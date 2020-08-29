Лидер без прикрас. «Спартак» дотерпел до первого места

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вчера, 23:00

Выдав серию из трех побед, «Спартак», как минимум, до завтрашнего матча «Зенита» на вершине таблицы. «Соккер.ру» резюмирует утомительную игру.

1. Доменико Тедеско предпочел сыгранность свежести

Именно это объясняет почти все произошедшее в матче с «Арсеналом» со стороны «Спартака». Доменико Тедеско перед игрой упрямо заявил, что тесты футболистов на физическую готовность были хорошими, поэтому он решил не менять стартовый состав. «Спартак» за 7 дней провел три матча, в двух последних состав был идентичным, а в игре с «Локомотивом» в прошлое воскресенье в стартовом составе играл Понсе, а не Соболев. Это единственное отличие.

Тедеско заездил своих основных футболистов, уже в первом матче с «Арсеналом» было заметно, что ноги у спартаковцев бегут не слишком здорово, а в последней трети матча «красно-белые» и вовсе ползали по полю. «Арсенал» тоже устал, к тому же вынужден был играть в меньшинстве весь второй тайм, что спасло «Спартак» от больших проблем. За весь матч команда Тедеско выжала из себя всего лишь 7 ударов и 3 попадания в створ.

При этом все заслуживающие внимания удара поместились в заключительную пятиминутку первого тайма, когда забили Соболев и Жиго. Быстро отыгравшись после гола Хлусевича, «Спартак» больше ничего не создал. Правда, и «Арсеналу» не дал разгуляться: у туляков 5 ударов и один по-настоящему опасный момент, закончившийся забитым мячом, который Хлусевич подправил в ворота Максименко спиной. Очень тяжелый для восприятия матч, течение которого предопределила взаимная усталость.

2. Вторая подряд домашняя волевая победа «Спартака»

А что же предопределило результат? Пожалуй, более высокий исполнительский класс спартаковцев. Бакаев и Соболев мастерски организовали ответный гол: Зелимхан поборолся и вложил мяч в ногу форварду, Александр хладнокровно убрал защитника и пробил в угол. Через несколько минут сработал стандарт, где нужно отмечать отменную подачу Джордана Ларссона.

Как и в матче с «Локомотивом» неделю назад, «Спартак» сумел отыграться со счета 0:1 и победить, но если в ворота «железнодорожников» оба гола были забиты во втором тайме, то «Арсенал» пропустил дважды еще до перерыва: не прошло и 10 минут после гола Хлусевича, как «оружейники» уже проигрывали, получив пробоины от Соболева и Жиго.

3. Лесовой удален по делу, а «Спартак» после скандала судят с любовью

«Спартак» использовал выдуманный Казарцевым и не отмененный Еськовым пенальти в матче с «Сочи» в свою пользу, угрозы Леонида Федуна сработали. Судьи не стали совершать в пользу «Спартака» результативные ошибки и убивать соперников, но москвичей после матча с «Сочи» судят так, чтобы ненароком не обидеть. Если еще недавно все спорные решения были в пользу соперников, то теперь «Спартак» не может жаловаться на неблагосклонность служителей Фемиды.

Но разве у арбитров не было оснований назначить пенальти в матчах с «Ахматом», «Уфой» и «Ротором»? Однозначно были. Или Матюнин неправомерно удалил Лесового во встрече с «Арсеналом»? Здесь вообще нет вопросов, ошибкой стало бы оставить Даниила на поле. По первому «горчичнику» форварда туляков вопросов нет — опасная игра. Вторая карточка дисциплинарная, и она тоже по делу: даже если лайнсмен не увидел касание Крала перед выходом мяча за лицевую линию, это не повод орать ему в лицо и делать агрессивные жесты. Лесовой не сдержался и подвел команду, нужно штрафовать Даниила, чтобы впредь был умнее.

4. Александр Соболев рвется в сборную России

Во вторник был опубликован состав сборной России на ближайшие матчи в Лиге наций, и в нем не нашлось места Александру Соболеву, чьё отсутствие Станислав Черчесов объяснил недопониманием между форвардом «Спартака» и Артемом Дзюбой. За четыре дня Соболев заработал пенальти в матче с «Ротором», забил породистый гол «Арсеналу» и урегулировал отношения с Дзюбой.

Не исключено, что Соболев все-таки будет приглашен на сентябрьский сбор, учитывая его форму, а также травмы Луценко и Смолова. В матче с «Арсеналом», помимо гола, Александр выиграл 8 единоборств, собрал на себе кучу фолов со стороны соперников, постоянно цеплялся за мяч и помогал усталому «Спартаку» задерживаться на чужой половине поля, держа игру подальше от своих ворот.

5. Неудачливый Гус Тиль и дебют Остона Урунова

Как же не фартит голландскому полузащитнику! Доменико Тедеско не слишком доверяет Гусу, но в матче с «Арсеналом» Тиль, казалось, получил в свое распоряжение большую часть второго тайма, заменив Бакаева на 57-й минуте, но в итоге голландец провел на поле около 10 минут: неудачно поставил ногу в единоборстве, подвернул голеностоп и облокотился на него всем весом. Хочется надеяться, что травм не слишком серьезная. Здоровья Гусу!

Зато несчастье Тиля помогло дебютировать за «Спартак» Остону Урунову, который произвел неплохое впечатление за 25 минут на поле. Хорошо двигался на чужой половине поля, шел дриблинг, ни разу не ошибся в передаче (15 из 15). По-настоящему неудачно сыграл лишь однажды, хотя этот момент мог оказаться роковым: после розыгрыша стандарта слишком легко уступил мяч перед своей штрафной Ткачеву, но удар у полузащитника «Арсенала» не получился, и Урунов избежал «казни».