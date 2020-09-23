Выбирайте лучшего игрока года! Приз УЕФА круче, чем «Золотой мяч»

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вчера, 17:00

У французской награды была репутация, но «Соккер.ру» подчеркивает различия между призами УЕФА и «France Football».

Сейчас докажем, что УЕФА надо смелее рекламировать свой приз «Игрок года» и что награда лучше, чем более древняя и некогда авторитетная. А реклама нужна, особенно в мире, где трусливые французы не вручат «Золотой мяч», не имея на это никакого права — множество футбольных турниров играют, достойные кандидаты есть. И были в прошлые годы, но результаты двух опросов часто расходились.

«Игрок года УЕФА 2011»: 1. Месси. 2. Хави. 3. Роналду

«Золотой мяч 2011»: 1. Месси. 2. Роналду. 3. Хави

В этом году Хави в УЕФА поставили выше, чем Криштиану. А глорихантеры, что отдавали «Золотой мяч», не считали испанца героем того сезона. Его и на первое место можно было ставить! Игра «Барселоны» от испанца зависела прямо и сильно.

«Игрок года УЕФА 2012»: 1. Иньеста. 2. Месси. 3. Роналду

«Золотой мяч 2012»: 1. Месси. 2. Роналду. 3. Иньеста

Снова та же история, только теперь Иньеста победил в голосовании от УЕФА , а вот «Золотой мяч» получил снова Месси. Нельзя сказать, что не было причин для этого, однако нам важно увидеть разницу, и пока она в пользу приза от УЕФА .

«Игрок года УЕФА 2013»: 1. Рибери. 2. Месси. 3. Роналду

«Золотой мяч 2013»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Рибери

Франк не раз говорил, что у него украли «Золотой мяч» в том году, и как видите – нашлись эксперты, что отдали ему звание «Игрок года». Причем учтите, что француз, чья «Бавария» выиграла в том году ЛЧ , набрал 36 баллов в финале, а Месси и Роналду в сумме – 17. А вот в опросе на «Золотой мяч» он проиграл Роналду и Месси.

«Игрок года УЕФА 2014»: 1. Роналду. 2. Нойер. 3. Роббен

«Золотой мяч 2014»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Нойер

Уже тенденция – приз УЕФА получают не всегда Месси или Роналду, более того – высоко может быть сразу два героя футбольного года. В европейском опросе Месси оказался ниже Нойера, Роббена, Мюллера и Лама – тут три чемпиона мира и крутой Арьен, но из тройки на «Золотой мяч» почему-то не выпал. Чемпион мира Нойер оказался ниже, чем аргентинец.

«Игрок года УЕФА 2015»: 1. Месси. 2. Суарес. 3. Роналду

«Золотой мяч 2015»: 1. Месси. 2. Роналду. 3. Неймар

Еще одна победа здравого смысла – хотя приз получил и заслужил Лионель, на втором месте в УЕФА оказался Луис Суарес, который круто смотрелся в 2015-м и заслужил быть отмеченным. А вот в опросе на «Золотой мяч» на третье место поставили Неймара, ведь он попросту моднее.

«Игрок года УЕФА 2016»: 1. Роналду. 2. Гризманн. 3. Бэйл

«Золотой мяч 2016»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Гризманн

В 2016-м Гризманн выбил «Барселону» с Месси из Лиги чемпионов, а Роналду выиграл этот турнир с «Реалом». Также Криштиану стал чемпионом Европы, Антуан – вице-чемпионом, а Бэйл взял ЛЧ и был в полуфинале турнира. Итог – в УЕФА наградили героев года, а «Золотой мяч» поставил вице-чемпиона Европы Гризманна ниже Месси, причем отрыв солидный.

«Игрок года УЕФА 2017»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Буффон

«Золотой мяч 2017»: 1. Роналду. 2. Месси. 3. Неймар

Вот тут места Роналду и Месси, пожалуй, можно обосновать, но разница тоже есть. В УЕФА отметили Буффона – «Ювентус» сыграл в финале Лиги чемпионов, а вот опрос французов позволил поставить Неймара на третье место, хотя в десятке УЕФА его даже не было!

«Игрок года УЕФА 2018»: 1. Модрич. 2. Роналду. 3. Салах

«Золотой мяч 2018»: 1. Модрич. 2. Роналду. 3. Гризманн

В год чемпионата мира в УЕФА поставили Гризманна чуть ниже Салаха, а вот французы не могли не отметить своего. Но у Дешама был командный триумф, так что Модрич с его победой в ЛЧ и финалом чемпионата мира, как и Роналду с его личными подвигами и успехом в киевском финале и по пути к нему, заслужили высокие места. Тут все более или менее нормально.

«Игрок года УЕФА 2019»: 1. Ван Дейк. 2. Месси. 3. Роналду

«Золотой мяч 2019»: 1. Месси. 2. Ван Дейк. 3. Роналду

А вот здесь снова скандал, ведь Ван Дейк в прошлом году наиграл на «Золотой мяч». Защитнику сложно держать уровень так высоко годами – сложнее, чем форвардами с голами, но Вирджил в роли человека, что изменил «Ливерпуль», наработал на престижный приз. Но «Золотой мяч» отдали Месси, только награда УЕФА учла вклад Ван Дейка в клубные дела и финал Лиги Наций для Нидерландов.

Итоги сравнения. Награда УЕФА адекватнее, чем «Золотой мяч»

Месси и Роналду и должны были выиграть немало личных призов, в том числе – звания «Игрок года». С этим никто и никогда не спорит, ведь они – легенды. Спор вокруг «Золотого мяча» всегда был на тему: «Почему решают непонятные люди и отдают приз только двум самым известным из года в год?» А параллельно футбол оценивали люди, что вручают награду УЕФА , как видите – часто мнения не совпадали.

Если сравнивать по местам каждый год, то тут 9 троек, но из 27 возможных совпадений увидели всего 11 идентичных позиций. Это невероятно большая разница на столь коротком отрезке. Пора больше внимания уделять призу «Игрок года УЕФА », поскольку он куда лучше отражает индивидуальные результаты сезона. У одних за девять лет всего пять раз выигрывали Месси или Роналду, у других – «Золотой мяч» оказывался в руках двух человек.

При этом Иньеста, Рибери, Модрич и Ван Дейк делали все необходимое, чтобы их заметили. Не удивительно, что в этом сезоне впервые за все время, когда вручается награда «Игрок года УЕФА », в тройке нет ни Роналду, ни Месси. Наверное, одна из реальных причин, почему отменили «Золото мяч» — кроме очевидной финансовой, бегства спонсоров в год, когда нельзя организовать привычную церемонию вручения, является как раз невозможность запихнуть в тройку португальца с аргентинцем.

В этом году финалисты от УЕФА – Нойер, Левандовски и Де Брюйне. Очень крутой выбор, хотя понятно, что Мюллер, Бензема, Рамос, Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Холанд, Гнабри или Дэвис – тоже герои футбольного года. Список всегда можно расширить, но надо признать, что тройка в этом году по сумме выступлений игроков в разных турнирах получилась крепкая. Мануэль, Роберт и Кевин заслужили признание от УЕФА , и теперь один из них получит награду, которая должна быть престижной, поскольку ее результаты объяснимы игрой в футбол.