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Выбирайте лучшего игрока года! Приз УЕФА круче, чем «Золотой мяч»

вчера, 17:00
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Неймар
Неймар
Нападающий
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У французской награды была репутация, но «Соккер.ру» подчеркивает различия между призами УЕФА и «France Football».

Сейчас докажем, что УЕФА надо смелее рекламировать свой приз «Игрок года» и что награда лучше, чем более древняя и некогда авторитетная. А реклама нужна, особенно в мире, где трусливые французы не вручат «Золотой мяч», не имея на это никакого права — множество футбольных турниров играют, достойные кандидаты есть. И были в прошлые годы, но результаты двух опросов часто расходились.

«Игрок года УЕФА 2011»: 1. Месси. 2. Хави. 3. Роналду

«Золотой мяч 2011»: 1. Месси. 2. Роналду. 3. Хави

В этом году Хави в УЕФА поставили выше, чем Криштиану. А глорихантеры, что отдавали «Золотой мяч», не считали испанца героем того сезона. Его и на первое место можно было ставить! Игра «Барселоны» от испанца зависела прямо и сильно.

«Игрок года УЕФА 2012»: 1. Иньеста. 2. Месси. 3. Роналду

«Золотой мяч 2012»: 1. Месси. 2. Роналду. 3. Иньеста

Снова та же история, только теперь Иньеста победил в голосовании от УЕФА, а вот «Золотой мяч» получил снова Месси. Нельзя сказать, что не было причин для этого, однако нам важно увидеть разницу, и пока она в пользу приза от УЕФА.

«Игрок года УЕФА 2013»: 1. Рибери. 2. Месси. 3. Роналду

«Золотой мяч 2013»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Рибери

Франк не раз говорил, что у него украли «Золотой мяч» в том году, и как видите – нашлись эксперты, что отдали ему звание «Игрок года». Причем учтите, что француз, чья «Бавария» выиграла в том году ЛЧ, набрал 36 баллов в финале, а Месси и Роналду в сумме – 17. А вот в опросе на «Золотой мяч» он проиграл Роналду и Месси.

«Игрок года УЕФА 2014»: 1. Роналду. 2. Нойер. 3. Роббен

«Золотой мяч 2014»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Нойер

Уже тенденция – приз УЕФА получают не всегда Месси или Роналду, более того – высоко может быть сразу два героя футбольного года. В европейском опросе Месси оказался ниже Нойера, Роббена, Мюллера и Лама – тут три чемпиона мира и крутой Арьен, но из тройки на «Золотой мяч» почему-то не выпал. Чемпион мира Нойер оказался ниже, чем аргентинец.

«Игрок года УЕФА 2015»: 1. Месси. 2. Суарес. 3. Роналду

«Золотой мяч 2015»: 1. Месси. 2. Роналду. 3. Неймар

Еще одна победа здравого смысла – хотя приз получил и заслужил Лионель, на втором месте в УЕФА оказался Луис Суарес, который круто смотрелся в 2015-м и заслужил быть отмеченным. А вот в опросе на «Золотой мяч» на третье место поставили Неймара, ведь он попросту моднее.

«Игрок года УЕФА 2016»: 1. Роналду. 2. Гризманн. 3. Бэйл

«Золотой мяч 2016»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Гризманн

В 2016-м Гризманн выбил «Барселону» с Месси из Лиги чемпионов, а Роналду выиграл этот турнир с «Реалом». Также Криштиану стал чемпионом Европы, Антуан – вице-чемпионом, а Бэйл взял ЛЧ и был в полуфинале турнира. Итог – в УЕФА наградили героев года, а «Золотой мяч» поставил вице-чемпиона Европы Гризманна ниже Месси, причем отрыв солидный.

«Игрок года УЕФА 2017»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Буффон

«Золотой мяч 2017»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Неймар

Вот тут места Роналду и Месси, пожалуй, можно обосновать, но разница тоже есть. В УЕФА отметили Буффона – «Ювентус» сыграл в финале Лиги чемпионов, а вот опрос французов позволил поставить Неймара на третье место, хотя в десятке УЕФА его даже не было!

«Игрок года УЕФА 2018»: 1. Модрич. 2. Роналду. 3. Салах

«Золотой мяч 2018»: 1. Модрич. 2. Роналду. 3. Гризманн

В год чемпионата мира в УЕФА поставили Гризманна чуть ниже Салаха, а вот французы не могли не отметить своего. Но у Дешама был командный триумф, так что Модрич с его победой в ЛЧ и финалом чемпионата мира, как и Роналду с его личными подвигами и успехом в киевском финале и по пути к нему, заслужили высокие места. Тут все более или менее нормально.

