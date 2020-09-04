Швейцария – Германия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Шестого сентября 2020 года в Базеле пройдет матч Лиги Наций УЕФА Швейцария – Германия. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.
Швейцария
Команда Владимира Петковича неудачно начала новый сезон в Лиге Наций. Швейцарская сборная в первом туре группового раунда противостояла в гостях Украине, где уступила со счетом 1:2.
Три последних домашних поединка команда провела в рамках отбора к ЕВРО-2020. В этих встречах швейцарцы достаточно уверенно обыграли Грузию (1:0), Ирландию (2:0) и Гибралтар (4:0).
Германия
Немецкая сборная открыла для себя турнир домашним поединком против команды Испании. Подопечные Йоахима Лева открыли счет во втором тайме, но не удержали победный результат, пропустив в компенсированное время (1:1).
В 2019 году Германия провела четыре гостевых поединка в рамках квалификации к Чемпионату Европы. В них «Бундестим» не испытал проблем с Нидерландами (3:2), Беларусью (2:0), Северной Ирландией (2:0) и Эстонией (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 4.900
- Ничья – 3.590
- Победит Германия – 1.813
Статистика
- Швейцария забивала минимум два гола 4 из 5 последних домашних матчах.
- В четырех предыдущих выездных матчах Германия забивала минимум два мяча.
- В трех последних очных встречах команд прошла ставка на ТБ(2,5).
Прогноз
В этом матче встретятся две сборные, которые проповедуют атакующий и интенсивный футбол. Как показали их первые матчи, действия в обороне у команд еще не выглядят надежно.
Помимо этого, в очных противостояниях соперники часто устраивают голевой фурор. Предлагаем разместить ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 2.020 в БК Pinnacle.