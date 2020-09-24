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Тень Моуриньо, таланты и стиль Карпина: причины болеть за «Ростов» в Лиге Европы

вчера, 13:00
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Сегодня важный матч для российского футбола, ведь «Соккер.ру» напоминает — каждый балл в рейтинге УЕФА на счету.

Карпин поставил симпатичный футбол

Валерий Георгиевич принял «Ростов» в декабре 2017-го, когда клуб был в двух очках от зоны стыковых матчей. Играли тогда в три центральных, но Макеева, Ингасона и Вилюша в составе уже нет. Как и Гулиева, Гацкана, Скопинцева и Сигурдарссона. Калачев, Дядюн, Чуперка, Абаев и многие другие тоже ушли за это время. Но довольно быстро в «Ростове» сколотили новую основу. Вернее, вторую подряд – Хаджикадунич и Осипенко не были основными в центре в прошлом сезоне, Хашимото – новичок. Норманн и Еременко пришли уже после Карпина. Да и Байрамян, Ионов и Шомуродов раскрылись по-новому. У Валерия Георгиевича получилось, путевка в Лигу Европы стала наградой за прошлый сезон. Не хочется, чтобы все завершилось сегодня – болеем за «Ростов», как и за всех из РПЛ в еврокубках.

В случае победы ожидаем Моуриньо

Сегодня «полуфинал». А попасть в групповой этап поможет только сенсация. В случае прохода «Маккаби» команду Карпина поджидает победитель пары «Шкендия» — «Тоттенхэм». Моуриньо снова может сыграть против «Ростова», и понятно, что бывшие финалисты Лиги чемпионов станут однозначными фаворитами в паре. Но помним, что в этом сезоне квалификация из одного матча. Сегодня с «Маккаби», а позже с «Тоттенхэмом» нужная тактика финала – ставка на результат вопреки любым прогнозам. Если с российской командой сыграют Сон, Кейн, Льорис, а может, и новичок Бэйл, то такой поединок как минимум будет наградой за успех «Ростова» в РПЛ. А как максимум – станет одной из главных побед футбольного года.

Португальцев нельзя отпускать в отрыв

В прошлом сезоне общий балл российских клубов в еврокубках – 4.66, а португальских – 10.3. Также через сезон у РПЛ отнимут больше пунктов (в общий зачет идет сумма за пять последних сезонов), поэтому «Ростов», как и все остальные клубы, в Европе играет не только за себя, но и за будущее, престиж всей лиги. Появится третий еврокубок, но нельзя отпускать португальцев в отрыв. Как нельзя допускать, чтобы Бельгия и Украина приблизились – а они могут, если не будет рывка клубов РПЛ в этом сезоне. РПЛ нужны две прямые путевки в ЛЧ и третья – через квалификацию, а для этого пора побеждать. Причем учтите побочный эффект возможной тройки в группах ЛЧ – там набирать очки сложнее. Так что «Ростов» нужен в группе Лиги Европы.

Победы в ЛЕ – путь к денежному успеху

Заговорили о коэффициенте, которым можно мотивировать «Краснодар» и «Локомотив» — клубы такого порядка уже потеряли одну прямую путевку в ЛЧ из-за неудачных последних сезонов. Но «Ростов» проще мотивировать пониманием, что для них выход в групповой раунд Лиги Европы – гарантия, что вот эта конкретная команда не развалится за пару недель, что уже видели в РПЛ не раз. Бюджет у клуба не очень большой, государственное финансирование просят, но хорошо заработать могут только в Лиге Европы. Одна из причин пожелать им сенсационного выхода в группу – в деньгах от УЕФА. Суммы солидные, нельзя терять нечастый шанс. «Уфа» вот уже потеряла в свое время, и на одних продажах выживать и сохранять высокие места, как видите, сложно.