«Игрок года УЕФА 2019»: 1. Ван Дейк. 2. Месси. 3. Роналду

«Золотой мяч 2019»: 1. Месси. 2. Ван Дейк. 3. Роналду

А вот здесь снова скандал, ведь Ван Дейк в прошлом году наиграл на «Золотой мяч». Защитнику сложно держать уровень так высоко годами – сложнее, чем форвардами с голами, но Вирджил в роли человека, что изменил «Ливерпуль», наработал на престижный приз. Но «Золотой мяч» отдали Месси, только награда УЕФА учла вклад Ван Дейка в клубные дела и финал Лиги Наций для Нидерландов.

Итоги сравнения. Награда УЕФА адекватнее, чем «Золотой мяч»

Месси и Роналду и должны были выиграть немало личных призов, в том числе – звания «Игрок года». С этим никто и никогда не спорит, ведь они – легенды. Спор вокруг «Золотого мяча» всегда был на тему: «Почему решают непонятные люди и отдают приз только двум самым известным из года в год?» А параллельно футбол оценивали люди, что вручают награду УЕФА, как видите – часто мнения не совпадали.

Если сравнивать по местам каждый год, то тут 9 троек, но из 27 возможных совпадений увидели всего 11 идентичных позиций. Это невероятно большая разница на столь коротком отрезке. Пора больше внимания уделять призу «Игрок года УЕФА», поскольку он куда лучше отражает индивидуальные результаты сезона. У одних за девять лет всего пять раз выигрывали Месси или Роналду, у других – «Золотой мяч» оказывался в руках двух человек.

При этом Иньеста, Рибери, Модрич и Ван Дейк делали все необходимое, чтобы их заметили. Не удивительно, что в этом сезоне впервые за все время, когда вручается награда «Игрок года УЕФА», в тройке нет ни Роналду, ни Месси. Наверное, одна из реальных причин, почему отменили «Золото мяч» — кроме очевидной финансовой, бегства спонсоров в год, когда нельзя организовать привычную церемонию вручения, является как раз невозможность запихнуть в тройку португальца с аргентинцем.

В этом году финалисты от УЕФА – Нойер, Левандовски и Де Брюйне. Очень крутой выбор, хотя понятно, что Мюллер, Бензема, Рамос, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Холанд, Гнабри или Дэвис – тоже герои футбольного года. Список всегда можно расширить, но надо признать, что тройка в этом году по сумме выступлений игроков в разных турнирах получилась крепкая. Мануэль, Роберт и Кевин заслужили признание от УЕФА, и теперь один из них получит награду, которая должна быть престижной, поскольку ее результаты объяснимы игрой в футбол.

«Золотой мяч» уничтожили, хотя «Бавария» просит Инфантино заставить французов передать право на приз ФИФА – чтобы Левандовски получил не только награду «Игрок года УЕФА», наше сравнение показывает, какие слабые эксперты имели право голоса в опросах французов. Пусть лучше набирает обороты приз от европейских футбольных властей. Месси и Роналду впервые вместе вне тройки, что не мешает вам выбрать своего победителя.

