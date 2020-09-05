«Спартак» слабее «Зенита». Зато москвичи намного перспективнее

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вчера, 16:00

«Соккер.ру» понимает, почему в РПЛ не загадывают. Но футбольное настоящее тоже дает ответы о будущем.

Газизов грамотнее, чем Медведев

По свежести головы проверяется качество рыбы. Медведев часто похож на свадебного генерала, которому пресс-служба «Зенита» мечтает запретить давать нелепые комментарии, но не велено. А Газизов куда хитрее. Умело создал «Уфу», и хотя сейчас от него ждут конкретики по трансферам, на дистанции веры в правильные решения этого менеджера больше, чем в ходы случайного в футболе Медведева, который огрызаться любит, а Семаку помочь пока не смог – тренер открыто жалуется через прессу на отсутствие трансферов под ЛЧ . Рибалта – профессионал, но развязаны ли у него руки? Не видно своевременного выполнения просьб Сергея Богдановича, а Тедеско рад уже тому, что ему начали доверять.

«Зенит» накануне смены поколений

Возраст отдельных игроков – враг «Зенита». И возраст перестает быть проблемой «Спартака». Одни становятся зрелыми, другие – стареют. Плюс «Зенит» уже потратил все большие деньги. А «Спартак» всегда вкладывал в состав заметно меньше, у Алекперова есть запас. За последние 10 лет соотношение трат 452 к 266 млн евро. А Кержаков, Жирков, Ракицкий, Ловрен, Дзюба – старенькие. Кем их заменить через пару лет? У «Спартака» есть воспитанники, а у Семака нет поддержки школы. А когда надо сделать массовые трансферные ставки, то легко допустить ошибки. «Зенит» ждет то, что непросто пережил «Спартак» — уход ключевых немолодых игроков. Лишь одно расставание с Дзюбой через пару лет может изменить «Зенит» до неузнаваемости.

Нефтяники независимее газовиков

Чуточку независимее. «Лукойл» — частная компания. Частная в координатах РФ , конечно, но «Газпром» — наполовину государственная корпорация. ФК «Зенит» в безопасности до дня, пока в безопасности их главный фанат из газовой сферы. В одном случае чистая политика, видно по судьбе Кокорина. А Гулиев, например, в тюрьму не сел. Конечно, и продажи «Лукойла» жутко падают, и газ не берут – теплые зимы, падение производства, конкуренция. Но за петербуржцами стоит официальный миллиардер, а за москвичами – два официальных миллиардера. Это как сравнить Гинера и Галицкого. Первому пришлось продать ЦСКА , чтобы клуб выжил. Второй тратит свои деньги после того, как ему сделали предложение, от которых не отказываются.

У них одинаково упрямые тренеры

Чтобы «Спартак» был перспективнее, ему необязательно по всем пунктам опережать «Зенит». Достаточно в отдельных случаях быть наравне. Петербуржцам сложно подобрать тренера. Пробовали разных наставников, большинство не подошло. Фактически за все годы после Адвоката ко двору пришлись Спаллетти и Семак. И оба – с оговорками. У «Спартака» аналогичная ситуация, но для счастья достаточно поймать нового Карреру. Возможно, Тедеско приживется с его активной защитой «Спартака». Москвичи гнут линию «3-5-2», как Сергей Богданович – «4-4-2». Получаете команды с одинаково подходящими наставниками.

К соперникам разное отношение

У «Спартака» здесь более выгодное положение. Над москвичами активно издеваются, ведь это весело и поводы дают постоянно. Но «Спартак» одновременно тепло любят. А к «Зениту» отношение другое. Их обожают в Санкт-Петербурге — очевидно. Но глорихантеры к победам примазались, нет миллионов фанатов с 30-летним стажем по стране. И есть прямая связка с политикой, поэтому отношение к клубу зависит от отношения народа к системе. А «Спартак», который не является символом настоящего, не будет так зависеть от перемен в стране. Не исключено, что наступит день, когда болеть за «Зенит» станет немодно, как и давать им деньги. Никто не вечен.

