«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на отложенный матч первого тура Лиги 1 «Марсель» — «Сент-Этьен», который пройдет 17.09.2020.
«Марсель»
У команды Руди Гарсии шесть очков после двух сыгранных матчей в чемпионате Франции. В стартовом поединке «Марсель» перестрелял в гостях «Брест». После этого «Олимпик» ждало более серьезное испытание в виде выезда в Париж.
На поле ПСЖ гости открыли счет в середине второго тайма, после чего, довели матч до победы. Нервозной для обеих команд оказалась концовка, в которой арбитр показал пять красных карточек, две из которых, достались футболистам «Марселя» — Бенедетто и Амави.
«Сент-Этьен»
«Бело-зеленые» тоже взяли удачный старт в новом розыгрыше французского чемпионата. «Сент-Этьен» с одинаковым счетом 2:0 поочередно обыграл «Лорьян» и «Страсбур» в родных стенах, обосновавшись в группе лидеров.
К вышесказанному добавим, что команда Клода Пюэля проиграла четыре предыдущих гостевых матча в Лиге 1. Кроме того, четыре предыдущих визита команды на «Велодром» завершались для нее фиаско.
Котировки БК Pinnacle
- Победа «Марсель» — 2.060
- Ничья – 3.370
- Победа «Сент-Этьен» — 3.990
Статистика
- «Марсель» выиграл 23 из 27 домашних матча у «Сент-Этьена».
- В четырех последних матчах на «Велодроме» «Сент-Этьен» не забивал голов.
- В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5).
Прогноз на матч
У «Марселя» тотальное преимущество над соперником в домашних поединках, где команда с 1989 года не проигрывал. В пользу хозяев также говорит показанный ими футбол в матче с ПСЖ.
У «Сент-Этьена» в гостевых встречах дела идут не лучшим образом, поэтому гости вряд ли смогут прервать серию неудачных встреч на стадионе «Велодром». Предлагаем ставку на победу «Марселя» с коэффициентом 2.060 в БК Pinnacle.