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Лидер без прикрас. «Спартак» дотерпел до первого места

вчера, 23:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Тиль Гус
Тиль Гус
Полузащитник
Урунов Остон
Урунов Остон
Полузащитник
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Выдав серию из трех побед, «Спартак», как минимум, до завтрашнего матча «Зенита» на вершине таблицы. «Соккер.ру» резюмирует утомительную игру.

1. Доменико Тедеско предпочел сыгранность свежести

Именно это объясняет почти все произошедшее в матче с «Арсеналом» со стороны «Спартака». Доменико Тедеско перед игрой упрямо заявил, что тесты футболистов на физическую готовность были хорошими, поэтому он решил не менять стартовый состав. «Спартак» за 7 дней провел три матча, в двух последних состав был идентичным, а в игре с «Локомотивом» в прошлое воскресенье в стартовом составе играл Понсе, а не Соболев. Это единственное отличие.

Тедеско заездил своих основных футболистов, уже в первом матче с «Арсеналом» было заметно, что ноги у спартаковцев бегут не слишком здорово, а в последней трети матча «красно-белые» и вовсе ползали по полю. «Арсенал» тоже устал, к тому же вынужден был играть в меньшинстве весь второй тайм, что спасло «Спартак» от больших проблем. За весь матч команда Тедеско выжала из себя всего лишь 7 ударов и 3 попадания в створ.

При этом все заслуживающие внимания удара поместились в заключительную пятиминутку первого тайма, когда забили Соболев и Жиго. Быстро отыгравшись после гола Хлусевича, «Спартак» больше ничего не создал. Правда, и «Арсеналу» не дал разгуляться: у туляков 5 ударов и один по-настоящему опасный момент, закончившийся забитым мячом, который Хлусевич подправил в ворота Максименко спиной. Очень тяжелый для восприятия матч, течение которого предопределила взаимная усталость.

2. Вторая подряд домашняя волевая победа «Спартака»

А что же предопределило результат? Пожалуй, более высокий исполнительский класс спартаковцев. Бакаев и Соболев мастерски организовали ответный гол: Зелимхан поборолся и вложил мяч в ногу форварду, Александр хладнокровно убрал защитника и пробил в угол. Через несколько минут сработал стандарт, где нужно отмечать отменную подачу Джордана Ларссона.

Как и в матче с «Локомотивом» неделю назад, «Спартак» сумел отыграться со счета 0:1 и победить, но если в ворота «железнодорожников» оба гола были забиты во втором тайме, то «Арсенал» пропустил дважды еще до перерыва: не прошло и 10 минут после гола Хлусевича, как «оружейники» уже проигрывали, получив пробоины от Соболева и Жиго.

3. Лесовой удален по делу, а «Спартак» после скандала судят с любовью

«Спартак» использовал выдуманный Казарцевым и не отмененный Еськовым пенальти в матче с «Сочи» в свою пользу, угрозы Леонида Федуна сработали. Судьи не стали совершать в пользу «Спартака» результативные ошибки и убивать соперников, но москвичей после матча с «Сочи» судят так, чтобы ненароком не обидеть. Если еще недавно все спорные решения были в пользу соперников, то теперь «Спартак» не может жаловаться на неблагосклонность служителей Фемиды.

Но разве у арбитров не было оснований назначить пенальти в матчах с «Ахматом», «Уфой» и «Ротором»? Однозначно были. Или Матюнин неправомерно удалил Лесового во встрече с «Арсеналом»? Здесь вообще нет вопросов, ошибкой стало бы оставить Даниила на поле. По первому «горчичнику» форварда туляков вопросов нет — опасная игра. Вторая карточка дисциплинарная, и она тоже по делу: даже если лайнсмен не увидел касание Крала перед выходом мяча за лицевую линию, это не повод орать ему в лицо и делать агрессивные жесты. Лесовой не сдержался и подвел команду, нужно штрафовать Даниила, чтобы впредь был умнее.

4. Александр Соболев рвется в сборную России

Во вторник был опубликован состав сборной России на ближайшие матчи в Лиге наций, и в нем не нашлось места Александру Соболеву, чьё отсутствие Станислав Черчесов объяснил недопониманием между форвардом «Спартака» и Артемом Дзюбой. За четыре дня Соболев заработал пенальти в матче с «Ротором», забил породистый гол «Арсеналу» и урегулировал отношения с Дзюбой.

Не исключено, что Соболев все-таки будет приглашен на сентябрьский сбор, учитывая его форму, а также травмы Луценко и Смолова. В матче с «Арсеналом», помимо гола, Александр выиграл 8 единоборств, собрал на себе кучу фолов со стороны соперников, постоянно цеплялся за мяч и помогал усталому «Спартаку» задерживаться на чужой половине поля, держа игру подальше от своих ворот.

5. Неудачливый Гус Тиль и дебют Остона Урунова

Как же не фартит голландскому полузащитнику! Доменико Тедеско не слишком доверяет Гусу, но в матче с «Арсеналом» Тиль, казалось, получил в свое распоряжение большую часть второго тайма, заменив Бакаева на 57-й минуте, но в итоге голландец провел на поле около 10 минут: неудачно поставил ногу в единоборстве, подвернул голеностоп и облокотился на него всем весом. Хочется надеяться, что травм не слишком серьезная. Здоровья Гусу!

