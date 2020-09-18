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В Тбилиси было больно, но «Динамо» не стоит увольнять Новикова

вчера, 20:30
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Горячка — плохой советник в важных решениях.

Отставка тренера — самый простой и популярный способ, чтобы смыть позор с команды. Сняли проигравшего важный матч или затянувшего серию без побед рулевого, и вроде как перевернули страницу, перешли на чистый лист. А это всегда дарит новую надежду всем причастным, в том числе футболистам, которые поначалу тоже рвутся себя проявить перед новым начальством. Тренеров бы не увольняли, если бы это не приводило к улучшению результатов в большинстве случаев. Пардон, необходима важная поправка — к краткосрочному улучшению результатов.

В долгосрочной перспективе дело обстоит совсем наоборот: большинство тренеров не оправдывают свои назначения на дистанции, у многих волшебство заканчивается уже после «медового месяца», другие раскалываются после первых трудностей, третьих добивает первый же конфликт внутри команды. У каждого найдется ахиллесова пята, большинство специалистов просто неспособны долго и успешно работать на одном месте, это одна из причин бурной текучки кадров на тренерских должностях. Но это причина с одной стороны, а с другой вечно нетерпеливые руководители футбольных клубов, которые зачастую неспособны здраво оценить перспективы тренеров.

Знаете, как говорят: каждому боссу нравится тренер, который начинает работу с пяти побед, пусть даже в следующий год он сожжет дотла все хорошее, что было в команде. Другому специалисту не так везет на старте, а потом требуется время, чтобы выстроить надежную систему. Но где же взять это время, если работа футбольного тренера в каждый момент заточена на результат? Джан Пьеро Гасперини, построивший великолепную «Аталанту», которой все мы восхищаемся, получил в «Интере» 5 матчей. Мог ли специалист с таким детальным подходом к тренировкам и тактике проявить себя на столь короткой дистанции? Вряд ли. Однако «нерадзурри» не терпелось закрыть страницу с каракулями и перейти на чистый и полный надежд лист.

Я далек от того, чтобы сравнивать Кирилла Новикова с Джан Пьеро Гасперини, но пытаюсь донести одну простую мысль: «Динамо» не следует увольнять тренера, руководствуясь лишь тем, что задача в Лиге Европы была провалена так внезапно и болезненно. Проделанную Кириллом Александровичем работу и его перспективы у руля команды нужно оценивать системно и без эмоций. Поражение от «Локомотиви» в данном случае может и должно стать побуждающим мотивом для проведения оценки, но никак не фактором, влияющим на результат, как нам это сейчас пытаются преподнести некоторые лидеры мнений.

Например, бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус ярко выступил. Во-первых, оскорбил обидчиков «Динамо», чего футболисты тбилисского «Локо» точно не заслужили: «Такому колхозу мы еще не проигрывали!» Кстати, это не совсем правда, вернее — совсем не правда. Проигрывали, еще и как. Во-вторых, Илья Леонидович ткнул пальчиком в самую очевидную жертву — тренера. Но мы с вами уже подготовлены к таким выпадам:

Доверили команду в сложный период молодому тренеру почти без опыта работы в профессиональном футболе (оставим за скобками «Динамо»-2 СПб с ПФЛ). И взвалили на него работу по кардинальной перестройке команды. С таким и опытные тренеры не всегда справляются, а тут молодой. Рискуете — будьте готовы к болезненным ошибкам. Хотите результата — инвестируйте в опытного тренера. Ищите, отбирайте, платите зарплату, терпите.

Простите, а результаты в футболе дают только опытные тренеры? Расскажите об этом Зидану с Гвардиолой, а еще Юлиану Нагельсманну и Микелю Артете заодно. Странно, что футбольный функционер в принципе допускает в своем анализе ссылку на возраст, не говоря о том, что это демонстрация классической крепости задним умом. Да и ту еще надо подтвердить. Безусловно, опыт — хорошая штука, но в современной профессии тренера первичны знания, коммуникабельность, умение работать в команде и делегировать полномочия.

Отчаянно не понимаю, как Кирилла Новикова можно списывать из-за молодости в мире, где 33-летний тренер выводит свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Новикова нужно оценивать по его свершениям на уже довольно длинном отрезке у руля «Динамо» и по профессиональным качествам, которые должен распознать спортивный директор Желько Бувач — опытный человек, который работал с Клоппом и представляет себе, каким должен быть успешный футбольный тренер.

Что касается достижений, здесь мы можем и сами. Новиков принял «Динамо» почти год назад из рук Хохлова, вытащил команду с предпоследней строчки в РПЛ на шестое место. За 25 туров чемпионата России (18 в сезоне 2019/20 + 7 в новом чемпионате) Новиков у руля «Динамо» набрал 42 очка. Сравним с другими тренерами РПЛ? У Семака большой отрыв (62 очка), но у него и команда из другой весовой категории, а вот другие: у Мусаева на аналогичном отрезке 36 очков, у Ганчаренко — 38, у Тедеско — 39, у Карпина — 30, Семин и Николич совместными усилиями набрали 40 очков с «Локомотивом».

