Всем нужен Соболев. Танки стали отличительной чертой сезона

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вчера, 19:00

Все тренеры мечтают об игроке одного типа. «Соккер.ру» анализирует футбольную тенденцию.

Чемпионат России можно переименовывать в Лигу танков, ведь тяжелые нападающие на пике моды. Тренер «Ахмата» Талалаев поделился своими трансферными печалями:

Ищем большого нападающего. В России это сделать трудно, поэтому смотрим по всему миру. Нам, к примеру, такого игрока не хватало во встрече с ЦСКА .

Тяжело найти цель в РПЛ , ведь многие клубы своих крупных форвардов не отпустят. Поэтому сначала о том, что представляет собой танк в атаке и какие преимущества дает, и чуть позже – о практическом применении таких игроков в ваших любимых клубах РПЛ .

Преимущества, которые дает рослый нападающий в РПЛ :

- физическая борьба с защитниками, которую нельзя ждать от низкорослого форварда;

- победы на втором этаже при стандартах у своих и чужих ворот, что важно в лиге, где лучшие по кроссам – «Спартак» и «Зенит», лидеры;

- возможность выставить в пару с тяжелым форвардом легкого, такие дуэты популярны и приносят результат;

- танк в атаке может располагаться ниже штрафной площади, будучи открытым под дальние передачи – тоже модные в РПЛ ;

- физически мощный форвард выматывает чужую защиту прессингом и получает преимущество в единоборствах;

- уставшие защитники допускают ошибки в конце матчей, присматривая за центральным нападающим-танком и отвлекаясь от его напарников;

- тяжелый форвард может играть сам на острие, в отличие от ложных девяток и плеймейкеров, которые привыкли быть частью системы.

Разумеется, есть еще сугубо личные аргументы в пользу конкретных форвардов, но просто пойдем по текущей таблице и пересчитаем форвардов, что или играют, или могут играть в таком стиле.

«Спартак» — Соболев. «Зенит» — Дзюба. «Сочи» — Заболотный. «Динамо» — Комличенко. ЦСКА – Гаич. «Ахмат» — Ильин. «Ростов» — Шомуродов. «Локомотив» — Эдер. «Рубин» — Деспотович. «Арсенал» — Луценко.

Есть еще не самые высокие, но достаточно крепкие Дядюн, Карапетян и Обухов, но и без них 10 из 16 клубов с тяжелыми форвардами, хотя Талалаев не считает таковым Ильина (имеет тактические основания) и продолжает поиски.

Обратите внимание, что нападающие в стиле Дзюбы именно у 9 из 10 первых клубов таблицы. Только у «Краснодара» сейчас нет «тяжелого» форварда, ведь Берг и Ари играют иначе. Но с учетом, сколько очков «горожане» глупо потеряли против середняков, что выставляют три защитника и широкий низкий оборонительный блок – Мусаев не откажется от своего тарана с высокой результативностью.

В ведущих чемпионатах больше разнообразия

В топ-5 аналогичных массовых ставок на тяжелых ребят нет. В Бундеслиге есть Левандовски, Холанд и Вегхорст, но это лишь три танка на всю верхнюю часть таблицы. Также видим примеры с Де Йонгом – не самый результативный таран, но в Лиге Европы стал героем, или Моратой – Симеоне ждет от него больше в связке с Фелишем в новом сезоне, иначе заменит на условного Кавани или тех, кем «Атлетико» также интересуется.

А вот в АПЛ танков в центре атаки почти нет. Фирмино, Агуэро, Марсьяль, Абрахам, Варди – другого формата, как и Хименес, Обамеянг или Ляказетт. Остается один Кейн в «Тоттенхэме», то есть АПЛ по количеству рослых форвардов с описанным выше функционалом заметно отстает от РПЛ . Значит ли это, что российская лига повернула не туда? Не совсем, ведь возьмите «Интер» — там соединился нетипичный форвард Лаутаро с тяжелым Лукаку.

У «Ромы» на острие был Джеко, у «Лацио» рядом с Иммобиле появлялся Кайседо, не только второй легкий форвард, у «Милана» игру изменил Златан, ведь Пентека надолго не хватило. Как видите, мода на танков не всюду прошла. Но на них сейчас смотрят не так, как на Левандовски. Впрочем, успехи Роберта тоже доказывают, что такие футболисты важны и эффективны, если правильно выстроить командную игру.

Хотя надо отметить, что поляк – пример эгоистичного танка, что стреляет сам, но снарядами обычно не делится. В РПЛ тяжелые нападающие работают иначе. Не случайно ведь Дзюба два года подряд – лучший ассистент чемпионата. Но есть и другой подход, ведь Артем играет глубоко, а тот же Соболев из «Спартака» заточен на удар – является лидером нового чемпионата по выстрелам (22 попытки).

