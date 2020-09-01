Лавочник по цене Влашича. Тиль — жуткий трансферный провал «Спартака»

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вчера, 18:27

Исправить уже не удастся, можно только минимизировать потери. «Соккер.ру» — об ожидаемом отъезде голландца.

Агента Тиля подтверждает желание футболиста уйти в аренду и говорит о совместной работе со «Спартаком» в этом направлении, в то же время голландская пресса пишет, что Гус отправится в двухлетнюю аренду в немецкий «Фрайбург», если успешно пройдет медицинское обследование. Для российского футбола двухлетние аренды — большая редкость, и если Тиль действительно отправляется в столь продолжительную командировку, то это очень любопытное решение Шамиля Газизова.

Аренды на два сезона практикуют европейские гранды, смысл в том, чтобы у молодых игроков была уверенность в завтрашнем дне, ведь смысл всегда в качественном развитии. «Реал», к примеру, отдавал на два года в дортмундскую «Боруссию» Ашрафа Хакими, а этим летом выгодно продал марокканца «Интеру». Теперь в Дортмунд из Мадрида на тех же условиях отправился уже молодой бразилец Рейньер. На такой же срок «сливочные» отдавали «Сосьедаду» Мартина Эдегора, но вернули досрочно, отдавая должное прогрессу норвежца.

Делаем вывод, что Шамиль Газизов следит за работой своих коллег из суперклубов и не прочь воспользоваться их находками, которые не имеют широкого распространения в России. В случае Гуса Тиля вариант с двухлетней арендой полностью оправдан, если «Фрайбург» берет на себя обязательство платить футболисту зарплату, а защищающие интересы «Спартака» опции будут прописаны в соглашении: условия выкупа трансфера Тиля на том или ином этапе, опция досрочного возвращения в Москву, договоренность с самим футболистом о продлении контракта в случае успешных выступлений в Германии и т. д.

Но сначала нужно проверить правильность самого решения и подвести итоги выступлений Тиля за «Спартак» на протяжении года. Спойлер: Гус стал крупнейшим трансферным провалом «красно-белых» за последние годы.

Карьера Тиля в «Спартаке» в трех актах

1. Медовые полмесяца

Об одном переживаю: Гус Тиль уедет из России, а комментатор федерального уровня Георгий Черданцев так и не узнает, что голландец был атакующим игроком, а не опорным полузащитником: эту неизвестно где подхваченную дезинформацию Черданцев озвучивал и сразу после перехода Тиля в «Спартак», и в недавнем матче с тульским «Арсеналом», где голландец вышел на замену, чтобы вскоре «поломаться». И поди докажи Георгию, что в последнем сезоне за АЗ Гус забил 14 голов в 37 матчах, выходил даже на позиции форварда.

В «Спартаке»-то у голландца статистика и вправду, как у опорного полузащитника: 2 гола и 3 «ассиста» в 24 матчах. А теперь учтите, что 4 из 5 своих результативных действий Тиль сделал в трех первых матчах за «Спартак», когда поучаствовал в победах над «Ахматом» и «Крыльями Советов». Это и были его медовые полмесяца в «Спартаке». Дальше — суровые и серые будни, недоверие со стороны Доменико Тедеско, мелкие травмы и один яркий всплеск в виде гола «Ахмату», не вылившийся во что-то большее.

2. Скамеечка — мой дом родной

С приходом Тедеско на тренерский мостик Гус Тиль постепенно сполз в запас. Доменико не враг себе, и он точно не похож на самодура, который стал бы без объяснения причин «чехлить» сильного игрока. Но у голландца как-то сразу не задалось внутри схем Тедеско: выход в стартовом составе на матч с «Рубином» — 0:0 почти без моментов у ворот соперника. В следующем матче команда играет без Тиля и побеждает «Локомотив» 3:0. На игру с «Арсеналом» Гус снова в старте — и снова очень слабая с точки зрения креатива игра, поражение 0:1.

Игровое время полузащитника стремительно уменьшается, а еще один его выход в стартовом составе в 2019 году завершает поражение от «Ростова» со счетом 1:4. Во время подготовки к возобновлению сезона Тедеско говорит, что Тиль — умный парень, возможно, даже слишком умный, и это ему мешает, весной голландец получает шансы, выходя на замены, но не добавляет игре «Спартака» в атаке новых красок, не вписывается в концепцию.

3. Гус хрустальный

Третий этап начался после пандемической паузы, но в первом же летнем матче Тиль получил мышечную травму в гостевом матче с тульским «Арсеналом», что на некоторое время выбило его из ротации. Почти полчаса в матче с «Тамбовом» принесли сплошное разочарование: голландец вышел на поле при счете 2:1 в пользу «Спартака», но тот матч «красно-белые» проиграли 2:3.

Наконец, в матче с «Ахматом» Тиль забил гол, но получил желтую карточку, из-за которой вынужден был пропустить игру последнего тура против «Рубина». Глядишь, получил бы в Казани полноценный шанс себя проявить, но вместо этого завершил сезон раньше партнеров. Новый чемпионат Гус вновь начал на скамейке, а когда получил первый достойный отрезок в матче с «Арсеналом» — снова получил травму. 33 несчастья.

Как минимизировать ущерб от трансфера Тиля?

Влиться в игру «Спартака» Тедеско голландскому полузащитнику не удалось, хотя шансы были. Тедеско предпочитает действовать узкой обоймой, у него есть четко очерченный стартовый состав, попасть в который тяжело, но не невозможно. Если присмотреться к деталям, система конкуренции работает прозрачно, и выходы на замену даже в концовках матчей строго оцениваются тренерским штабом. Думаю, тот же Кокорин будет пробиваться в состав «Спартака» через замены, ведь он должен делом показать, что сильнее Ларссона, Понсе или Соболева, которые в порядке.

Тиль со своими конкурентами не справился, предоставленными возможностями не распорядился, и теперь его реанимацией должен заняться уже не тренер Тедеско, а менеджер Газизов, ведь Гус остается дорогим активом «Спартака». Прошлым летом на голландца потратили 16 млн евро, за такие же деньги ЦСКА купил себе Влашича, а «Спартак» — проблему. Газизов здраво рассуждает: продавать Тиля сейчас за бесценок — означает расписаться в провале, но Шамиль Камилович хочет быть исключительно эффективным менеджером, поэтому попробует выкрутить ситуацию в пользу клуба.

Для этого на данном этапе нужно поместить талантливого и все еще молодого футболиста в среду, где он сможет прогрессировать. Бундеслига — идеальное место для Тиля. Во-первых, будет неподалеку от дома, во-вторых, если заиграет в топ-чемпионате, то обретет статус и поднимет стоимость до уровня предложений, которые устроят «Спартак». Двухлетняя аренда, скорее всего, не предполагает возвращения Гуса в Россию, цель — вернуть потраченные деньги. Но все, конечно, зависит от самого Тиля: если и в Германии ничего не получится, то трансферный провал «Спартака» будет окончательным.