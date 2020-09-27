«Манчестер Сити» выбрал своего Ван Дейка. Шейхи потратили на защитников почти полмиллиарда евро

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вчера, 15:12

Диаш подтвердил смену клуба, а «Соккер.ру» собирает полезную информацию о попытках Гвардиолы создать оборону мечты.

Неудачи «Сити» в ЛЧ легко объяснить

В первом сезоне Гвардиолы «горожане» в группе Лиги чемпионов скушали 10 мячей, причем умудрились пропустить четыре раза в двух матчах против «Селтика». В воротах тогда был Браво, в защите – Клиши, Коларов, Отаменди и Сабалета. Если Николас сейчас уйдет в «Бенфику», то от того состава той обороны не останется никого.

Значит, пришло много новичков. Но весной 2017-го «Манчестер Сити» уничтожила атака «Монако» — французы прошли дальше за счет голов на выезде, забили 6 раз. Через год в четвертьфинале с «Ливерпулем» горели 3:0 к 32-й минуте первого матча. Ван Дейк достался Клоппу и пошел в первый финал ЛЧ , а Эдерсона не спасли Отаменди и Компани.

Третья неудача в плей-офф ЛЧ ждала Гвардиолу в знакомом стиле – невезение у чужих ворот и возможные ошибки арбитра. Но сколько пропустили от «Тоттенхэма»? Четыре раза. Появление Менди слева, а Ляпорта в центре не сделало оборону «горожан» непробиваемой. Причем дважды подряд играли против знакомых соперников, а до этого вылетели от французов.

И летом 2020-го ничего нового. «Манчестер Сити» снова богатый и знаменитый, Де Брюйне – зверь, оставили позади «Реал», чтобы пропустить три мяча от «Лиона». Переход Гвардиолы на три центральных многих удивил: Гарсия, Ляпорт и Фернандиньо не справились. Четыре года подряд в финал ЛЧ один из самых богатых клубов мира не пускают ошибки в обороне.

У Хосепа странный вкус на защитников

Возможно, Гвардиола просто плох в оценке игроков обороны? В «Барселоне» ему повезло – там хавбеки Маскерано и Яя Туре правильно играли в центре защиты. Пуйоль почти до 27 лет ничего в футболе не выигрывал, а потом как пошел собирать трофеи – Гвардиола не успевал праздновать. С Пике тоже повезло, хотя у Жерара довольно авантюрный стиль, который компенсировала «тики-така».

Позже ни в «Баварии», где был фокус с фланговыми защитниками, что играли в центре полузащиты, ни в «Манчестер Сити», где в последнем сезоне опорник Фернандиньо перешел в центр обороны – как Маскерано или Туре в Каталонии, эксперименты Гвардиолы не сработали. «Горожане» выносили многих в АПЛ , но с каждым годом в лиге все больше современных тактических идей – сложнее собирать победы стабильно, что и доказало чемпионство «Ливерпуля», у которого есть гармония в защите.

Кто из самых дорогих защитников в истории МС за период Гвардиолы вышел на уровень основы в команду года ФИФА ? Канселу – наполовину запасной. Ляпорт – то травмы, то ошибки, не ведет игру, эдакий Чигринский 2.0, только за 65 млн евро. Менди – вечные травмы и странные решения на поле. Стоунз не оправдал надежды, не наследник традиций Терри или Рио Фердинанда. Уокер? Возьмите успехи юного Александер-Арнольда в ЛЧ и АПЛ – поймете, что на правом фланге у Гвардиолы нет латераля мечты.

До сегодня не сыграла ни одна из больших ставок. Даже на стариков, которые были до Хосепа. Испанец не сделал из Мангаля нового Кулибали – а за трансфер француза отвалили 45 млн евро. И Отаменди не стал хотя бы вторым Маскерано, чтобы сыграть на уровне победного финала Лиги чемпионов. Фактически единственный реальный успех Гвардиолы с защитниками – превращение хавбека Зинченко в левого латераля. Но эта трансформация не может помочь в ЛЧ , если в центре позиционные ошибки.

