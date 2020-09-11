«Лилль» — «Мец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:08

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «Мец», который состоится 13-го сентября 2020 года.

«Лилль»

«Доги» после двух сыгранных матчей в новом сезоне чемпионата Франции набрали четыре очка. В стартовом туре «Лилль» разделил очки с «Ренном» (1:1), после чего, минимально одолел в гостях «Реймс» (1:0).

Отметим, что дома «Лилль» не проигрывал в четырех предыдущих поединках Лиги 1. Между тем, два последних домашних матча команды завершились на ТМ(2,5).

«Мец»

«Мец» сыграл только один матч в новом розыгрыше французского чемпионата. Во втором туре команда принимала дома «Монако», и уступила с минимальным счетом (0:1). Несмотря на удаление в составе соперника, «Бордовые» не смогли переломить ход встречи.

К вышесказанному добавим, что в пяти предыдущих гостевых матчах Лиги 1 «Мец» не проигрывал – 2 победы и 3 ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лилль» — 1.568

Ничья – 3.960

Победит «Мец» — 7.070

Статистика

В 10 из 12 последних матчах «Мец» в гостях прошла ставка на ТМ(2,5).

«Лилль» не пропускал голов в 6 из 8 последних домашних матчах.

«Лилль» не проигрывал в 18 из 20 предыдущих поединках на своем стадионе.

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 4 предыдущих матчах «Лилля» в Лиге 1.

Прогноз

«Лилль» очень уверенно выступает в домашних матчах, где команда, как правило надежно играет в обороне. Между тем, «Мец» также в гостевых поединках проповедует прагматичный футбол, поэтому много голов в этой встрече мы вряд ли увидим.

Предлагаем ставку ТМ(2,5) с коэффициентом 1.694 в БК Pinnacle.