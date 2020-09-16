«Марсель» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:56

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на отложенный матч первого тура Лиги 1 «Марсель» — «Сент-Этьен», который пройдет 17.09.2020.

«Марсель»

У команды Руди Гарсии шесть очков после двух сыгранных матчей в чемпионате Франции. В стартовом поединке «Марсель» перестрелял в гостях «Брест». После этого «Олимпик» ждало более серьезное испытание в виде выезда в Париж.

На поле ПСЖ гости открыли счет в середине второго тайма, после чего, довели матч до победы. Нервозной для обеих команд оказалась концовка, в которой арбитр показал пять красных карточек, две из которых, достались футболистам «Марселя» — Бенедетто и Амави.

«Сент-Этьен»

«Бело-зеленые» тоже взяли удачный старт в новом розыгрыше французского чемпионата. «Сент-Этьен» с одинаковым счетом 2:0 поочередно обыграл «Лорьян» и «Страсбур» в родных стенах, обосновавшись в группе лидеров.

К вышесказанному добавим, что команда Клода Пюэля проиграла четыре предыдущих гостевых матча в Лиге 1. Кроме того, четыре предыдущих визита команды на «Велодром» завершались для нее фиаско.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Марсель» — 2.060

Ничья – 3.370

Победа «Сент-Этьен» — 3.990

Статистика

«Марсель» выиграл 23 из 27 домашних матча у «Сент-Этьена».

В четырех последних матчах на «Велодроме» «Сент-Этьен» не забивал голов.

В трех предыдущих очных встречах команд прошла ставка на ТМ(2,5).

Прогноз на матч

У «Марселя» тотальное преимущество над соперником в домашних поединках, где команда с 1989 года не проигрывал. В пользу хозяев также говорит показанный ими футбол в матче с ПСЖ .

У «Сент-Этьена» в гостевых встречах дела идут не лучшим образом, поэтому гости вряд ли смогут прервать серию неудачных встреч на стадионе «Велодром». Предлагаем ставку на победу «Марселя» с коэффициентом 2.060 в БК Pinnacle.