Получается, что Новиков успешнее всех тренеров клубов РПЛ, кроме Семака, на внушительном отрезке в 25 туров? И это при условии, что он на ходу строит «Динамо» и теряет ключевого центрального защитника Шунича накануне старта в Лиге Европы. Опытные тренеры, о которых говорит Геркус, не волшебники — вспомните хотя бы первые сезоны Семина и Бердыева после их возвращений в «Локомотив» и «Рубин». 8-е и 10-е места, если вы запамятовали. А Новиков с учетом обстоятельств и непрекращающегося строительства дает приличный результат и заслужил право на ошибки.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni
сегодня в 06:12
Ерунда полная! Насквозь гнилой, вдоль и поперек продажный чемпионат РПЛ - не показатель. Если бы Спартаку не устроили темную в конце сезона, фиг был бы у Динамо, а не еврокубки. Заметьте,НЕ говорю, что Спартак сыграл бы лучше.

Динамо сыграло так так могло и должно было. Именно тренер не сумел сколотить из приличных игроков команду. Даже если Филип открыто филонил, остальные должны были обыграть Локомотив. Это не колхоз, но правильно говорят - это команда второй половины пердива, ее и вдесятером обыграть можно и должно.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 22:59
Пример редкий, но пример. Хотя в прошлом году и с Ювентусом тоже самое было... Но руководство Юве тренера не стало менять и поплатилось за это, ещё пара туров и они бы чемпионство проиграли...

З.Ы. Вообще хороший тренер и просто тренер это 2-е большие разницы. Хороших тренеров по пальцам одной руки, а тренеры у нас в РПЛ по кругу из года в год по разным клубам ходят, но вот результат давали только пара человек и то один только в Локомотиве...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ prinzЫп (раскрыть)
вчера в 22:56
Ты правильно сказал, что хороший человек и хороший тренер - это разные профессии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Snake Plissken (раскрыть)
вчера в 22:54
Неужели вчера он мог кому то понравиться? В нем чувствуется какая то надменность, высокомерие и презрение к окружающим, словно он мега игрок.
prinzЫп
prinzЫп
вчера в 22:54
Может и имеет право на ошибки (1, 2, 5, 10 раз), в РПЛ, Кубке России, НО.... не имеет право на ТАКУЮ ошибку, когда речь идёт о Лиге Европы, зная, что это противостояние состоит из ОДНОГО матча! Здесь, в данном случае, он должен был настроить команду, поставить игру заранее, объяснить этим ходячим денежным мешкам которые называются футболистами, что клуб не играет каждый день в Европе и не каждый год, а РАЗ в пяти, а то и десятилетку..... И каким бы он хорошим человеком не был, специалист пока слабый и соответственно, право на ошибку в ДАННОМ случае, не имеет. Это моё личное мнение. А дальше, пусть "боссы" решают....
Удачи Динамо в РПЛ и побольше ума игрокам...
Snake Plissken
Snake Plissken ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:48
Ну не знаю. Вот конкретно Филип мне нравится. Причём он играет (как мне кажется) всегда - как Кураньи, только позиция другая
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:05
Неубедительно. Дело не в очках. Дело в том, что при очень приличном составе у Динамо нет игры от слова совсем. Состав тасуется без всякой мысли. Была отличная молодежь, которую вытеснили Филип, Нжи, Слай, Каборе. Они ничем не лучше Панченко, Грулева, Черных. Недоработки тренера налицо. Убирать надо немедленно, пока у команды не развился комплекс неполноценности.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:35
Статья понравилась, подробно, убедительно, по-факту... Сложно не согласиться с автором.

Согласен с автором, не стоит увольнять Новикова. Хочется верить, что поражения в Грузии, это досадное недоразумение... В любом случае, исходя из того, на "каком месте" в РПЛ принял команду К.Новиков и шестое место, итоговый результат прошедшего сезона, даёт полное основание на то, чтобы тренер продолжил работать с командой... Да и результаты этого сезона в РПЛ выглядят довольно убедительно.
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
Вчера был несчастный случай. Игра у команды есть. Увольнять тренера из-за одного поражения, хоть и очень обидного, никак нельзя. Работу тренера следует рассматривать на дистанции. И тут претензий к Новикову не должно быть. Я болельщик не Динамо, но тренер Новиков однозначно перспективен.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 20:53
Бавария при прошлом тренере, но с теми же игроками, даже в зону еврокубков не проходила в какой-то момент. Сменили одного лишь тренера - получили требл. Поэтому все разговоры, мол, с таким составом даже Клопп и Гвардиола не справятся - от небольшого ума.
Скажите игрокам, что их расстреляют, если они не выиграют чемпионат - и они его выиграют, даже если Барселона с Ливерпулем каким-то чудом в РПЛ окажутся. Всё зависит от мотивации.
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ kozanostra007bond (раскрыть)
вчера в 20:35
Спасибо, исправили!
Spakov
Spakov
вчера в 20:31
Дайте тренеру поработать называется.
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