остальные шесть коллективов пока держатся в тесноте. Обиды будут впереди.

Необычный формат нового сезона и отсутствие зрителей на трибунах не отразились на растущей популярности в самой населённой стране мира. Рейтинг телетрансляций довольно высок. И это только групповой этап.