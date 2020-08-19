У ЦСКА одна победа над «Зенитом» в 14 играх. Но непогрешимость чемпиона – выдумка

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вчера, 13:01

Дзюба назвал бы сектанством то, с каким рвением доказывают крутость фаворита РПЛ ? Об опасной для Семака ситуации – на «Соккер.ру».

О «Спартаке» в «Зените» говорят чаще

Судейству «Спартака» в первом туре сами фанаты «Зенита» уделили больше внимания, чем чемпионству. Объяснимо, первый раздражитель сильнее второго. Титул «ни о чем» из-за легкости капитуляции соперников. И судейскую грязь сосредоточили в параллельных играх конкурентов, а художества Вилкова в игре с ЦСКА остались в прошлой жизни, до пандемии, разгром 0:4 все перекрыл.

«Зенит» выиграл РПЛ по делу, у Семака неплохая команда. Но качество игры часто такое, что даже у Медведева были опасения, выдавать ли Сергею Богдановичу новый контракт. А ведь директор «Зенита» в игре не разбирается. Прочитайте любое интервью, там не о футболе. Половина разговоров Медведева о «Спартаке», а при вопросе о трансферах уход от ответов. Например, о переходе Кокорина в «Спартак».

О тактике директора можно не спрашивать. Работают другие: скауты, Рибалта, в слабость которого фанаты клуба легко поверят в день, когда его решат слить ради Аршавина, тренерский штаб. Но у Семака и Тимощука армия поддержки. И если прочитать заключения, то основная мысль: «Как же наша команда сильна. А если нет, то как мы удачно работаем над собой». Объективность хромает на обе ноги, критика на уровне «да, мы ошибались, но победили, и поэтому безгрешны».

«Зенит» — не команда для полуфинала ЛЧ

Даже смешной аргумент успеха «Лейпцига» и «Лиона» в ЛЧ . Помните, «Ростов» в свое время разнес «Аякс» и достойно бился с МЮ ? Получается, те ростовчане были командой уровня победы в Лиге Европы? Нет, конечно. Так и «Зенит» команда не уровня полуфинала ЛЧ , поскольку слили в группе «Бенфике», которую прошел в плей-офф ЛЕ «Шахтер». Кстати, Конте разбил бы «Зенит» примерно так, как «горняков».

ПСЖ и «Бавария» поступили с чемпионом РПЛ так же, но еще жестче. Ведь кто лидеры у Семака? Дзюба – парень, воспитанный в «Ростове». Ракицкий – слишком слабый для основы «Шахтера». И вот о суперсиле таких ребят рассказывают минимум год? Никто и никогда не оспорит крутость Ивановича, доказанную в топ-5. Но если Ловрен, уничтоживший мечту «Ливерпуля» о чемпионате без поражений, заиграет в РПЛ круче всех защитников, то получим оценку для лиги, не для Деяна.

И если чемпион – идеальный клуб, то почему после красной карточки Ракицкого с ЦСКА сыграет Прохин? Где чемпионская селекция? Маммана, Мевля, Осорио и Новосельцев — гении? Почему, если идеальные, отсутствие Дзюбы против «Ростова» избавило от большего количества проблем в командной игре в полузащите? Парадокс расписали сами петербуржцами, с заключением можно согласиться. Без Артема изменилась роль хавбеков, хватило сил, чтобы отбиться от «Ростова».

Теорема о непогрешимости не доказана

Ракицкий удалился, и сегодня, если вдруг ЦСКА побежит, будет еще сложнее. Чемпион настолько силен, насколько хороши его результаты? Нет, о мощи есть только теорема – то, что требует доказательств. И раз уровень «Зенита» не стал аксиомой, то их стабильные победы – камень в огород «Спартака», «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и так далее (команды расставлены по суммарному бюджету за последние годы).

Единственная причина, почему Семак не смотрится в РПЛ так, как в играх с «Лейпцигом» и в гостевом матче с «Бенфикой» – в домашних конкурентах. Петербуржцы изученные, предсказуемые, вязкие, не такие яркие. Там есть Малком, просыпается пару раз в год Дриусси, к Сантосу и Барриосу нет вопросов, Дзюба реально успешно играет в футбол с тульской ссылки. Но зачем представлять «Зенит» командой уровня полуфиналов ЛЧ ?

Откуда пафос про российскую «Баварию», что будет править вечно? Давно пятыми не были? Никому не нужно доказывать, что немецкая команда сильна. А вот что «Зенит» Семака – уникальный, доказывают больше года, что настораживает, очень похоже на самовнушение. Потому и попытка представить их командой, в которую влюбляются дети по всей России, провалена. Не влюбляются, отношение неоднозначное.

С «Зенитом» пора играть смелее, на победу

А когда их огорчать, если в не насыщенном матчами августе? Тот же Карпин прав: «Ростов» провел хороший первый тайм против «Зенита», а второй – еще лучше. Если бы только Мамаев попадал, то счет до прыжка Ловрена мог бы быть 2:1 в пользу хозяев. И что бы тогда сделал «Зенит»? Проиграл. И «Локомотив» мог вырвать ничью в основное время в Суперкубке. И «Ротор» имел шансы на мировую. Теорема о непогрешимости чемпиона не доказана.

