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«Спартак» слабее «Зенита». Зато москвичи намного перспективнее

вчера, 16:00
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«Соккер.ру» понимает, почему в РПЛ не загадывают. Но футбольное настоящее тоже дает ответы о будущем.

Газизов грамотнее, чем Медведев

По свежести головы проверяется качество рыбы. Медведев часто похож на свадебного генерала, которому пресс-служба «Зенита» мечтает запретить давать нелепые комментарии, но не велено. А Газизов куда хитрее. Умело создал «Уфу», и хотя сейчас от него ждут конкретики по трансферам, на дистанции веры в правильные решения этого менеджера больше, чем в ходы случайного в футболе Медведева, который огрызаться любит, а Семаку помочь пока не смог – тренер открыто жалуется через прессу на отсутствие трансферов под ЛЧ. Рибалта – профессионал, но развязаны ли у него руки? Не видно своевременного выполнения просьб Сергея Богдановича, а Тедеско рад уже тому, что ему начали доверять.

«Зенит» накануне смены поколений

Возраст отдельных игроков – враг «Зенита». И возраст перестает быть проблемой «Спартака». Одни становятся зрелыми, другие – стареют. Плюс «Зенит» уже потратил все большие деньги. А «Спартак» всегда вкладывал в состав заметно меньше, у Алекперова есть запас. За последние 10 лет соотношение трат 452 к 266 млн евро. А Кержаков, Жирков, Ракицкий, Ловрен, Дзюба – старенькие. Кем их заменить через пару лет? У «Спартака» есть воспитанники, а у Семака нет поддержки школы. А когда надо сделать массовые трансферные ставки, то легко допустить ошибки. «Зенит» ждет то, что непросто пережил «Спартак» — уход ключевых немолодых игроков. Лишь одно расставание с Дзюбой через пару лет может изменить «Зенит» до неузнаваемости.

Нефтяники независимее газовиков

Чуточку независимее. «Лукойл» — частная компания. Частная в координатах РФ, конечно, но «Газпром» — наполовину государственная корпорация. ФК «Зенит» в безопасности до дня, пока в безопасности их главный фанат из газовой сферы. В одном случае чистая политика, видно по судьбе Кокорина. А Гулиев, например, в тюрьму не сел. Конечно, и продажи «Лукойла» жутко падают, и газ не берут – теплые зимы, падение производства, конкуренция. Но за петербуржцами стоит официальный миллиардер, а за москвичами – два официальных миллиардера. Это как сравнить Гинера и Галицкого. Первому пришлось продать ЦСКА, чтобы клуб выжил. Второй тратит свои деньги после того, как ему сделали предложение, от которых не отказываются.

У них одинаково упрямые тренеры

Чтобы «Спартак» был перспективнее, ему необязательно по всем пунктам опережать «Зенит». Достаточно в отдельных случаях быть наравне. Петербуржцам сложно подобрать тренера. Пробовали разных наставников, большинство не подошло. Фактически за все годы после Адвоката ко двору пришлись Спаллетти и Семак. И оба – с оговорками. У «Спартака» аналогичная ситуация, но для счастья достаточно поймать нового Карреру. Возможно, Тедеско приживется с его активной защитой «Спартака». Москвичи гнут линию «3-5-2», как Сергей Богданович – «4-4-2». Получаете команды с одинаково подходящими наставниками.

К соперникам разное отношение

У «Спартака» здесь более выгодное положение. Над москвичами активно издеваются, ведь это весело и поводы дают постоянно. Но «Спартак» одновременно тепло любят. А к «Зениту» отношение другое. Их обожают в Санкт-Петербурге — очевидно. Но глорихантеры к победам примазались, нет миллионов фанатов с 30-летним стажем по стране. И есть прямая связка с политикой, поэтому отношение к клубу зависит от отношения народа к системе. А «Спартак», который не является символом настоящего, не будет так зависеть от перемен в стране. Не исключено, что наступит день, когда болеть за «Зенит» станет немодно, как и давать им деньги. Никто не вечен.

Москвичи заиграли агрессивнее

Стратегически важно отслеживать, какой разрыв в футбольных цифрах. В прошлом сезоне «Зенит» почти по всем параметрам был выше, чем «Спартак». Сейчас по голам равенство, по ударам, владению, точности передач и даже победам на втором этаже москвичи выше. При этом «Зенит» стал чаще участвовать в черновой работе – их заставляют отбирать и перехватывать мячи. «Спартак» сравнялся с принципиальным соперником по меткости, по-прежнему лучше по дриблингу. Остается вопрос, выдержит ли молодая команда темп, но «Зенит» не показывает ничего невозможного – с ним можно тягаться, это добротная команда, но не «Бавария».

