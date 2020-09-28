«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:36

Вашему вниманию прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал», который состоится 28 сентября 2020 года.

«Ливерпуль»

В активе «Ливерпуля» шесть очков после двух сыгранных матчей в новом сезоне АПЛ . Команда Юргена Клоппа в результативной встрече обыграла «Лидс» (4:3) на своем поле, а затем справилась в Лондоне с «Челси» (2:0).

Среди уходящей недели «Красные» отметились крупной победой в Кубке английской лиги, где они разгромили «Линкольн» (7:2).

«Арсенал»

«Канониры» также находятся в группе лидеров, имея максимум очков после двух сыгранных матчей. Команда Микеля Артеты разгромила в лондонском дерби «Фулхэм» (3:0), а затем дома разобралась с еще одними соседями – «Вест Хэмом» (2:1).

В кубковых соревнованиях «Арсенал» противостоял «Лестеру», и победи своего оппонента в гостях со счетом 2:0, пройдя в следующий этап.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» — 1.500

Ничья – 4.680

Победит «Арсенал» — 6.640

Статистика

«Арсенал» не проигрывал в основное время в 3 последних матчах против «Ливерпуля».

У «Канониров» три победы подряд в гостевых матчах с общим счетов 9:1.

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 4 предыдущих домашних матчах «Ливерпуля».

Прогноз на матч

На старте текущего сезона соперники сошлись в матче за Суперкубок Англии, который в серии пенальти выиграл «Арсенал». В последних очных противостояниях команды регулярно устраивали голевую феерию, результативно играя в атаке.