Де Брюйне, 148 голов и неудачливость. «Манчестер Сити» заслужил кубок чемпионов

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15 августа 2020, 13:04

В день, когда Гвардиола снова может вылететь из плей-офф, «Соккер.ру» собирает аргументы в его пользу.

Не команда одного игрока

Это сейчас Де Брюйне – король, о чем будет чуть ниже. Но «Манчестер Сити» нагреб трофеев в Англии не только благодаря Кевину. Когда бельгиец пропускал матчи из-за травмы, коллектив Гвардиолы работал так, как обычно. Всегда круто, когда на первый план в ЛЧ выходят команды, а не только яркие личности. У «Манчестер Сити» важны отдельные игроки, но концепция еще важнее. Полуфланги, вертикальный футбол, необычные роли крайних защитников, короткий пас в центре. «Горожане» — законодатели мод.

Контраргумент: ПСЖ , «Бавария» и «Лейпциг» тоже не команды одного игрока. Само по себе умение использовать структуру игры и рекомендации наставника не превращает клуб в победителя ЛЧ .

У «горожан» дикий прессинг

В этом сезоне из-за проблем с подготовкой и разрывов календаря «Манчестер Сити» не так круто давит. Плюс появилась «Аталанта» с ее персональной встречей соперников – многие копируют такую манеру игры, даже «Бавария». Но Гвардиола со своим высоким прессингом остается в моде, поскольку и «Ливерпуль» этому учился у «Манчестер Сити», и многие другие клубы. Выдержать давление «горожан», если они в ударе, сложно. «Бавария» обросла глорихантерами после победы над «Барселоной», но учтите – англичане двигаются лучше. Впрочем, тоже могут развалиться в защите, как каталонцы…

Контраргумент: пусть из представленных в полуфинале команд невероятно прессингует только «Бавария», именно против нее Гвардиола сыграет, если пройдет «Лион». Так что на английский прессинг может ответить немецкий. «Тоттенхэм» и «Челси» подтвердят – давить Мюнхен умеет.

«Манчестер Сити» не везло в ЛЧ

Вот смотрите. В этом сезоне им из клубов, что заняли вторые места в своих группах, достался именно «Реал» — худший соперник для многих, многократный победитель ЛЧ . В прошлом сезоне вылетели от «шпор», когда были вопросы к арбитрам. Сезоном ранее не сумели пройти «Ливерпуль». И там тоже в мире без VAR была минимум одна ошибка арбитра. Плюс нереализованные пенальти проскакивали. «Манчестер Сити» сложно назвать везучей командой. Например, у Тухеля в соперниках «Аталанта» и «Лейпциг». А у Гвардиолы – «Реал», мог быть «Ювентус» вместо «Лиона», а дальше по курсу – «Бавария».

Контраргумент: «Аяксу» и «Аталанте» тоже не повезло, «Баварии» забивали голы из офсайдов. Очередь претендентов длинная, и МС в ней не первый, даже если самый невезучий.

Маэстро атакующего злого футбола

«Аталанта» забила 98 мячей – для Серии А невероятный показатель. «Бавария» у себя в Бундеслиге, где меньше команд – 100. А «Манчестер Сити» в невероятно неудачном для себя сезоне, когда значительно отпустили «Ливерпуль» в таблице АПЛ – 102. Год назад отличились 95 раз, до этого – 106. Гвардиола создал монстров, что собирают сотню голов только в чемпионате, а еще добавляют немало точных ударов в ЛЧ . В этом сезоне «всего» 20 голов (у «Баварии» и ПСЖ больше), но соперники были непростыми. «Шахтер» теперь в полуфинале ЛЕ , «Аталанта» — одна из сенсаций сезона в ЛЧ . А «Реал» — самая надежная оборона Ла Лиги, чемпионы Испании. Варан помог МС , но «Лион» вряд ли так легко отделается – французы сегодня пропустят, ведь встретят команду, что забила 148 голов в 58 играх сезона.

Контраргумент: в прошлых сезонах МС тоже забивал много в удачных матчах. Где они были в решающих поединках ЛЧ ? Если «Лиону» хватит сил, «горожанам» будет трудно сыграть ярко и результативно.

Наперед знаем, что «Лион» закроется

Одна из классических претензий к соперникам «Манчестер Сити» — единицы предлагают им открытый футбол. Все больше пытаются схитрить, отбиться, выждать. А поскольку «Лион» работал от «Ювентуса», а Руди Гарсия прекрасно знает, что при игре на встречных курсах сделает с седьмой командой Лиги 1 тренер Гвардиола, то сегодня справедливо ждать классическое развитие матча. «Манчестер Сити» будет атаковать и давить, а «Лион» получит мяч, если Хосеп захочет забросить удочку в лишние свободные зоны «ткачей». МС выкладывает карты на стол и почти всегда атакует. Этой смелостью заслужили шанс на победу в ЛЧ .

Контраргумент: во-первых, план «Лиона» еще может сработать. Хотя не верится, если честно – подопечные Гвардиолы должны пожалеть тренера и не повторять классические ошибки. Во-вторых, никто не заставляет МС всегда давить и держать мяч. Можно сыграть хитрее и давно забраться в первый для клуба финал ЛЧ .

Деньги – фактор, но личности – тоже

Эдерсон является одним из самых главных вратарей планеты по игре ногами. Фернандиньо доказывает важность для клуба, выходя в центре защиты. Родри пытается адаптироваться, не все получается, но работа с мячом у испанца на космическом уровне. Парадокс в том, что далеко не всегда те, за кого заплатили сотни миллионов, являются ключевыми. И наоборот – среди этих ребят есть достойные личности. Какие вопросы к Давиду Сильве, Марезу или Стерлингу? Прекрасные игроки. Как и самый главный человек в составе на данный момент, он нем поговорим чуть ниже.

Контраргумент: и все-таки «Манчестер Сити» слишком явно ставит на деньги. Например, тратили больше «Реала» и «Ливерпуля». И были странные покупки, что не принесли пользу, особенно защитников, что может быть актуально, если пройдут «Лион» и сыграют с «Баварией».

Великолепный плеймейкер Де Брюйне

Пока Жезус и Агуэро не доказали, что могут выиграть для «Манчестер Сити» финал Лиги чемпионов, к этим нападающим будут вопросы. Но в современном мире не первый год в центре внимания нецентральные форварды. Де Брюйне, что мог застрять в роли вингера, если бы не оказался в команде Гвардиолы, в 29 лет является великим правым центральным хавбеком. Ключевой полузащитник мира, один из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч», который Инфантино обязан вручить. Кевин также просто футболист, за игрой которого приятно наблюдать. Разрезающие передачи Де Брюйне – искусство. Лично Кевин наработал на финал турнира в сезоне, причем невзирая на то, что в Европе у него нет таких диких голевых показателей. Но полезным для «горожан» бельгиец может быть по-разному. В ЛЧ в шести матчах хавбек создал 25 моментов.

Контраргумент: Левандовски тоже великолепен, Мбаппе – шикарный, хотя травмы и власти, что прервали французский сезон, порезали его статистику. Крутость Де Брюйне сама по себе — не гарантия успеха в финале. И не гарантия выхода в решающий матч, ведь после «Лиона» поджидает «Бавария».

Но если суммировать последние годы в футболе, то «Манчестер Сити» по сумме выступлений и по качеству футбола – команда для финала Лиги чемпионов. Но станут такими, только если Гвардиола обыграет Руди Гарсия и Ханса-Дитера Флика.