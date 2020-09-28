«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 07:54

Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Валенсия», который пройдет 29 сентября 2020 года.

«Реал Сосьедад»

Команда из Сан-Себастьяна пока идет без поражений в новом сезоне чемпионата Испании. Набрав пять очков, «Реал Сосьедад» расположился на третьей позиции в турнирной таблице.

Два первых поединка команда свела к ничейному результату, разделив очки с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом» (0:0). На прошедших выходных «Сосьедад» легко разгромил в гостях дебютанта Ла Лиги «Эльче» (3:0).

«Валенсия»

У «Валенсии» перед стартом очередного тура чемпионата Испании четыре очка и пятая позиция в рейтинге команд.

В новом сезоне «Кажаны» стартовали с домашней победы в дерби над «Леванте», после чего, неудачно съездили в Виго, где проиграли «Сельте» (1:2). На прошедших выходных подопечные Хавьера Грасия не смогли обыграть дома «Уэску» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» — 1.653

Ничья – 4.060

Победит «Валенсия» — 5.460

Статистика

«Реал Сосьедад» выиграл только 1 из 7 последних домашних матча в Ла Лиге.

«Валенсия» не побеждала в 12 предыдущих гостевых поединках чемпионата Испании.

«Реал Сосьедад» не проигрывал в 3 последних матчах против «Валенсии» — 1 победы и 2 ничьи.

Прогноз на матч

В дебюте нового сезона «Сосьедад» показал более качественный и содержательный футбол, нежели его ближайший соперник. «Баски» отлично отзащищались в матче с «Реалом», а в последнем туре результативно сыграли в атаке.

У «Валенсии» есть заметные кадровые проблемы, которые мешают команде показывать прежний уровень. Предлагаем ставку на П1 с коэффициентом 1.653 в БК Pinnacle.