Особенно с учетом, что они почти девять месяцев не играли в Европе. Дома и стены помогают, и арбитры не мешают, и все соперники намного беднее по ресурсам. В РПЛ «Зенит» дома не проигрывал в 22 играх подряд, постоянно забивает больше одного мяча за редчайшими исключениями. А если брать игры против ЦСКА , то там одно поражение 0:2 в Москве в последних 14 встречах. В Санкт-Петербурге «армейцы» не выигрывали в футбол с кубкового матча 2011 года.

Техническое поражение «Зенита» 0:3 в чемпионате не отменяет счет 1:1 при оценке сил команд. Получается, даже ЦСКА в чемпионате России десять лет не побеждает в Санкт-Петербурге! Это позор для «армейцев». Одновременно учтите – кроме недавних 0:4, после которых Ганчаренко уехал в Беларусь, было много ничьих. И если отталкиваться от слабости соперников, а «Зенит» так часто делает, то далеко в Европе не заедешь с такой игрой.

Сам факт, что в Санкт-Петербурге предпочитают не замечать, что Малком нарисовал победный пенальти против «Химок», а новичок РПЛ едва не сравнял счет в концовке, или что с «Локомотивом» и «Ротором» все могло сложиться иначе, о многом говорит. «Зениту» методами агрессивного маркетинга создают образ команды уровня плей-офф ЛЧ , хотя за десять лет там были дважды и оба раза сразу вылетели не от «Реала».

Чем быстрее конкуренты в РПЛ поймут, что против Семака можно не просто сыграть прилично – у Хацкевича и Карпина получилось, а на победу – тем лучше самому «Зениту». Ресурс команды конечный, повторения – норма, Ивановича больше нет, сильных новичков Семак ждет два окна, это его слова. Странно, что «Зенит» так часто побеждает – вот объективный вывод. Странно, но вина строго на соперниках после того, как отдаем должное старательности чемпионов.

Скорее ЦСКА проиграет, чем Семак победит

Если сегодня оборона Акинфеева будет паниковать, как дома против «Тамбова», — «Зенит» легко обыграет ЦСКА в стиле матчей со «Спартаком», где забивали на гол больше. Но если «армейцы» хотят обратно в Лигу чемпионов, то знают, какой футбол и результат нужны. Одновременно надо осознавать, что «Зенит» — фаворит, хотя футбол у них не очень крутой, качественных матчей у них куда меньше, чем у «Лейпцига», который откровенно провалил полуфинал с ПСЖ .

Но скучных побед Семаку мало, поскольку его ключевую задачу даже пытались засунуть в новый контракт тренера – выйти в плей-офф ЛЧ . А там команду, что всегда сначала ждет ошибку соперника, и только потом действует сама, поджидает разочарование. Основная интрига, связанная с «Зенитом» в конце августа понятная. Когда случится матч, в котором спадет пелена непогрешимости, увидим простых смертных?

Тех, что не могут выехать на слабости соперников и индивидуальном классе пасов Ракицкого, обводок Малкома, решений Дзюбы, хитрости Азмуна, прессинга Дриусси или перехватов Барриоса. Все успешные команды пользуются козырями своих лидеров, это нормально и замечательно, но сильные играют вместе. А футбол «Зенита» описан на лице Семака – часто выражение такое, будто вот-вот удача отвернется.

Все потому, что тренер хорошо знает свою команду, не устает говорить о Кокорине – понимает, что без усиления в ЛЧ будет сложно. Зато есть люди для победы над ЦСКА – без сомнений, особенно если Чалов и Влашич не выйдут на поле, Гаич не зажжет, а оборона Акинфеева начудит. Но еще посмотрим, как на атаке «Зенита» скажется потеря Ракицкого, и как «армейцы» ответят на позорные 0:4 в Москве.

Пока «Краснодар», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА не научатся мстить чемпиону за очные осечки, интриги не будет. В РПЛ легко можем увидеть Серию А – «Ювентус» берет Скудетто, даже если ужасно по своим меркам играет в футбол, но это не выгодно в первую очередь «Зениту». Хорошо бы, чтобы их мотивировали сложными матчами накануне ЛЧ . И уж точно не хочется нового судейского скандала – тут единение должно быть общим, хватит.

Команда Семака объективно сильнее команды Ганчаренко, в Санкт-Петербурге даже Слуцкому не проигрывали. ЦСКА — очень удобный соперник, но пусть фаворит докажет превосходство игрой в футбол, а не с помощью свистков Мешкова или грубых ошибок москвичей. «Зенит» не только самая стабильная, но и самая везучая команда РПЛ . Посмотрим, что невезучий в целом ЦСКА будет делать с известными козырями соперника.