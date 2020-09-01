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Глушаков, Кузяев, Крицюк и другие свободные агенты с российским паспортом

вчера, 11:20
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Глушаков Денис
Глушаков Денис
Полузащитник
Кузяев Далер
Кузяев Далер
Полузащитник
Нойштедтер Роман
Нойштедтер Роман
Защитник
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Безработные, но не бесполезные.

Далер Кузяев

Кузяев отработал трехлетний контракт с «Зенитом» и покинул Санкт-Петербург свободным агентом, выиграв с «сине-бело-голубыми» два чемпионата России и Кубок. «Зенит» не выгонял полузащитника на мороз, напротив, Далера уговаривали остаться и предлагали хороший контракт, но амбиции толкают Кузяева в сильный чемпионат, и за это ему уважение.

Впрочем, как поясняет агент футболиста, «Зенит» еще не перевернутая страница для Далера, хотя приоритет хавбека — сильный европейский чемпионат. Поэтому «Галатасарай» и «Рейнджерс», которые интересовались Кузяевым, вряд ли могут рассчитывать на подпись россиянина, а вот «Алавес» на сегодняшний день — фаворит.

Предполагается, что Далер заключит двухлетний контракт с испанским клубом, который в прошлом сезоне Примеры занял 16-ю строчку. Это обстоятельство не должно никого смущать, раз сам Далер готов начать в Испании с «трамплина». У российских футболистов сейчас близкая к нулевой репутация в Европе, поэтому начинать зачастую приходится с низов.

Роман Нойштедтер

Как и Кузяева, находящегося в поисках клуба Нойштедтера поддержал вызовом в сборную России Станислав Черчесов. Было забавно, когда в первой тренировке национальной команды в 2020 году приняли участие три футболиста: свободные от клубных обязательств Кузяев с Нойштедтером и представитель турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов. Роман тоже может оказаться в чемпионате Турции, где уже выступал за «Фенербахче», к нему есть интерес со стороны ряда клубов, однако Нойштедтер ждет «то самое» предложение.

Возможно, даже останется в Москве, где провел последний год, выступая за «Динамо» (21 матч, 1 результативная передача). Ходят слухи, что после травмы Дмитрия Баринова услуги способного сыграть в опорной зоне и в центре обороны футболиста были предложены «Локомотиву». Между прочим, вызов в сборную России — хорошее подспорье для Нойштедтера в переговорах с клубами, Черчесов как бы подчеркнул востребованность футболиста.

Денис Глушаков

Денис Глушаков — еще один вариант замены Дмитрия Баринова в «Локомотиве», но даже инсайдеры подчеркивают, что для «железнодорожников» это вариант далеко не основной. А ведь Денис не чужой для «Локо», провел в Черкизово восемь лет (2005-2013), сыграл больше полутора сотен матчей. Впрочем, после этого Глушаков уже был капитаном «Спартака» — сначала любимым, а потом опальным, а в предыдущем сезоне боролся за выживание в РПЛ с «Ахматом» (27 матчей = 6 голов + 1 «ассист»).

Сезон в Грозном получился неровным, были у Глушакова откровенно провальные матчи, но в ряде летних встреч он тащил «Ахмат». Сейчас полузащитнику 33 года, и контракт с «Локомотивом», пусть и краткосрочный, стал бы для него большой удачей. С учетом нестабильности в последние годы реальный уровень Дениса сейчас — вторая восьмерка РПЛ. Наверняка у него есть предложение от «Химок», которое будет принято, если Глушаков не найдет ничего поинтереснее до окончания трансферного окна.

Станислав Крицюк

Четыре с половиной года Крицюк провел в «Краснодаре». Поначалу был основным и даже вызывался в сборную России, но потом проиграл конкуренцию Матвею Сафонову и последние сезоны провел на скамейке запасных. У Станислава были предложения из Турции и Португалии, но, судя по всему, в ближайшее время он подпишет контракт с «Локомотивом», где попробует бросить вызов Маринато Гильерме. Или станет безропотным дублером бразильского вратаря сборной России.

Владимир Гранат

Опытнейший защитник, у которого за плечами выступления за «Динамо», «Спартак», «Ростов» и «Рубин», месяц назад остался без клуба — истек контракт с казанцами. В прошлом Гранат высоко котировался, у него даже есть 13 матчей за сборную России, но сейчас Владимиру 33, а свой последний матч в профессиональном футболе он сыграл полтора года назад — в марте 2019-го.

