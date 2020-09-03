«Спартак» заслужил первое место, но рухнуть в середину таблицы никогда не поздно

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вчера, 11:30

«Соккер.ру» рисует приятные и привычные сценарии сезона для «красно-белых».

После чемпионства в сезоне 2016/17 в следующих трех розыгрышах РПЛ «Спартак» финишировал все ниже и ниже, причем обязательно под нечетным порядковым номером. Таким образом, последние занятые москвичами места в чемпионате России составляют любопытную цепочку: 1, 3, 5, 7. Любой первоклашка после пары месяцев в школе скажет, что следующее число — 9, но сегодняшний «Спартак» всем видом демонстрирует амбиции к возрождению.

Если все пойдет гладко, то команда Доменико Тедеско обязана попадать в пятерку, а при благоприятном раскладе может оказаться в тройке призеров РПЛ , но способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за первое место? Мое мнение — не в этом сезоне, но раз уж робкие надежды были озвучены на фоне эйфории от промежуточного лидерства, а с аргументами для полярных точек зрения у нас не заржавеет, то нет смысла отмалчиваться.

Лидирующий «Спартак» — это…

Временно. Москвичи успешно стартовали даже в ужасных сезонах

Показательно ли лидерство после 6 туров? На этот вопрос можно ответить с помощью исторического экскурса в не столь отдаленные времена. Предыдущие два сезона выдались неудачными для «Спартака», но в обоих случаях «красно-белые» получали зачет после летних матчей. У команды Массимо Карреры на старте сезона 2018/19 были те же 14 очков после 6 туров, что и сейчас, а полтора месяца спустя итальянца уволили, «Спартак» закончил чемпионат на пятом месте. Год назад Олег Кононов набрал 14 очков после семи туров, и его команда делила первое место с еще четырьмя командами. А дальше был мрак.

Серьезно. «Спартак» был объективно хорош в первых турах

При этом в деталях нынешнее первое место совсем другое. Каррера в 2018-м послушал Рауля Рианчо и перестроил схему на 4-3-3, у «Спартака» на старте сезона не было игры, но получалось добывать результаты. Кононов прошлым летом до мимолетного лидерства успел проиграть «Тамбову», а победы над «Сочи» и «Крыльями Советами» были вырваны в концовках, причем гол Жиго засчитывать было нельзя.

Сейчас скорее приходится сетовать на упущенные очки в матчах с «Сочи» (странные решения арбитров) и «Уфой» (плохая реализация моментов), а статистика утверждает, что команда Доменико Тедеско больше всех в РПЛ владеет мячом, создала больше всех шансов для голов по xG, совершила больше всех касаний в штрафной и так далее. Первое место «Спартака» не случайно, команда его заслужила.

Временно. Помог «легкий» календарь на старте

Да, «Сочи» и «Ахмат» выдали хорошие стартовые отрезки в РПЛ , но из записных топ-клубов «Спартак» сыграл только с «Локомотивом», в то время как «Зенит» уже сыграл с ЦСКА дома и съездил в гости к «Ростову», «Динамо» и к тому же «Локо». Это несопоставимые по сложности отрезки.

Серьезно. В клубе рабочая обстановка, в команде — отличная атмосфера

Впрочем, разве «Зенит» был непогрешим в этих встречах? Только 4 очка в матчах против «Ростова», «Динамо» и «Локомотива». «Спартак» даже в прошлом неудачном сезоне в этих матчах набрал 7, поэтому может выступить не хуже петербуржцев сейчас, «сделав разницу». «Красно-белые» не раз сами ставили себе подножки, но сейчас вокруг «Спартака» непривычно тихо, а внутри клуба в кои-то веки все довольны друг другом и тянут в одну сторону.

Временно. Молодость — синоним нестабильности

У «Спартака» самая молодая команда в РПЛ , средний возраст — 23.5 года. Слишком «сопливые» для больших побед, ведь опыт в футболе — не пустой звук. Молодым командам свойственны спады и перепады настроения, в отдельно взятых матчах они могут устроить феерию, но пройти длинный сезон на одном дыхании обычно не удается. Да, у «Спартака» хорошие перспективы, если удастся сохранить лидеров, выдержать выбранный курс и набить шишки вместе, но эта команда войдет в силу годика через два.

Серьезно. «Спартак» полон сил и осенью будет свежее конкурентов

Но есть и позитив. Молодость — это еще и большой запас энергии. Видели, как вымотал летний отрезок с двумя матчами в неделю российские команды? И «Спартаку» было непросто в матче с «Арсеналом», а «Зенит» вообще ползал по полю в играх с «Динамо» и «Локомотивом». Мастерство чемпионов никуда не делось, но усталость запрыгнула на плечи и прижала к земле.

Осенью «Зенит», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» продолжат играть в плотном графике из-за еврокубков, в то время как «Спартак» сможет полноценно восстанавливаться после матчей и регулярно существовать в комфортном недельном цикле. Это преимущество москвичей вообще может стать одним из важнейших факторов в чемпионской гонке.

Временно. В составе есть «дыры»

О каких чемпионских амбициях можно говорить, если состав не только «зеленый», но и недоделанный? Не от хорошей жизни на правом фланге обороны играет Роман Зобнин, причем в конкурентах у него зачехленный Рассказов и Ещенко, каждый выход которого на поле — повод для Маслова и Крыла сплотиться и сыграть за себя и «того деда».

Нет альтернативы на левом фланге у Айртона, да и пара центральных хавбеков Крал-Умяров далека от чемпионских идеалов. Пока все здоровы и полны сил, у «Спартака» нет очевидных проблем, но травмы и дисквалификации придут и обнажат их. Команде нужно усиление, причем если это команда с серьезными амбициями, то оно нужно еще вчера.

Серьезно. Кокорин и новички — шанс стать еще сильнее

Можно взглянуть на эту ситуацию под другим углом. «Спартак» ведь справился на старте сезона, Тедеско точно убедил боссов, что готов стоять во главе крупного проекта. Купленный еще месяц назад Кокорин должен рано или поздно исцелиться и принести команде пользу в виде забитых мячей, идет работа и по новичкам на проблемные позиции (правый фланг и опорная зона). «Спартак» показал, что может побеждать и без них, но здоровый Кокорин и качественные трансферы — это шанс стать сильнее. И у команды Тедеско он по-прежнему есть.

Временно. Арбитры не всегда будут благосклонны

После скандала в первом туре Леонид Федун пригрозил снять «Спартак» с чемпионата и своего добился: не в том смысле, что вывел свой клуб из числа участников РПЛ , но выбил адекватное и в чем-то даже благоприятное судейство. Перемена в отношении арбитров к «Спартаку» до и после матча с «Сочи» разительна. «Красно-белых» теперь судят аккуратно и с любовью, как будто боятся обидеть. Но всегда ли так будет? «Спартак» ведь не стал хозяином положения, просто получил подарок в виде хорошего арбитража за свои страдания. Уверен, что это не безлимитный дар, учитывая, что команда посмеет претендовать на высокие места.

Серьезно. «Спартак» качественно развивается и не боится быть понятным

«Спартак» называют «самой понятной командой в РПЛ », и если раньше этой фразой лучшего тренера августа в чемпионате России обвиняли в негибкости, то сейчас это звучит почти как комплимент. Да, «Спартак» не отказывается от выбранной схемы 3-5-2, но развитие идет: команда прибавляет в контроле мяча и позиционных атаках, предлагает соперникам различные тактические сюрпризы в рамках генерального плана, прогрессирует в качестве применения прессинга.