Борьба на флангах и дозировка сил в обороне. Формулы успеха «Динамо» в матче с «Зенитом»

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вчера, 15:02

Что Новиков может сделать, чтобы Семак уступил в РПЛ ? «Соккер.ру» отвечает на интригующий вопрос.

Еще одна победа «Зенита» ничего чемпионату России глобально не даст. Семак увеличит серию без поражений в РПЛ до 24 матчей, останется удачно сыграть против «Локомотива», который обыграли в Суперкубке, чтобы завершить сложный август серией побед.

Банально, скучно, предсказуемо. А вот каждая попытка переиграть «Зенит» — именно взять три очка, интригующая, как и общая тактическая задача. Что такого есть у команды Семака, что позволяет уходить от поражений? И что не делают соперники – сегодня очередь «Динамо», поэтому будем делать к ним отсылки, чтобы прервать успешную серию?

Шаг 1. Не проиграть морально

Филипп прав, надо верить в себя, уважая чемпиона. Но бояться не стоит. Ведь В РПЛ есть команды, что собирают серии без крупных осечек, но тот же «Локомотив» в дерби проиграл «Спартаку» в лиге впервые в 2020 году. Сами игроки «Зенита» пока выходят на поле без сомнений, знают, что не уступят – верят в это свято, поэтому так ловко мимикрируют под стиль матча в дни, когда игра не идет, а ничья становится первой опцией. Тут ведь не серия из 24 побед, а серия без поражений. Если «Динамо» не успело перестроиться после провала с «Арсеналом» — командой, что сама морально неправильно готовилась к трем первым турам, и лишь в четвертом изменила подход, то москвичам ничего не светит. Но если Новиков нашел правильные слова, то «Зениту» станет непросто. У москвичей есть победы над «Ростовом», «Краснодаром», «Локомотивом» и ЦСКА .

Шаг 2. Не бояться играть без мяча

Когда у «Динамо» был Соу – на том отрезке, когда играл здорово, то команда лидировала по отборам и перехватам во всей РПЛ . На старте этого сезона среди лидеров и «Зенит», и «Динамо», хотя разница по отборам есть (Барриос, Караваев и Дуглас Сантос — монстры), а вот по перехватам северяне отстали. Что это значит? «Зенит» играет первым номером, а «Динамо» — не всегда. Но какое преимущество дает умение работать без мяча? Спросите у «Уфы» и «Локомотива» — поражения Семака в РПЛ состоялись, когда соперники не испугались отдать чемпионам мяч. Только клуб, что не «привезет», отбиваясь, оставит себе шанс на победу над «Зенитом» в РПЛ .

Шаг 3. Дозировать силы в обороне

У «Динамо» в домашних матчах в РПЛ в 2020-м только четыре пропущенных мяча – два от «Спартака», по одному от «Арсенала» и «Оренбурга». В остальных играх были «сухари». Когда играют на новом стадионе и ради своей публики, то просыпаются те же инстинкты, что выручали «Локомотив» Сёмина и «Уфу» Евсеева. «Зенит» Семака два последних поражения в РПЛ получил, именно когда покидал родной стадион. И в еврокубках дома им проще. Если «Динамо» на тяжелом для всех отрезке хватит сил в защите от начала и до конца матча – выполнение максимальной задачи будет ближе.

Шаг 4. Не уступить на флангах

Честно говоря, слабо верится, что Паршивлюк и Скопинцев справятся с Дриусси и Малкомом в их нынешнем состоянии. Но мы говорим о том, как обыграть «Зенит» в целом. «Динамо» важно выбрать такой состав, чтобы не было двойной нагрузки на названных выше защитников. Конечно, если бы обстоятельства вынудили Семака поставить Жиркова, или же не могли сыграть Малком и Дриусси – стало бы проще. Но «Динамо» не нужно искать легкие пути. Филипп, Слай, Шиманьски, даже если Н’Жи сегодня не выйдет на поле из-за небольшого повреждения, не показали максимум. У всех есть мотивация, особенно перед родной публикой. Также учитываем числа: «Зенит» совершает по 5.5 точных кросса в РПЛ (3-й показатель), «Динамо» — 5.3 (5-е место). Встречаются те, кто играет через фланги.

