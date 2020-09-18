В Тбилиси было больно, но «Динамо» не стоит увольнять Новикова

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вчера, 20:30

Горячка — плохой советник в важных решениях.

Отставка тренера — самый простой и популярный способ, чтобы смыть позор с команды. Сняли проигравшего важный матч или затянувшего серию без побед рулевого, и вроде как перевернули страницу, перешли на чистый лист. А это всегда дарит новую надежду всем причастным, в том числе футболистам, которые поначалу тоже рвутся себя проявить перед новым начальством. Тренеров бы не увольняли, если бы это не приводило к улучшению результатов в большинстве случаев. Пардон, необходима важная поправка — к краткосрочному улучшению результатов.

В долгосрочной перспективе дело обстоит совсем наоборот: большинство тренеров не оправдывают свои назначения на дистанции, у многих волшебство заканчивается уже после «медового месяца», другие раскалываются после первых трудностей, третьих добивает первый же конфликт внутри команды. У каждого найдется ахиллесова пята, большинство специалистов просто неспособны долго и успешно работать на одном месте, это одна из причин бурной текучки кадров на тренерских должностях. Но это причина с одной стороны, а с другой вечно нетерпеливые руководители футбольных клубов, которые зачастую неспособны здраво оценить перспективы тренеров.

Знаете, как говорят: каждому боссу нравится тренер, который начинает работу с пяти побед, пусть даже в следующий год он сожжет дотла все хорошее, что было в команде. Другому специалисту не так везет на старте, а потом требуется время, чтобы выстроить надежную систему. Но где же взять это время, если работа футбольного тренера в каждый момент заточена на результат? Джан Пьеро Гасперини, построивший великолепную «Аталанту», которой все мы восхищаемся, получил в «Интере» 5 матчей. Мог ли специалист с таким детальным подходом к тренировкам и тактике проявить себя на столь короткой дистанции? Вряд ли. Однако «нерадзурри» не терпелось закрыть страницу с каракулями и перейти на чистый и полный надежд лист.

Я далек от того, чтобы сравнивать Кирилла Новикова с Джан Пьеро Гасперини, но пытаюсь донести одну простую мысль: «Динамо» не следует увольнять тренера, руководствуясь лишь тем, что задача в Лиге Европы была провалена так внезапно и болезненно. Проделанную Кириллом Александровичем работу и его перспективы у руля команды нужно оценивать системно и без эмоций. Поражение от «Локомотиви» в данном случае может и должно стать побуждающим мотивом для проведения оценки, но никак не фактором, влияющим на результат, как нам это сейчас пытаются преподнести некоторые лидеры мнений.

Например, бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус ярко выступил. Во-первых, оскорбил обидчиков «Динамо», чего футболисты тбилисского «Локо» точно не заслужили: «Такому колхозу мы еще не проигрывали!» Кстати, это не совсем правда, вернее — совсем не правда. Проигрывали, еще и как. Во-вторых, Илья Леонидович ткнул пальчиком в самую очевидную жертву — тренера. Но мы с вами уже подготовлены к таким выпадам:

Доверили команду в сложный период молодому тренеру почти без опыта работы в профессиональном футболе (оставим за скобками «Динамо»-2 СПб с ПФЛ ). И взвалили на него работу по кардинальной перестройке команды. С таким и опытные тренеры не всегда справляются, а тут молодой. Рискуете — будьте готовы к болезненным ошибкам. Хотите результата — инвестируйте в опытного тренера. Ищите, отбирайте, платите зарплату, терпите.

Простите, а результаты в футболе дают только опытные тренеры? Расскажите об этом Зидану с Гвардиолой, а еще Юлиану Нагельсманну и Микелю Артете заодно. Странно, что футбольный функционер в принципе допускает в своем анализе ссылку на возраст, не говоря о том, что это демонстрация классической крепости задним умом. Да и ту еще надо подтвердить. Безусловно, опыт — хорошая штука, но в современной профессии тренера первичны знания, коммуникабельность, умение работать в команде и делегировать полномочия.

Отчаянно не понимаю, как Кирилла Новикова можно списывать из-за молодости в мире, где 33-летний тренер выводит свою команду в полуфинал Лиги чемпионов. Новикова нужно оценивать по его свершениям на уже довольно длинном отрезке у руля «Динамо» и по профессиональным качествам, которые должен распознать спортивный директор Желько Бувач — опытный человек, который работал с Клоппом и представляет себе, каким должен быть успешный футбольный тренер.

Что касается достижений, здесь мы можем и сами. Новиков принял «Динамо» почти год назад из рук Хохлова, вытащил команду с предпоследней строчки в РПЛ на шестое место. За 25 туров чемпионата России (18 в сезоне 2019/20 + 7 в новом чемпионате) Новиков у руля «Динамо» набрал 42 очка. Сравним с другими тренерами РПЛ ? У Семака большой отрыв (62 очка), но у него и команда из другой весовой категории, а вот другие: у Мусаева на аналогичном отрезке 36 очков, у Ганчаренко — 38, у Тедеско — 39, у Карпина — 30, Семин и Николич совместными усилиями набрали 40 очков с «Локомотивом».