Ярко прибавить может лишь один

«Спартак» может расти, а «Зенит» уже на пике. Пик команды плюс-минус одинаковый, ставка лишь на индивидуальные подвиги. И, пожалуй, Караваев — единственный очень ценный футболист, кто может прибавить, но его прогресс не закончится уходом в топ-5. Если реально рванут в ЛЧ Барриос, Дуглас, Дриусси, Малком или Азмун – клуб их потеряет. А у «Спартака» людей, которых не заберут сразу, куда больше. Да и в целом у Тедеско команда не сказала последнего слова, а «Зенит» был на вершине. Семак будет весь сезон гоняться за повторением того уровня, а не за новой планкой, ведь на ее забраться нельзя – нет сильной лавки, есть ЛЧ, а «Спартак» без еврокубков, ему проще.

Хотя понятно, что в РПЛ нельзя загадывать. Например, пришлось несколько лет подряд ставить «Зенит» на первое место в прогнозах и редакции, и читателям в опросах до начала чемпионата, пока петербуржцы оправдали выданные им авансы. Сейчас есть мнение, что Семак будет «вечным чемпионом» – точка зрения имеет право на жизнь, но параллельно читается перспективность «Спартака». И не только их. Важно понимать, что как только или все конкуренты, или хотя бы часть реализуют потенциал – оголим минусы короля, о которых активно говорят сейчас в самом Санкт-Петербурге.

У «Спартака» фанаты, сотканные из эмоций – сначала адреналиновая вера в успех, а потом жутко депрессивный взгляд на любимый клуб. И где-то фоном – червячок безразличия, ведь ходят кругами. У «Зенита» подход другой – шапкозакидательство и недооценка соперников частая, зато фанаты клуба тоже умеют признавать слабости команды. Семак зашел в тактический тупик, остается без крутых новичков. Тедеско ждет Кокорина, правого защитника и опорника, хотя и без них есть конкуренция и варианты. «Спартак» ожидаемо уступал «Зениту», чемпионы – более зрелая и сильная команда.

Но вспомните характер тех матчей. Не было там колоссального разрыва. Как только Москва покажет максимум – Санкт-Петербургу станет намного сложнее. Им уже непросто, а «Спартак» и близко не на пике. Когда говорят, что «Зенит» — величайший и непобедимый, то забывают посмотреть по сторонам. В РПЛ сразу несколько очень перспективных команд с деньгами (ЦСКА, «Краснодар», «Динамо»), и отчасти два легких чемпионства «Зенита» — результат паузы, которую взяли конкуренты.

Сейчас «Спартак» слабее, но у «Зенита» ряд не просто нерешенных, а не совсем решаемых проблем – нельзя набрать в запас легионеров, нельзя подписать сильных резервистов, когда забиты места в основе, а требовать от одного из самых старых составов сезона небывалого рывка странно. «Зенит» — 13-й по среднему возрасту в РПЛ, «Спартак» — самый молодой. В сезоне, где свежесть может стать решающим фактором, как и нагрузки в еврокубках, об этом важно напомнить.

Уткин логичен, поздравляя «Зенит» с чемпионством в 2021-м – скорее всего, так и будет. Но «Спартак» не прыщ, прыщ – временное негативное явление, а не со столетней историей и армией поклонников. Москвичам достаточно сыграть в свою силу, осознав ее, чтобы воевать за первое место. Никаких гарантий, но шансы будут расти с каждым днем. Как и шансы «Зенита» встретить более серьезный отпор, чем в прошлом сезоне.