Москвичи заиграли агрессивнее

Стратегически важно отслеживать, какой разрыв в футбольных цифрах. В прошлом сезоне «Зенит» почти по всем параметрам был выше, чем «Спартак». Сейчас по голам равенство, по ударам, владению, точности передач и даже победам на втором этаже москвичи выше. При этом «Зенит» стал чаще участвовать в черновой работе – их заставляют отбирать и перехватывать мячи. «Спартак» сравнялся с принципиальным соперником по меткости, по-прежнему лучше по дриблингу. Остается вопрос, выдержит ли молодая команда темп, но «Зенит» не показывает ничего невозможного – с ним можно тягаться, это добротная команда, но не «Бавария».

Ярко прибавить может лишь один

«Спартак» может расти, а «Зенит» уже на пике. Пик команды плюс-минус одинаковый, ставка лишь на индивидуальные подвиги. И, пожалуй, Караваев — единственный очень ценный футболист, кто может прибавить, но его прогресс не закончится уходом в топ-5. Если реально рванут в ЛЧ Барриос, Дуглас, Дриусси, Малком или Азмун – клуб их потеряет. А у «Спартака» людей, которых не заберут сразу, куда больше. Да и в целом у Тедеско команда не сказала последнего слова, а «Зенит» был на вершине. Семак будет весь сезон гоняться за повторением того уровня, а не за новой планкой, ведь на ее забраться нельзя – нет сильной лавки, есть ЛЧ , а «Спартак» без еврокубков, ему проще.

Хотя понятно, что в РПЛ нельзя загадывать. Например, пришлось несколько лет подряд ставить «Зенит» на первое место в прогнозах и редакции, и читателям в опросах до начала чемпионата, пока петербуржцы оправдали выданные им авансы. Сейчас есть мнение, что Семак будет «вечным чемпионом» – точка зрения имеет право на жизнь, но параллельно читается перспективность «Спартака». И не только их. Важно понимать, что как только или все конкуренты, или хотя бы часть реализуют потенциал – оголим минусы короля, о которых активно говорят сейчас в самом Санкт-Петербурге.

У «Спартака» фанаты, сотканные из эмоций – сначала адреналиновая вера в успех, а потом жутко депрессивный взгляд на любимый клуб. И где-то фоном – червячок безразличия, ведь ходят кругами. У «Зенита» подход другой – шапкозакидательство и недооценка соперников частая, зато фанаты клуба тоже умеют признавать слабости команды. Семак зашел в тактический тупик, остается без крутых новичков. Тедеско ждет Кокорина, правого защитника и опорника, хотя и без них есть конкуренция и варианты. «Спартак» ожидаемо уступал «Зениту», чемпионы – более зрелая и сильная команда.

Но вспомните характер тех матчей. Не было там колоссального разрыва. Как только Москва покажет максимум – Санкт-Петербургу станет намного сложнее. Им уже непросто, а «Спартак» и близко не на пике. Когда говорят, что «Зенит» — величайший и непобедимый, то забывают посмотреть по сторонам. В РПЛ сразу несколько очень перспективных команд с деньгами ( ЦСКА , «Краснодар», «Динамо»), и отчасти два легких чемпионства «Зенита» — результат паузы, которую взяли конкуренты.

Сейчас «Спартак» слабее, но у «Зенита» ряд не просто нерешенных, а не совсем решаемых проблем – нельзя набрать в запас легионеров, нельзя подписать сильных резервистов, когда забиты места в основе, а требовать от одного из самых старых составов сезона небывалого рывка странно. «Зенит» — 13-й по среднему возрасту в РПЛ , «Спартак» — самый молодой. В сезоне, где свежесть может стать решающим фактором, как и нагрузки в еврокубках, об этом важно напомнить.

Уткин логичен, поздравляя «Зенит» с чемпионством в 2021-м – скорее всего, так и будет. Но «Спартак» не прыщ, прыщ – временное негативное явление, а не со столетней историей и армией поклонников. Москвичам достаточно сыграть в свою силу, осознав ее, чтобы воевать за первое место. Никаких гарантий, но шансы будут расти с каждым днем. Как и шансы «Зенита» встретить более серьезный отпор, чем в прошлом сезоне.