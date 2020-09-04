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Испания – Украина: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 12:05

Предлагаем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч Лиги Наций УЕФА, в котором сыграют Испания и Украина. Поединок пройдет в Мадриде 6-го сентября 2020 года.

Испания

Национальная сборная Испании в первом матче Лиги Наций УЕФА сыграла вничью с Германией в гостях (1:1). Подопечные Луиса Энрике смогли спастись от поражения благодаря голу, который был забит в добавленное время.

В случае победы в предстоящем матче, испанская сборная продлит успешную серию до семи домашних поединков. Отметим, что в шести последних домашних матчах Испания пропустила только один гол.

Украина

Для Украины дебют в элитном дивизионе Лиги Наций УЕФА оказался успешным. Команда Андрея Шевченко победила дома Швейцарию со счетом 2:1, что позволило ей возглавить четвертую группу.

Победой над швейцарцами, украинская сборная продлила серию без поражений до двенадцати поединков во всех турнирах. Последний раз команда уступала в 2018 году Словакии (1:4), в поединке, который не имел турнирного значения.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Испания – 1.502
  • Ничья – 4.620
  • Победит Украина – 6.520

Статистика

  • В пяти последних домашних матчах Испании забивалось минимум три гола.
  • Украина забивала минимум два гола в трех предыдущих выездных поединках.
  • Ставка на ТБ(2,5) прошла в 3 из 5 очных встречах команд.

Прогноз

Украинская сборная в очередной раз подтвердила свою способность на равных сражаться с именитыми командами. Учитывая атакующий потенциал гостей, на забитые голы в Мадриде они могут вполне рассчитывать.

Между тем, Испания провела отличный матч против Германии, где команда создала достаточно голевых моментов. Предлагаем ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.806.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:07
Интересная игра будет)
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