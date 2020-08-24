«Бавария» — шестикратная. ПСЖ остается без Лиги чемпионов

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сегодня, 00:40

«Бавария» в шестой раз в истории выиграла Лигу чемпионов. В финале был побежден ПСЖ . «Соккер.ру» — о достоинствах мюнхенцев и просчетах парижан.

После внушительного выноса «Барселоны» со счетом 8:2 в четвертьфинале и разгрома «Лиона» со счетом 3:0 в полуфинале «Бавария» выглядела уверенным фаворитом финала, в котором оказалась в 11-й раз, тогда как для ПСЖ , который хоть и располагает звездами, этот финал стал первым в истории. Но по первому тайму такого сказать было нельзя. Парижане в целом смотрелись достойно. Да, «Бавария» чуть лучше контролировала мяч, чуть больше сил переводила в атаку и массивно прессинговала. Но острее моменты были, пожалуй, у ПСЖ , который до перерыва еще находил своих резких нападающих впереди и создавал угрозу. Поэтому равновесие в счете после первого тайма смотрелось логично, пусть и без забитых голов.

А вот после перерыва наметился явный перевес в пользу баварцев. Контроль мяча оставался за ними, но уже был сопряжен с высокой линией постоянного прессинга, с работой на чужой территории. Парижанам стало не хватать воздуха – атака оказалась отрезанной, рывки пропали. Окутывая территорию ПСЖ , «Бавария» незаметно провела разящий удар, создав на отдельном участке у чужой вратарской ситуацию, когда ее игроков оказалось больше, чем парижан, в точке встречи с мячом. Касание Комана – гол, который стал победным.

Надо отметить поведение «Баварии» после гола. Она ни капли не изменила стиль игры. А для того, чтобы динамика на крыльях атаки не снизилась, Флик даже не стал дожидаться, когда «заглохнет» куражный Коман – сменил его и Гнабри, выпустив Перишича и Коутиньо. Чтобы не падала интенсивность. Поэтому до конца игры мюнхенцы контроля не теряли – Левандовски и компания грамотно уводили игру к чужим воротам и там нагнетали напряжение. А у ворот Нойера в критический момент справлялся и сам голкипер.

Сразу стоит оговориться о паре моментов, за которые могут потом цепляться особенно отчаянные болельщики. Это судейские решения относительно двух потенциальных пенальти. Так получилось, что Даниэле Орсато не удовлетворил требования обеих команд по разу. В первом тайме в штрафной ПСЖ упал дриблер Коман, который почувствовал на плече руку Керера. Видеоассистенты посоветовали Орсато не давать пенальти. Хотя, наверное, в другом матче такой эпизод потянул бы на одиннадцатиметровый. Все же рука Тило уверенно лежала на плече Комана, а вот какие усилия он прилагал к этому плечу – остается догадываться. Кингсли мог бы не падать так нарочито, пожалуй.

Второй похожий по исходу эпизод случился уже во втором тайме в штрафной «Баварии». В заварушке Киммих выбил мяч у Мбаппе, а повторы показали, что при этом он угодил по ноге Килиана. Судьи снова не стали вмешиваться. Так что по этим спорным ситуациям равенство. В остальном же рефери отработал довольно сбалансировано, хотя карточек было немало. В основном они зарабатывались игроками, когда эмоции грозили сорваться в беспредел. Рефери такие моменты чувствовал и охлаждал. А бороться в игре он позволял достаточно либерально.

В чем же причина поражения ПСЖ ? «Бавария» сыграла в свой привычный футбол, но к базису, основанному на управляемом контроле мяча и коллективном прессинге, мюнхенцы добавили персональных нюансов. Связанных с выходом Комана с первых минут, чего раньше не было. Тут двойная игра. Во-первых, это повысило нагрузку на Тило Керера, который, как мы говорили ранее, является самым слабым звеном у ПСЖ .

К неистовому дриблеру Дэвису на край добавили еще Комана для усиления эффекта. Тухель пытался прикрыть эту зону, заставляя Ди Марию опускаться и страховать, но Анхель успевал не всегда, а Маркиньос не мог разорваться – у него хватало работы на страховке и других зон, он был повсюду в этом матче. Так Флик надорвал слабую зону парижан. Во-вторых, Коман является воспитанником ПСЖ , в некотором роде он стал жертвой режима, при котором парижские владельцы хотели видеть только звезд, тратили безумные деньги, не давая шанса своим ребятам. Это вынудило Комана уйти в «Ювентус», откуда его потом забрала «Бавария». И в этом финале у Кингсли были прекрасные мотивы выложиться на все двести процентов, что он и сделал. Футбол иронию любит, потому и победный гол именно на счету Комана, который стал укором кадровой политике ПСЖ .

К слову, забил он как раз из-под Керера, который оказался между ним и Левандовски у своей вратарской. Отдельно стоит упомянуть работоспособность Роберта, который свою прямую обязанность не выполнил – голов не забил – но был невероятно полезен, оказываясь в нужных местах, всегда своевременно. Он тут поддавливал, там поджимал, здесь простреливал, отсюда открывался – словно Робертов было несколько. Помчавшись закрывать его, Керер и упустил Комана.

Ну и кадровая политика, и тренерская работа – об этом тоже следует сказать. Флик мог себе позволить потерять центрального защитника в первом тайме из-за травмы – Боатенга заменил Зюле, который резкостью не отличается, но атлетизмом и мощью брал свое. Флик мог себе позволить по плану сменить крылья атаки и освежить центр, когда это было нужно. А какой план был у Тухеля? Неймар, Ди Мария и Мбаппе все сделают, а Силва и Маркиньос за всеми подчистят? Это не выглядит достаточно убедительно.

Когда клуб тратит много лет огромные деньги и мечтает о победе в Лиге чемпионов, вряд ли в конце игры спасителями должны становиться Шупо-Мотинг и Кюрзава, которые от безысходности были брошены в бой. Первый был приобретен «на сдачу», что называется, на всякий случай, чтобы поиграть пять минут со всякими «Тулузами» и «Амьенами». А от второго клуб давно хочет избавиться, не рассчитывая на него. При этом Керер оказывается безальтернативным фланговым защитником против самой сильной зоны соперника – но с Менье контракта не продлили, а молодежь не взрастили и вряд ли взрастят – смотри историю с Команом. Так что это поражение закономерно. Могло получиться по-другому, но это было бы исключением – футбол знает много таких историй. А получилось закономерно. Клуб, который более основательно подошел к тактике и к стратегии развития на длинной дистанции, оказался сильнее и празднует победу.