Шаг 5. Подчеркнуть узкий диапазон

У «Зенита» одна базовая тактика. Можно передвинуть Дриусси ближе к центру, а Малкома поставить под нападающими, но маневры с «4-3-1-2» на «4-4-2» мало что меняют глобально. Аналитики, которые болеют за «Зенит», слишком сильно привязаны к победной серии, и слишком слабо к сравнению команды с европейскими клубами – из-за того, что более восьми месяцев не встречали тех, кто сильнее априори. Поэтому им кажется, что Семак гибкий, используя один и тот же состав. Первый же соперник, что заставит «Зенит» перестраиваться, поймет – на лавке нет тех, кто изменит команду до неузнаваемости. «Динамо» важно дожить до такой фазы, ведя в счете.

Шаг 6. Нагрузить Барриоса и Оздоева

Частенько в центре получается борьба три на два, когда только Дзюба страхует Магомеда и Вильмара. Если что-то случается, то Дуглас Сантос переходит в центр, но достойного варианта ведения игры, если Барриос или Оздоев выпали, у Сергея Богдановича нет. Если «Динамо», где Каборе и Фомин в этом сезоне уже играли и здорово, и не очень, будут хорошо работать с мячом, а Шиманьски и Филипп круто сыграют перед чужой штрафной – «Зенит» потеряет ключевой козырь, непроходимую опорную зону. Вспомните гол Влашича – сделал все сам и не прогадал.

Шаг 7. Напомнить Брату и Раку их суть

Ловрен не хуже Серхио Рамоса, если верить самому хорвату. Парень веселый, в коллектив влился, красивый гол забил. И благодаря Дугласу Сантосу против ЦСКА не начудили. Но этот день еще придет – ни Ловрен, ни Ракицкий без мяча хуже, чем с ним. Это созидательные центральные защитники, особенно Ярослав. Но если у «Динамо» будут или классные контратаки, или массированное давление на отдельных отрезках матча – ждите гол в ворота «Зенита». Уже недобрали мячей. Кстати, сегодня встречаются две лучшие команды старта по xGA – минимальному качеству шансов соперников. Пропустили всего по два мяча в 4 турах.

Шаг 8. Поучиться у Сердара Азмуна

В прошлом сезоне у Сердара, как и у Чалова, было вальяжное отношение к отличным моментам, это Дзюба забивал, даже не имеет толком моментов. Сейчас же у иранца 4 гола, и эти мячи произрастают из количества хороших шансов. Только отраженный вратарем пенальти в матче против «Ростова» записываем Азмуну в пассив – хотя сам же исправился, добил мяч в сетку. Мог забить на мяч больше против «Тамбова», но остальные хорошие шансы Сердар реализовал. Вот так надо играть футболистам «Динамо». Стоит ли напоминать, что «Уфа» и «Локомотив» победили по 1:0, но не имели в тех матчах большого количества верных шансов? Забить «Зениту» из ничего и не пропустить от Азмуна, Дзюбы, Дриусси или Малкома – нехитрый, но редкий рецепт победы над чемпионом в РПЛ .

Когда ждете первое поражение «Зенита»?

Ловрен теперь не в «Ливерпуле», так что не надейтесь на сезон Семака без поражений. А если без шуток по фактам, то прелесть изначального вопроса в том, что разговор и о нынешнем матче, и о «Зените» в целом. Конечно, когда пишем, что в РПЛ появляется «Бавария», то ирония понятна – до немецкого гранда петербуржцам далеко. Но тут аналогия не о силе команд, а о трофеях в чемпионате.

Назовите «Зенит» российским ПСЖ – суть не меняется, шансы на чемпионскую серию большие. Но «Динамо», «Локомотив» и «Спартак» – три клуба, что могут до середины октября сломать чемпиона и сбить его с победного пути. А если нет, то сценарий «Баварии» неизбежен. Причем будет немножко обидно, ведь «Зенит» заслужил лучшее сопротивление в РПЛ .

«Ротор», «Ростов», ЦСКА и «Тамбов» недоработали в матчах против лидера. Команды Хацкевича, Карпина и Ганчаренко в теории могли получить ничьи. И ни разу речь не шла о явном или близком поражении «Зенита». Так что у «Динамо» благородная и увлекательная миссия. Поскольку здесь не отдел фантастики, то прогноз на матч понятный – тот, кто начал с четырех побед, является фаворитом.

Но учтите, что команда Новикова должна попросить прощения у фанатов за неудачу в Туле, где было поражение, но не точно было ощущения, что «Динамо» играет со всех сил и на максимуме. «Зениту» пока сами соперники оставляют право на экономию сил и вальяжную игру на классе, но кто первым их реально погоняет, как «Ростов», но с реализацией моментов – получит три очка, вот увидите.