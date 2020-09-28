«Хетафе» — «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Вашему вниманию прогноз и ставки БК Pinnacle на матч 4-го тура Ла Лиги «Хетафе» — «Бетис», который состоится 29 сентября 2020 года.
«Хетафе»
В новом розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» успел сыграть два матча, набрав четыре очка. Этот показатель располагает команду на седьмой позиции в рейтинге.
В присущей себе манере команда Хосе Бордаласа показала надежную игру в обороне, удержав атаки соперников в обоих поединках. В стартовом туре «Хетафе» минимально обыграл на своем поле «Осасуну», после чего, разделил очки в гостях с «Алавесом» (0:0).
«Бетис»
«Зелено-белые» провели уже три встречи в новой кампании, набрав шесть очков. «Бетис» взял удачный старт, когда поочередно обыграл «Алавес» в гостях (1:0) и «Вальядолид дома (2:0).
Первое поражение в сезоне команда Мануэля Пеллегрини потерпела на минувших выходных. „Бетис“ не справился в родных стенах с действующим чемпионом в лице „Реала“, пропустив с пенальти в концовке встречи (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит „Хетафе“ — 2.380
- Ничья – 3.110
- Победит „Бетис“ — 3.430
Статистика
- „Хетафе“ не проигрывал в 4 из 5 последних домашних матчах против соперника.
- „Бетис“ не забивал голов в 3 из 5 предыдущих гостевых поединках против „Хетафе“.
- Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 4 из 5 последних очных встречах команд.
Прогноз на матч
„Хетафе“ и „Бетис“ строят свою игру вокруг надежной обороны, делая ставки на контратаки и стандарты. В очных противостояниях команды редко играют результативно, а в новом сезоне только один матч с участием этих клубов завершился „верхом“.
Предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.568 в БК Pinnacle.