Рубен Диаш — мощный, но авантюрный

«Манчестер Сити» не смог убедить «Наполи» продать контракт Кулибали за вменяемые деньги. Понятно по тому, что выбрали Диаша – запасной вариант. Возможно, «горожане» настолько богатые, что после португальца подпишут еще и сенегальца? Тогда непонятно, зачем было вываливать 45.3 млн евро за Натана Аке, ведь 25-летний голландец явно брался под основу, а Диаш за 70 млн евро будет его напарником.

Сможет ли защита за 115 млн евро показать класс с порога, без опыта игры вместе? Не факт, Гвардиола снова рискует и результатом в Лиге чемпионов, и большими деньгами, которые впустую выбрасывают шейхи. Учтите, что 481 млн евро – сумма трансферных трат только на подписание защитников за время работы испанца в клубе. Если добавить невероятно высокие зарплаты игроков, то речь уже о 700-800 млн евро.

Годовые расходы на зарплаты в «Сити» в районе 300 млн евро, за свои поражения от «Монако», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона» в Европе шейхи щедро заплатили. Были обидные пропущенные мячи в немалых количествах – 18 штук в 7 играх. В среднем в личных финалах плей-офф ЛЧ Гвардиола пропускает по 2.6 гола за матч. С таким показателем невозможно победить. «Ливерпуль» выиграл турнир, пропуская 0.9 гола, «Бавария» — 0.7. Разница огромная.

Могут ли фанаты «Манчестер Сити» рассчитывать, что именно Аке и Диаш весной выиграют финал в Стамбуле? Не будем врать – вряд ли. Их объединяет желание выбрать сложное решение вместо простого. Например, Диаш в «Бенфике» оставил приятное впечатление как боевая единица. Рослый, крепкий, шикарно выходит на перехваты, у португальца изумительный первый пас – Гвардиола помешан на защитниках с лонгболлами. Игрок мечты, смотрите сами:

Но это защитник мечты для команды, где уже есть рядом солидный Ван Дейк. «Манчестер Сити» не добьется баланса, если у них основной четверкой защиты Эдерсона будут Уокер – авантюрист у своих ворот, Диаш – такой же, Аке – еще один из той же оперы, и Менди с Канселу на выбор слева – оба ошибаются в защите. «Реал», «Ливерпуль» и «Бавария» выигрывали Лигу чемпионов последние пять лет, имея в защите вожака, что дышит тестостероном.

Лидерские качества Рамоса не нужно доказывать. Ван Дейк даже смеется так раскатисто, что стены трясутся. Алаба просит у «Баварии» такую зарплату, что сразу видно – увереннее, чем Боатенг, что покрасил волосы в фиолетовый цвет, ведь не верил в победу в ЛЧ и проиграл пари. У «Манчестер Сити» и Ляпорт, и Канселу, и Фернандиньо, и Стоунз могли сыграть круто в рядовом матче АПЛ . Но в решающих не справлялись. Гвардиола словно сам поставил диагноз своей команде в прошлом сезоне:

Самый важный отдел в клубе – скаутский. Гораздо важнее, чем тренерский штаб и игроки. Когда Чики Бегиристайн и другие делают хороший выбор, то 80% работы уже сделано. Когда нет, ты тратишь много времени и энергии, пытаясь все наладить.

Смогут ли Диаш и Аке исправить былые ошибки? Есть большие сомнения, это как Пике без Пуйоля, или как Варан без Рамоса – крутые защитники, но сами по себе скорее привезут в ЛЧ , чем принесут победу. Диаш в Португалии смотрится так, как смотрелся Линделеф – великолепно. Но как швед играет в Манчестере? «Бенфику» с новичком Гвардиолы в прошлом году загонял Дзюба – 3:1 в Санкт-Петербурге. «Шахтер» забил 5 голов «Бенфике» в двух матчах. И только против ПАОКа не повезло Вертонгену, и ошиблись опорники, Диаш ни при чем.

Гвардиола и Бигиристайн упрямо выбирают в защиту ребят, что рискуют и проигрывают. Конечно, в средних клубах и Ван Дейк делал ошибки, а его команды пропускали и проигрывали. Но «Манчестер Сити» не выбирает вожаков, а пробует выиграть Лигу чемпионов с авантюристами по стилю. Посмотрим, что у них получится в этот раз, ведь ставки делают чуть ли не каждый год – Аке и Диаш это девятый и десятый кандидаты в герои в центре обороны.