«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и ставки от БК Pinnacle на матч 3-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал», который состоится 28 сентября 2020 года.
«Ливерпуль»
В активе «Ливерпуля» шесть очков после двух сыгранных матчей в новом сезоне АПЛ. Команда Юргена Клоппа в результативной встрече обыграла «Лидс» (4:3) на своем поле, а затем справилась в Лондоне с «Челси» (2:0).
Среди уходящей недели «Красные» отметились крупной победой в Кубке английской лиги, где они разгромили «Линкольн» (7:2).
«Арсенал»
«Канониры» также находятся в группе лидеров, имея максимум очков после двух сыгранных матчей. Команда Микеля Артеты разгромила в лондонском дерби «Фулхэм» (3:0), а затем дома разобралась с еще одними соседями – «Вест Хэмом» (2:1).
В кубковых соревнованиях «Арсенал» противостоял «Лестеру», и победи своего оппонента в гостях со счетом 2:0, пройдя в следующий этап.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» — 1.500
- Ничья – 4.680
- Победит «Арсенал» — 6.640
Статистика
- «Арсенал» не проигрывал в основное время в 3 последних матчах против «Ливерпуля».
- У «Канониров» три победы подряд в гостевых матчах с общим счетов 9:1.
- Ставка на ТБ(2,5) выиграла в 4 предыдущих домашних матчах «Ливерпуля».
Прогноз на матч
На старте текущего сезона соперники сошлись в матче за Суперкубок Англии, который в серии пенальти выиграл «Арсенал». В последних очных противостояниях команды регулярно устраивали голевую феерию, результативно играя в атаке.
Полагаем, что и в этот раз ни одна из сторон в обороне отсиживаться не будет. Учитывая атакующий потенциал соперников, предлагаем взять ставку ТБ(2,5) с коэффициентом 1.523 в БК Pinnacle.