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Сегодня, 16:02Станислав Горин в блоге Тактический лабиринтКомментарии4
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Al Patrick.
Al Patrick.
сегодня в 15:26
у кого деньги и власть. тот и сильнее... Зенит - придворный. кремлевский клуб... а Спартак только народный... и. мало кого интересуют его перспективы... (
Valeron112
Valeron112
сегодня в 09:37
Читать отсебячину автора одно , другое задать тему . А тут реально бы да ка бы.
Folha Seca
Folha Seca
сегодня в 01:03, ред.
Надо было Луческу оставить,продали лучшых, оставили академию, купили на 10 лямов и подавай им Чемпионство,
112910415
112910415
вчера в 23:55
Текст любопытный,читается хорошо
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:24
Статья, в целом, по теме. Питерское руководство последнее время "валяет ваньку" в период трансферов: то купят "именитых", но возрастных (Маркизио) - результат 0, то молодых, но явно не "перспективных" (Эрнани, Ригони)- результат 3+. Бариос и Сантос скорее исключение, чем правило.
Но! Резкое омоложение состава никогда ни к чему хорошему не приводило (Спартак и ЦСКА тому яркое подтверждение!). Новая команда строится в течение 4-5 лет! Ну и смысл? Игроки-то повзрослели, сыграют пару сезонов, и что? Начинай с начала? Тут нужна постепенная плановая полноценная замена молодежью ветеранов. Но опять камень преткновения: наиграют молодого, введут в состав, а он уже "за бугор" смотрит. Начинай с начала... Не у всех тренеров хватает на это терпения и времени, поэтому такая хрень и происходит в нашей лиге - удерживают игроков "ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ ДЕНЬГАМИ", которым игроки не соответствуют даже на половину!!! Тут надо пересматривать систему контрактов, и отступных...
ekliziast
ekliziast ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
вчера в 20:47
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 19:11
    Как раз об этом. Перспектива - понятие размытое. Сколько раз вначале сезона , после нескольких удачных матчей, трезвонили о перспективах того же Спартака ??? Много. И свой Месси у них был , и подающие надежды Яковлев , Макеев, а также лучший выгрызатель (по мнению 25% клоуна) Кутепов....А потом все куда то испарялись.
    Red blu
    Red blu
    вчера в 18:58
    Спартак слабее Зенита?
    Это мы узнаем в их очных встречах!!!
    leopit
    leopit
    вчера в 18:58
    Спартак очень слаб...
    nikot
    nikot ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 18:53
    Ему недолго осталось.
    nikot
    nikot
    вчера в 18:52
    Новый слоган зенита....Мы своих не бросаем,Мы их сажаем!!!(с)Саша Кокорин!
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы
    вчера в 18:46
    Это хорошо что Зенит зациклился на Спартаке. А ЦСКА тем временем может выстрелить.
    Добряк
    Добряк
    вчера в 18:32
    Спасибо за статью, хоть немного приободрил свиней. Фанатов Спартака надо поддерживать, куда ж мы без них...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 18:21
    Тут немного не об этом. Здесь о перспективах. И нужно сказать прямо у Спартака перспективы более благоприятные, чем у предпенсионного состава зенита. А какое у кого будет место решает многое, в том числе и судьи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:19
    Кто автор легенды о том, что Зенит самый популярный и армия его поклонников растёт? Это чистая фантазия, тк рота поклонников газовой трубы не может превосходит по численности армию поклонников Спартака. Это факт
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 18:14
    Кто бы что не говорил, но только тридцатый тур даст ответ на все вопросы. Сколько раз ликвидировались десяти очковые отрывы ??? Много. Так что говорить о силе команд, спорить об этом можно бесконечно. А победить может на первый взгляд и не самый сильный. Победит самый стабильный, кто ровнее всех пройдет дистанцию в тридцать туров. А выстрелить может любой из 6-7 претендентов. Плюс ко всему могут вмешаться травмы , да и злосчастный вирус никуда пока не делся, а он может многое испортить кому то, в чем мы уже убедились.
    Весна даст ответы на все вопросы.
    Всем здоровья.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:13
    Я бы перефразировал. Зенит на плаву, пока на плаву Миллер, а точнее пока на свободе
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    вчера в 18:06
      nubom
      nubom
      вчера в 17:54
      В России "перспективный" - это диагноз...
      Лунный Волк
      Лунный Волк
      вчера в 17:42
      За Зенит болеют многие, и армия болельщиков растёт. Зенит не ноет никогда. Спартак наоборот, изза нытья и неподобающего поведения теряет своих болельщиков. Раньше за спартак болели за симпотичный стиль игры Бескова, Романцева. В 21м веке никакого стиля нет, набор игроков.
      Но команда нестарая, возможны перспективы, но не с нынешним руководством
      Свидетели картофельного позора
      Свидетели картофельного позора
      вчера в 17:40
      Спартаку нужен Витя!
      Авербуx
      Авербуx
      вчера в 17:31
      в конце года уволят цыгана
      ekliziast
      ekliziast
      вчера в 17:24
      Про бомжей всё верно сказано, калифы на час и не более. До тех пор пока главный жрец за бомжей и соответственно вся казна государства в их распоряжении , они на коне.Но ни кто не даст гарантию , что это надолго.Воспитанников до смешного мало, школа слабая , традиций ноль.Так и будут ехать на легах.
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 17:11
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      Возраст отдельных игроков – враг «Зенита». И возраст перестает быть проблемой «Спартака»

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      Так вот зачем свиньи купили Коко и интересуются Силву - Зарема любит по-взрослее
      azures
      azures
      вчера в 16:48
      Самая глупая статья за последние 10 лет.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 16:40
      Согласен
      ПлеймейкерЪ
      ПлеймейкерЪ
      вчера в 16:04
      Все у нас команды равные.
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