А вот дальше идут хавбеки, что доказывает все, сказанное выше. Тяжелые форварды, о которых говорит не только Талалаев, являются ответом не столько на закрытый футбол, как на максимально плотный – в чемпионате России по отборам лидируют «Ахмат», «Зенит» и «Динамо», команды из верхней части таблицы. Потом идет «Ротор», но там влияет еще время с мячом, но следом «Локомотив» и «Рубин» — еще две команды с еврокубковыми амбициями.

Редко вступать в отбор нельзя, а кто продуктивнее сражается, крошечный технарь, или рослый мужик? Тот же Деспотович не только уводит за собой защитников, чтобы Макаров и Кварацхелия в «Рубине» собирал удары и голы, но и сам постоянно лупит по воротам. Ганчаренко мечтает, чтобы Чалов и Гаич сыгрались, и хотя пока у аргентинца получается плохо, время на адаптацию есть, ставка логичная.

Все ищут своего Дзюбу, подход работает

И своего Соболева, ведь это две стороны одной медали. Есть центральный нападающий на линии с более легким (Ларссон или Понсе), или рослый форвард, что трудится ради напарников в глубине, как Дзюба в паре с Азмуном. Шомуродов – еще один пример, ведь Эльдор ценен для Карпина не только голами, хотя в «Ростове» ждут, когда форвард наберет форму, ведь его фамилия нужна на табло.

Многие команды спокойно отдают мяч фаворитам, значит, нужно ломать чужие редуты, а проще это сделать, если силовой нападающий в порядке. Просто оцените некоторые числа. В РПЛ за шесть туров забили всего три мяча на контратаках! Убежать почти невозможно, настолько вязкий старт сезона. А со стандартов без учета пенальти собрали 29 голов, в десять раз больше. Подачи на рослых нападающих не вышли из моды, ведь лидеры по победам на втором этаже – Соболев (уже 67 раз выиграл воздух), Комличенко, Луценко, Шомуродов и Заболотный.

Длинные пасы остаются оружием, так быстрее преодолеть путь от ворот до ворот, застать соперника врасплох. И хотя есть невысокие мастера борьбы за втором этаже – Букфалви, Муллин и Карапетян, кто знает, что Эрик работал очень высоко по схеме, тот понимает тенденцию. Даже если тренер, вроде Талалаева, не имеет буквально футболиста стиля Соболева в атаке, то игрока такого типажа активно ищет спортивный директор его клуба.

Вспомните ведь, что до «Спартака» Александра поехал подписывать контракт с ЦСКА . Переговоры сорвались, Тедеско разбавил связку Понсе и Ларссона появлением Соболева, а «армейцы» остались без такого нападающего, хотя летом заплатили большие деньги за Гаича – футбольного танка. В рамках одного матча или тактической задачи такого форварда могут оставить на скамейке, как Новиков, когда между Комличенко и Слаем выбирает последнего, но Николай выходил на поле во всех шести турах.

«Ахмат» и «Краснодар», не говоря об аутсайдерах сезона, согласятся на своего Соболева в основе. И от Дзюбы, и от Луценко многие не откажутся. Собственно, это люди из числа лучших снайперов прошлого сезона. Азмун – в меньшинстве, а рослые нападающие на пике моды. Это объяснимо. Форварды всегда были дорогими футболистами, а сейчас любой приличный результативный парень стоит еще больше, чем лет пять назад. Клубы РПЛ не могут позволить себе Иммобиле или Обамеянга, то есть снайперов без привязки к массе и физической силе, а вот танки не во всех лигах модные, поэтому их в РПЛ так много.

Также очевидно, что это чисто российский подход – Дзюба, Комличенко, Соболев, Луценко и Смолов не крошечные ребята, и все из обоймы сборной России, где нет невысокого Чалова, ведь Черчесов выстроил команду, где на острие – танк. Ремарка критиков, что такая тенденция указывает на некий примитив в подходе и на не столько закрытость, как на плотность защиты, будет верной. Но прошлый чемпионат был довольно результативным, а этот начался ненамного скромнее по голам, невзирая на нагрузки.

Похоже, имеем дело с молчаливым тренерским консенсусом. В РПЛ сложно забивать на контратаках, зато можно при стандартах и после удачной борьбы тяжелого форварда. Так и работают, причем почти все клубы. Вернее, все, кто может себе позволить своего Соболева. Например, сейчас Дзюба устал и снизил активность в борьбе на втором этаже – «Зенит» лишился верного подход к воротам, качество игры упало. Берг не справляется с задачей реализации моментов и стягивания на себя передач – «Краснодар» теряет очки.