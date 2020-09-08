«Монако» и «Атлетико» недосягаемы. Топ-10 крупнейших выручек за лето

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вчера, 21:30

Вчера изучили самых щедрых покупателей, а теперь речь пойдет о продажах. Кто зарабатывал завидные суммы в рамках одного трансферного окна?

10 место. «Монако» (Франция) — 177.5 млн евро

Окно: Лето-2017; Самая дорогая продажа: Бенжамен Менди (в «Манчестер Сити») — 57.5 млн евро.

Львиную долю дохода монегаскам принесли продажи футболистов в английские клубы: в «Манчестер Сити» вместе с Менди отправился Бернарду Силва за 50 млн евро, а еще «Челси» заплатил 40 млн за Тьемуэ Бакайоко. «Монако» разогревался, рекордные продажи были впереди.

9 место. «Монако» (Франция) — 185.15 млн евро

Окно: Лето-2015; Самая дорогая продажа: Антони Марсьяль (в МЮ ) — 60 млн евро.

За два года до этого у «Монако» тоже была хорошая выручка, а самого дорого футболиста тоже продали в клуб из Манчестера: малоизвестный на тот момент Марсьяль уехал на «Олд Траффорд» за 60 млн евро. Также тем летом покинули монегасков Абденнур, Окампос, Карраско, Курзава и Кондогбия. Спустя два года «Монако» потеснил ПСЖ с первой строчки в чемпионате Франции и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

8 место. «Челси» (Англия) — 196.15 млн евро

Окно: Лето-2019; Самая дорогая продажа: Эден Азар (в «Реал») — 160 млн евро.

«Синие» своевременно спихнули Эдена Азара мадридскому «Реалу», а вырученные за бельгийца деньги уже в этом году пустили на увлекательную трансферную кампанию, в ходе которой на «Стэмфорд Бридж» приехали Зийеш, Вернер, Хаверц, Чилуэлл и Тиаго Силва. Марина Грановская работает с размахом.

7 место. «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 199.5 млн евро

Окно: Лето-2017; Самая дорогая продажа: Усман Дембеле (в «Барселону») — 138 млн евро.

Люди из «Барселоны», переманивавшие Усмана Дембеле из Дортмунда, повергли в праведную ярость руководство «Боруссии», не ожидавшей от каталонского клуба такой грязной игры. Но по прошествии времени Михаль Цорк и Ханс-Йоахим Ватцке больше не злятся на «блаугранас», ведь «Боруссия» сорвала куш, а «Барсе» достался проблемный игрок за сумасшедшие деньги. И кто остался в выигрыше после того скандального трансфера, позволившего «желто-черным» установить клубный рекорд по продажам за одно окно?

6 место. «Ювентус» (Италия) — 200.45 млн евро

Окно: Лето-2019; Самая дорогая продажа: Жоау Канселу (в «Манчестер Сити») — 65 млн евро.

«Старая Синьора» прошлым летом потратила внушительную сумму на новичков, но и продать футболистов удалось на 200+ миллионов евро. «Ювентус» взял количеством, получив деньги за Спинаццолу, Мойзе Кина, Аудера, Стураро, Орсолини, Черри, Фавилли, Рожерио и Манкусо. Не самые звездные парни, но по зернышку набралась кругленькая сумма.

5 место. «Аякс» (Нидерланды) — 205.75 млн евро

Окно: Лето-2019; Самая дорогая продажа: Матейс де Лигт (в «Ювентус») — 85.5 млн евро.

Странно было бы, если бы «Аякс» не заработал после успешнейшей кампании в Лиге чемпионов, когда команда из Амстердама была в шаге от финала. Львиную долю заработка обеспечили две молодые звезды — Матийс де Лигт и Френки де Йонг (ушел в «Барселону» за 75 млн евро). Каспер Дольберг, Максимилиан Вебер, Дейли Синкгравен и Расмус Кристенсен тоже внесли свои лепты в достижение «Аякса».

4 место. «Бенфика» (Португалия) — 207.5 млн евро

Окно: Лето-2019; Самая дорогая продажа: Жоау Фелиш (в «Атлетико») — 126 млн евро.

«Бенфика» в кратчайшие сроки успела раскрутить португальца Фелиша и выгодно его продать «Атлетико», у которого в линии атаки как раз образовалась вакансия после ухода Антуана Гризманна и были деньги, полученные от «Барселоны» за француза. Также «орлы» уступили права на Рауля Хименеса «Вулверхэмптону» и позволили «Айнтрахту» выкупить Луку Йовича. И вот здесь продешевили: серб обошелся немецкому клубу в 22.5 млн евро, а вскоре ушел в «Реал» за 60 миллионов.

3 место. «Барселона» (Испания) — 226 млн евро

Окно: Лето-2017; Самая дорогая продажа: Неймар (в ПСЖ ) — 222 млн евро.

Всем понятно, что «Барселона» не рвалась в топ-3 рейтинга продаж, более того, каталонцы хотели бы избежать этой участи, но разозлили катарских шейхов — хозяев ПСЖ , и получили предложение по Неймару, от которого не могли отказаться. Юридически не могли, ведь «Пари Сен-Жермен» выплатил «клаусулу» в размере 222 миллионов евро. Еще 4 миллиона в казну тем летом принес Кристиан Тельо, отправленный в «Бетис».

2 место. «Атлетико» (Испания) — 312.3 млн евро

Окно: Лето-2019; Самая дорогая продажа: Антуан Гризманн (в «Барселону») — 120 млн евро.

Прошлым летом «Атлетико» щедро продавал, «матрасникам» совсем чуть-чуть не хватило до мирового рекорда. Только чемпионы мира из сборной Франции принесли 200 миллионов: 120 заплатила «Барселона» за Гризманна, еще 80 перевела на счет «Бавария» за Люку Эрнандеса. За 70 млн ушел в «Манчестер Сити» Родри, 30 удалось выручить за Желсона Мартинша, вот уже 300. «Атлетико» стал всего лишь вторым клубом, кому удалось поднять выручку в рамках одного трансферного окна на эту планку.

1 место. «Монако» (Франция) — 328.35 млн евро

Окно: Лето-2018; Самая дорогая продажа: Килиан Мбаппе (в ПСЖ ) — 145 млн евро.