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bublikyo
bublikyo ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 19:25
Снейдер - требл, финал ЧМ и лучший бомбардир ЧМ. Нету даже в тройке, всё честно
bublikyo
bublikyo ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 19:22
Самый позорный был 2010 год, когда даже Месси признал что не заслужил приз
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 18:15
Так и ЧМ Снайдер провел ярче Иньесты.
Kommunist88
Kommunist88
сегодня в 17:16
нравится это кому-то или нет, Месси и Роналду популяризуют футбол за пределами футбольных кругов и уровень на котором они играли все эти годы - все остальные люди в списках демонстрировали на протяжение одного сезона -не превосходили , а были где-то рядом. и без этих двух игроков мир футбола был бы совсем другим, в том числе и для якобы "обворованных" членов этого списка.
Agamaga
Agamaga ответ Rattlehead (раскрыть)
сегодня в 17:02
ЧМ всегда стоял особняком, и поэтому Иньеста.
Rattlehead
Rattlehead ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 13:05, ред.
У голландца требл, приз лучшему полузащитнику того года и место среди лучших бомбардиров ЧМ. Кроме того, по сумме голосов только представителей France Football, т.е. по традиционной системе голосования, именно Снайдер был первым, но поскольку в тот год произошло слияние ЗМ FF и приза лучшему игроку ФИФА, то первым оказался конечно же Месси, а бедного голландца не включили даже в тройку. Просто позорище, которым FF в один момент угробили репутацию своей престижной награды и на фоне которого даже ЗМ Каннаваро не выглядит столь абсурдным.
Agamaga
Agamaga ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:29
Я аргументы привёл, что НИКОГДА сроки и итоги голосования не нарушали, лишь для того чтобы вручить конкретно любимчику.
Рибери просто кинули. А Блаттер обнимался с нарциссом.
амурец
амурец ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 11:22
было
Agamaga
Agamaga ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 11:14
Самый позорный был 2013 год, нарушение сроков голосования чтобы нарцисс набрал больше голосов.
Позорней ничего подобного в истории футбола не было.
амурец
амурец
сегодня в 05:28
Левандовски без вариантов
амурец
амурец ответ Agamaga (раскрыть)
сегодня в 05:28
самые кошмарные были 2010,2012,2015,2019 кошмарней не придумаешь
Top_gun_
Top_gun_
вчера в 22:04
Аргентинская плакса много хороших игроков обокрала,но теперь 2:8 ее победа!)))))
Agamaga
Agamaga ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:36
Но позорнее 2013 года не было.
Снейдер не ровня Иньесте, не получил испанец.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 20:29
В любом случае не Месси должен был получать. Снейдер тащил тот Интер в Лиге Чемпионов и в чемпионате.
Agamaga
Agamaga ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 20:27
Ужаснее 2013 года не было, я написал почему, обрати внимание и смерись с этим, потому что это исторический факт, а не мои выдумки.
Почему же украли у Снейдера? ЧМ стал Иньеста, забил гол в финале - это больше, чем победа в ЛЧ у голландца.
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 19:33, ред.
В 2020-м году Роналду забил таким командам как:
- 3 мяча в ворота Кальяри.
- по 2 мяча в ворота Пармы, Фиорентины, Ромы, Милана, Аталанты и Лиона.
- по одному мячу в ворота Наполи, Вероны, СПАЛа, Болоньи, Лечче, Дженоа, Торино и Сампдории.
Как мы видим, сплошь гранды и всевозможные победители всего и вся. Поэтому просто удивительно как признанного мастера не включили в список лучших игроков года. Что, уже один хет-трик в ворота не кого-нибудь, а самого Кальяри вообще больше не котируется что ли? А два мяча Парме и Фиорентине может быть Левандовски забивал или де Брюйне?
Что они там в УЕФА себе позволяют?
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:28
Очень хорошая статья. Желаю удачи Левандовскому
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:05
Левандовскому дадут.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 19:05
А когда кинули Снейдера и дали Месси мяч? Тот год ещё ужаснее.
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:46
Милевскому за вклад в бюджет спиртзавода!!!!
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 18:44
По мне заслуживает КДБ, но по факту будет тройка Леван-КДБ-Нойер.
Agamaga
Agamaga ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 18:37
В 2013 году португальца вообще там не должно было быть. Человек везде провалился, а его включили в список, после ещё вручили цинично приз продлив голосование, чего НИКОГДА раньше не было.
Agamaga
Agamaga
вчера в 18:34
Но самый кошмарный был 2013 год, вот где кинули на ЗМ игрока Баварии Рибери, который на 100% заслужил его.
В этом году отменили приз, потому что Кристина обделалась.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:30
Как говорят: "На вкус и цвет товарищей нет". Но "Игрок года УЕФА" больше соответствует действительности, объективности, чем "Золотой мяч".

И в первую очередь, это:
2011 год, 2ХАВИ-2РОНАЛДУ.
2012 год, 1ИНЬЕСТА-1МЕССИ.
2013 год, 1РИБЕРИ-РОНАЛДУ.
2014 год, 2НОЙЕР-МЕССИ.
2015 год 2СУАРЕС-2РОНАЛДУ.

По поводу 2019 год, сложно определить, 50/50 Но, так не бывает, или ещё не было...

Хотя, "сколько людей, столько и мнений"
DXTK
DXTK
вчера в 17:16
да все просто игрок уефа левандовски

1 Левандовски 2 Нойер 3 Де Брюйне или еще кто.....

PS почему ЗМ нету потому что Месси и Роналду обгезились по полной...... и впервые бы они не попали бы даже в тройку........ думаю францфутбола это понимал......... и решил слиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:02
За Неймара!
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