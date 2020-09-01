Глушаков, Кузяев, Крицюк и другие свободные агенты с российским паспортом

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вчера, 11:20

Безработные, но не бесполезные.

Кузяев отработал трехлетний контракт с «Зенитом» и покинул Санкт-Петербург свободным агентом, выиграв с «сине-бело-голубыми» два чемпионата России и Кубок. «Зенит» не выгонял полузащитника на мороз, напротив, Далера уговаривали остаться и предлагали хороший контракт, но амбиции толкают Кузяева в сильный чемпионат, и за это ему уважение.

Впрочем, как поясняет агент футболиста, «Зенит» еще не перевернутая страница для Далера, хотя приоритет хавбека — сильный европейский чемпионат. Поэтому «Галатасарай» и «Рейнджерс», которые интересовались Кузяевым, вряд ли могут рассчитывать на подпись россиянина, а вот «Алавес» на сегодняшний день — фаворит.

Предполагается, что Далер заключит двухлетний контракт с испанским клубом, который в прошлом сезоне Примеры занял 16-ю строчку. Это обстоятельство не должно никого смущать, раз сам Далер готов начать в Испании с «трамплина». У российских футболистов сейчас близкая к нулевой репутация в Европе, поэтому начинать зачастую приходится с низов.

Как и Кузяева, находящегося в поисках клуба Нойштедтера поддержал вызовом в сборную России Станислав Черчесов. Было забавно, когда в первой тренировке национальной команды в 2020 году приняли участие три футболиста: свободные от клубных обязательств Кузяев с Нойштедтером и представитель турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов. Роман тоже может оказаться в чемпионате Турции, где уже выступал за «Фенербахче», к нему есть интерес со стороны ряда клубов, однако Нойштедтер ждет «то самое» предложение.

Возможно, даже останется в Москве, где провел последний год, выступая за «Динамо» (21 матч, 1 результативная передача). Ходят слухи, что после травмы Дмитрия Баринова услуги способного сыграть в опорной зоне и в центре обороны футболиста были предложены «Локомотиву». Между прочим, вызов в сборную России — хорошее подспорье для Нойштедтера в переговорах с клубами, Черчесов как бы подчеркнул востребованность футболиста.

Денис Глушаков — еще один вариант замены Дмитрия Баринова в «Локомотиве», но даже инсайдеры подчеркивают, что для «железнодорожников» это вариант далеко не основной. А ведь Денис не чужой для «Локо», провел в Черкизово восемь лет (2005-2013), сыграл больше полутора сотен матчей. Впрочем, после этого Глушаков уже был капитаном «Спартака» — сначала любимым, а потом опальным, а в предыдущем сезоне боролся за выживание в РПЛ с «Ахматом» (27 матчей = 6 голов + 1 «ассист»).

Сезон в Грозном получился неровным, были у Глушакова откровенно провальные матчи, но в ряде летних встреч он тащил «Ахмат». Сейчас полузащитнику 33 года, и контракт с «Локомотивом», пусть и краткосрочный, стал бы для него большой удачей. С учетом нестабильности в последние годы реальный уровень Дениса сейчас — вторая восьмерка РПЛ . Наверняка у него есть предложение от «Химок», которое будет принято, если Глушаков не найдет ничего поинтереснее до окончания трансферного окна.

Четыре с половиной года Крицюк провел в «Краснодаре». Поначалу был основным и даже вызывался в сборную России, но потом проиграл конкуренцию Матвею Сафонову и последние сезоны провел на скамейке запасных. У Станислава были предложения из Турции и Португалии, но, судя по всему, в ближайшее время он подпишет контракт с «Локомотивом», где попробует бросить вызов Маринато Гильерме. Или станет безропотным дублером бразильского вратаря сборной России.

Опытнейший защитник, у которого за плечами выступления за «Динамо», «Спартак», «Ростов» и «Рубин», месяц назад остался без клуба — истек контракт с казанцами. В прошлом Гранат высоко котировался, у него даже есть 13 матчей за сборную России, но сейчас Владимиру 33, а свой последний матч в профессиональном футболе он сыграл полтора года назад — в марте 2019-го.

Граната выбил из колеи перелом малоберцовой кости, восстановление заняло 5 месяцев, а вскоре пришлось лечить уже мениск. Со здоровьем у защитника все не очень хорошо. Вероятно, это и стало причиной срыва трансфера в «Урал», куда Владимир мог перейти в августе. Быть может, другой клуб РПЛ вроде «Химок» или «Тамбова» рискнут и сделают ставку на опыт?

Юсупов во второй раз в карьере покинул «Динамо»: пять лет назад перешел свободным агентом в «Зенит», а теперь в том же статусе ушел в никуда. В предыдущем сезоне Артур провел 21 матч в составе «бело-голубых», казалось, что недостатка в предложениях он испытывать не будет, однако Юсупов до сих пор без клуба, хотя еще месяц назад писали о продвинутых переговорах с «Сочи». Неужели никому не нужен квалифицированный полузащитник?