Зато несчастье Тиля помогло дебютировать за «Спартак» Остону Урунову, который произвел неплохое впечатление за 25 минут на поле. Хорошо двигался на чужой половине поля, шел дриблинг, ни разу не ошибся в передаче (15 из 15). По-настоящему неудачно сыграл лишь однажды, хотя этот момент мог оказаться роковым: после розыгрыша стандарта слишком легко уступил мяч перед своей штрафной Ткачеву, но удар у полузащитника «Арсенала» не получился, и Урунов избежал «казни».

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Все комментарии
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 09:24
При таком судействе и Химки лидировать будут
serh62
serh62
сегодня в 09:22
Свиней дотащили до первого места...так будет правильнее
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 08:56
    Супервайзер
    Супервайзер
    сегодня в 08:42
    После матча с выложившимся насмерть против Спартака Ротором КБ, конечно, устали.
    Тем не менее, темп задали хороший, мяч контролировали, единоборства выигрывали, ляпов не делали. Главный недостаток- мало ударов по воротам. Возможно, это установка Тедеско- играть в короткий пас и контролировать мяч, чтобы избежать возможных контратак сидящего в глубокой обороне соперника. На мой взгляд, против автобусов нужно играть шире, используя передачи с фланга на фланг, что создает свободные зоны для нападения.
    А так, превосходство Спартака по всем аспектам игры со стадиона было очевидным.
    Bullкин
    Bullкин
    сегодня в 08:33
      Рожден в СССР
      Рожден в СССР
      сегодня в 07:53
      Что то Федун перестал визжать
      Hesus_4erez_us
      Hesus_4erez_us ответ Бутсы (раскрыть)
      сегодня в 07:39
      После всеобщего нытья, в каждом матче в пользу Спартака дают левые пенальти (как против Ротора), странные удаления...
      И Спартаки сразу перестали судей ругать-наоборот хвалят теперь.
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов
      сегодня в 06:41
      Никто иллюзий не питает, все прекрасно понимают что лояльность судей временная, чтобы не нагнетать и без того взрывоопасную обстановку. Ну перегнул миллер и ко палку явно, запахло жареным, ведь за прошлый сезон бомжей за коррупционные и судейские скандалы можно было снимать с чемпионата, Юветнус не даст соврать, там и за меньшее были наложены санкции!
      Бутсы
      Бутсы ответ Hesus_4erez_us (раскрыть)
      сегодня в 04:18
      Каким судьям, ты че несешь? Судья забивал оба гола?
      antant1
      antant1 ответ mr. Krot (раскрыть)
      сегодня в 02:56
      Ну не на ровном месте они сломались, оба опасно фолили, в результате сами и пострадали
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 02:07
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 01:59, ред.
      mr. Krot
      mr. Krot
      сегодня в 01:41
      Спартаку конечно фартит в последнее время. Тут соперник сам себя удалил, в игре с Ротором победили за счёт пенки на тоненького, с Локо - двое лидеров сломались в первом тайме на ровном месте. Даже с Уфой едва не затащили за счёт автошкола соперника на последних минутах - но там Беленов спас
      протон1
      протон1
      сегодня в 01:16
      я хоть и не навижу свиней. но они первое место заслужили. задолбали бомжи уже.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      сегодня в 01:04
      Доныл, чего там греха таить)
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 23:48
      Свистят хоть немного против спартачей - "душат Спартак!!!". Закрывают глаза на нарушения спартачей и придумывают пенальти - честное судейство, "это совсем другое".
      Ещё недавно они с пеной у рта доказывали, что Ларссон правила не нарушал, а тут за такое же действие они стонут "нарушение!!!".
      А потом свиньи удивляются как так они не могут пройти квалификацию? Да всё просто - Федуну судей в ЕК не купить
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 23:45
      Ты знаешь , скажу тебе по дружбе. Я сильно жалею, что Соболева не удалось купить в ЦСКА ( Гинер не захотел посредникам платить). Парень меня покорил своей настырностью, неуемной страстью играть в футбол. Он конечно пока не топ, но парень растет на глазах. Правда Черчесову такие не нужны. Ему приятнее типа Дзюбы, Кузяева, Нойштетера , которые ему поддакивают. Игра его меньше интересует. Так что с Соболевым можно вас поздравить. Будь здоров!
      Лунный Волк
      Лунный Волк ответ Лунный Волк (раскрыть)
      вчера в 23:42
        Навзир
        Навзир ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 23:35
        В дельфинарий.
        Hesus_4erez_us
        Hesus_4erez_us
        вчера в 23:25
        Спартак донылся. Только Локо победили по делу. С остальными-спасибо судьям
        Игорь Ларин 1958
        Игорь Ларин 1958 ответ Лунный Волк (раскрыть)
        вчера в 23:21
        Зенит?
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 23:16
        Соболева в сборную
        Лунный Волк
        Лунный Волк ответ Alhunah (раскрыть)
        вчера в 23:14
        Попрёт вниз
        Alhunah
        Alhunah
        вчера в 23:06
        ну всё, теперь попрёт
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