В ПФЛ сыграли подставные футболисты. Скандал стартовал со вспышки коронавируса

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вчера, 13:02

Официально подтвердили факты подмены и заражения COVID-19. «Соккер.ру» рассказывает уморительную историю.

Если ничье здоровье в итоге не пострадает, то это комедия года в российском футболе. Причем из тех, которые собирали много денег в кинотеатрах, вроде «Горько», ведь фарсовая составляющая налицо. Случилось все это в ПФЛ – третья лига российского футбола, профессиональный уровень, чемпионат, откуда выходят в ФНЛ .

И в провинциальных СМИ за их матчами активно следят. Ведь даже у аматоров из Дагестана в 21-м веке есть трансляции поединков с комментатором. Лучшие голы дагестанских любителей можно увидеть в любой точке мира. Ведь футбол – доступное искусство, и красоту можно создать на любом уровне. Например, забить через себя в составе российского «Наполи» из ЛФЛ Дагестана:

Но в ФК «Туапсе», созданном 16 июня этого года, все не настолько круто организовано. Они не в курсе, что в футболе существуют фотографы. И когда игрокам из Краснодарского края пришлось играть против СКА из Ростова-на-Дону, то спокойно выпустили на поле двух подставных ребят. Поначалу казалось, что новость – чей-то розыгрыш, но теперь имеем официальную реакцию ПФЛ .

Использовали номера и фамилии реальных футболистов, более того – взяли данные капитана «Туапсе». Причем еще и совпало неудачно для краснодарцев. Предстоял матч против команды рэпера Басты – СКА (Ростов-на-Дону). Возможно, если бы речь шла о клубах «Ессентуки» или «Биологе-Новокубанске», то интерес к игре был меньше.

Но человек с информационными возможностями Басты вряд ли мог стерпеть, что в «Туапсе» не просто пытались обмануть его клуб СКА , ведь подставные игроки не из заявки провели весь матч, но и рисковали здоровьем футболистов клуба Василия Вакуленко. В ПФЛ теперь сообщили о вспышке коронавируса в ФК «Туапсе». Причем та состоялась не после матча, а до игры. В этом и причина использования подставных футболистов?

Похоже, других вариантов не придумать. Трансферное окно открыто, но в спешке пришлось искать игроков, чтобы ПФЛ не отменила матч и не присудила техническое поражение, шестое подряд. Официальное расследование поставит точку в скандале, но уже отменили игру нового тура с участием «Туапсе». Против СКА команда с набранными с улицы футболистами, к слову, выступила удачнее, чем в пяти матчах до этого – набрали первый пункт, сыграли 1:1.

Смешная, хотя и дикая история. Профессиональный клуб, которому несколько месяцев, с уровня любителей в Краснодарском крае попал в профессиональную лигу. В ПФЛ кого только нет, любая команда с хоть каким-то финансированием может пройти лицензирование РФС в 2020 году. Даже если играют на стадионе шестой школы города Туапсе. Местные власти подкинули денег – заявились на ПФЛ .

Ситуация с заражением игроков коронавирусом неприятная. «Ротор» в РПЛ получает технические поражения, поскольку у них вспышка не единичная, играть опасно, пока врачи не дали добро. Разумеется, всякий раз жаль команды, которые получают 0:3 не по своей вине – заражение является форс-мажором, если футболисты следуют инструкциям. Но представители «Туапсе» не уведомили ПФЛ о заражении, вышли на игру без единого футболиста на скамейке.

Подозрительный шаг, соперники из Ростова-на-Дону заподозрили подвох, ведь на профессиональном уровне редко увидишь команду из 11 футболистов. Тут на днях Харт и Льорис – вратари с колоссальным международным опытом, заметили, что ворота в Северной Македонии на 5 сантиметров ниже. Хитрые соперники пытались обмануть их, но Моуриньо пошел мерить высоту и попросил заменить рамку. Пять сантиметров непросто заметить, а здесь видим детскую попытку обмана.

Техническое поражение вместо ничьей 1:1 клубу гарантировано, а вдобавок получат денежный штраф. На что они рассчитывали? Что поймут и простят? Даже если учесть, что игроков «Туапсе» ребята из СКА могли лично не знать – команде пару месяцев, то как быть с пустой скамейкой? Эпидемия травм возможна, но не после пяти сыгранных туров.

«Рома» получила техническое поражение в Серии А, поскольку на игру с «Вероной» по ошибке выпустили Амаду Диавара, которого не внесли во взрослую заявку, хотя ему уже 23 года и в молодежной числиться не может. Эта ошибка стоила «волкам» одного очка, а человек, ответственный за такие нюансы, подал в отставку. А что же будет в ПФЛ ? «Туапсе» может крупно повезти, поскольку в официальном регламенте ПФЛ могут не найти пунктов на случай сознательной подмены игроков, пункт рассчитан на случайные ошибки.

Еще забавно, что команда с людьми с улицы, не имея замен, отобрала очки у СКА , который мечтает о выходе в ФНЛ . А ПФЛ стоит присмотреться к ФК «Туапсе». Команда не могла быть готовой к сезону – тренироваться начали за месяц до первой игры, стартовали с пяти поражений. И решение использовать подставных игроков тоже не выдает в них представителей профессионального футбола. Впрочем, состав клуба буквально набирали также по объявлениям в Сети.

Лишь нежелание ПФЛ ломать календарь может быть причиной, чтобы не подумать о приостановлении лицензии клуба. Играют на крошечном стадионе школы, не может быть болельщиков — их никто не знает в Туапсе. А теперь бедняги заразились коронавирусом и насмешили футбольную Россию. Надеемся, хотя бы ребят, что согласились стать частью аферы – игроков, вышедших под чужими фамилиями, строго не накажут.

Возможно, они как раз те, кого нашли по объявлениям? И отдельно отметим, что это чисто сюжет из винтажного шоу «Наша Russia», где тренер в исполнении Галустяна предлагает Дмитрию Сычеву сыграть за «ГазМяс» под чужой фамилией:

Выбежали, поназабивали 10 голов этим ж*поногим придуркам и всё, в свой «Локомотив» обратно. Я всё продумал. Оденете вот эту вот... Кто у нас здесь? Борзов. Оденете маечку Борзова, и никто ничего не заподозрит. Выбежал Борзов как будто, поназабивал там и всё. Я же не просто так вам это всё говорю, Дмитрий. Я же вам предлагаю неплохие деньги. 700 рублей.

Чехову и Гоголю понравилась бы эта история. Ребята из Туапсе оказались в образах футболистов «ГазМяса». Еще бы Аршавину предложили сыграть под чужой фамилией в надежде, что не узнают. Гении, настоящие гении!