«Маккаби» из Хайфы огорчил Вагнера

Если перефразировать этот пункт – соперник сильный и любопытный. Сегодня не матч, в котором «Ростов» одной левой накидает семь мячей любительской команде. «Кайрат» надеялся добраться до поединка против Карпина, оружие подготовили – подписали Вагнера Лава, который тащил команду и забил «Маккаби». Вообще, «Кайрату» не повезло. В первой голевой атаке их оборону смутил хитрый соперник, ставший в пассивный офсайд, позже Лав забил второй мяч, но его напарник обозначил участие в эпизоде, хотя мог оказаться в пассивном офсайде, ведь не закрывал обзор голкиперу. Что можно сказать о «Маккаби»? Оборона заметно хуже, чем атака – австралиец из Николаева Никита Рукавица на линии офсайда открывается изумительно, Мабука — очень крепкий, Ашкенази хорошо соображает. «Маккаби» тоже хочет сразиться с «Тоттенхэмом», это уверенный в себе и довольно дерзкий коллектив. На этом его и стоит поймать. Еременко сегодня критически важен – диспетчер многое может изменить.

Успех «Ростова» может стать примером

Менее чем четыре года назад «Ростов» дома обыграл «Баварию». Можно рассказывать о мотивации команды Анчелотти в тот день, но на поле были Рибери, Левандовски, Диего Коста, Тьяго, Лам, Боатенг и Рафинья – футболисты уровня финалов ЛЧ. Вот только судьба у игроков того «Ростова» дальше не сложилась – Джанаев добрался до Польши, Кудряшов поиграл в Турции. Навас, Гацкан и Калачев в силу возраста не могли мечтать о личном прорыве. Мевля, Нобоа, Ерохин, Полоз и Азмун попали в «Зенит» в итоге, но только Сердар счастлив, что так получилось. Игроки Карпина могут пойти дальше. Есть не старый Осипенко, молодые Норманн и Хаджикадунич, юный Глебов, прорывной Хашимото и Шомуродов с голевым чутьем. Если появится в РПЛ середняк, который будет стабильно зарабатывать на продажах и радовать удачной селекцией – станет примером для всех. И за таких ребят надо болеть.

Команда Карпина лишена важного козыря

У Валерия Георгиевича команда, с которой есть футбольные счеты у многих клубов, но нет открытой вражды. Только у Басты и некоторых ортодоксальных фанатов СКА из Ростова-на-Дону есть причины не болеть за «Ростов» в целом. Но даже Вакуленко – владелец СКА, не может желать соседскому клубу неудачи в еврокубках. Когда сумму баллов, завоеванных четверкой из РПЛ в группах, делят на шесть команд, то коэффициент значительно падает. Вылет «Динамо» уже стал неприятным сюрпризом. А поскольку шансы «Ростова» пройти «Тоттенхэм» объективно низкие, то надо настраиваться на сенсацию. И для этого нужно обыграть «Маккаби» из Хайфы в качестве разминки в боевых условиях уже сегодня.

Причем без поддержки фанатов – в УЕФА только изучают опыт стран, где болельщиков пускают на трибуны. Сегодня «Ростов» останется без важного козыря. Но раз вживую «желтых» поддержать нельзя, не забудьте сделать это виртуально. Начало поединка – в 19:30, удачи «Ростову» в «полуфинале» квалификации ЛЕ на пути к «Тоттенхэму», ведь не верится, что македонцы обыграют Моуриньо. И пора верить в себя всем представителям РПЛ в Европе. У «Ростова» есть одна домашняя попытка без ответной игры, ее нужно использовать.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:18
Ростов!Мужики!Удачи!Но вот с Тоттенхемом без шансов.Что за жребий то такой....
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:12
Удачи Ростову и Валере!!
valt134
valt134
вчера в 16:25
Казачки не подкачайте! Постойте за честь России-Матушки как не раз вы стояли! Пусть сегодня вороги понюхают плётки казацкой!
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 15:11
Победы Ростову! Сегодня за Ростов, за наш футбол, за нашу победу!
kts
kts
вчера в 13:35
Валера верим
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:31
Удачи "Ростову" в ЛЕ!
Победы Ростову с Маккаби с убедительным результатом!
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