Граната выбил из колеи перелом малоберцовой кости, восстановление заняло 5 месяцев, а вскоре пришлось лечить уже мениск. Со здоровьем у защитника все не очень хорошо. Вероятно, это и стало причиной срыва трансфера в «Урал», куда Владимир мог перейти в августе. Быть может, другой клуб РПЛ вроде «Химок» или «Тамбова» рискнут и сделают ставку на опыт?

Артур Юсупов

Юсупов во второй раз в карьере покинул «Динамо»: пять лет назад перешел свободным агентом в «Зенит», а теперь в том же статусе ушел в никуда. В предыдущем сезоне Артур провел 21 матч в составе «бело-голубых», казалось, что недостатка в предложениях он испытывать не будет, однако Юсупов до сих пор без клуба, хотя еще месяц назад писали о продвинутых переговорах с «Сочи». Неужели никому не нужен квалифицированный полузащитник?

Антон Митрюшкин

В 2016 году воспитанник «Спартака» перебрался в швейцарский «Сьон» и бодро начал европейскую карьеру, которую Антону безжалостно испортили травмы и одна неудачная операция на гиалиновом хряще. Полтора года из последних трех лет он был вне игры, а ведь вратарю всего лишь 24. Этим летом Митрюшкин был на просмотре в «Монако», но не стал одноклубником Александра Головина. Может быть, кто-то в РПЛ даст шанс талантливому, но неудачливому парню?

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:00
Один шлак
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:21
Далер Кузяев:
- Игрок хороший, спору нет, но если ты хочешь играть в топ-чемпионатах - докажи это своей игрой! Чтобы за тобой покупатели в очереди стояли! А так, извините за сравнение, похоже на девушку, вышедшую на панель и всем предлагающую свои услуги. И удар по имиджу самого игрока, и покупатели шарахаются - мало ли чего...
Роман Нойштедтер:
- Трудно сказать что-то определенное. И возник из ниоткуда, и пропал в никуда...
Денис Глушаков:
- Сам себе накосячил. Дорвался до больших денег, и всё пошло кувырком. А в одну реку дважды не войдешь. Пора идти в ФНЛ, если есть желание играть и приносить кому-то пользу!
Станислав Крицюк:
- Конкуренция - она, брат, такая штука... Тут надо не только руками и ногами, но и зубами цепляться за своё место. И проигравши его, найти в себе силы и снова стать лучшим в своём клубе на этой позиции. А бегать по клубам - это не вариант...
Владимир Гранат:
- Или бутсы на гвоздь - и отдыхать, или в ФНЛ - и продолжать приносить пользу...
Артур Юсупов:
- Был подающим надежды молодым полузащитником. Все ждали чуда. Он побегал по клубам (читай играл у разных тренеров) - но чуда не произошло. Скорее всего ему надо покопаться в самом себе, всё переосмыслить, и сделать правильные выводы...
Антон Митрюшкин:
- К сожалению, травмы - неотъемлемая часть профессии футболиста. Терпения и удачи!
112910415
112910415
вчера в 13:44
Далер Кузяев на пороге великого поворота карьеры !
остальные -увы
nubom
nubom
вчера в 12:51
..неприкосновенный запас Саламыча...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 12:35
Кузяев и Крицюк остальные балласт
Бутсы
Бутсы
вчера в 12:16
Гранат уже лет как семь перестал играть, последние два сезона в Динамо тупо отбивал номер, потом не показал ничего вообще.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Лиговский (раскрыть)
вчера в 12:15
Между тем он играл за Сб. России, а потом Зенит опустил его на уровень ФНЛ, как и ещё десяток других
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 12:03
Кузяев нормальный персонаж.Многим бы пригодился.
Чуть хрустальный,но в основном грамотный и не трепач,как все питерские.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:51
Кузяев, ну ещё может Крицюк могут реально усилить сильные команды, а остальные скорее всего такие команды типа уровня Химки.
Митрюшкин опять же 2-3 номером и долго ждать шанса, а ему это надо?
Лиговский
Лиговский
вчера в 11:38
Как только язык поворачивается назвать Юсупова квалифицированным полузащитником.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:31
100%))) Согласен!
Alvish
Alvish
вчера в 11:22
Кроме Кузяева смотреть не на что.
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