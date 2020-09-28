«Хетафе» — «Бетис»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 08:03

Вашему вниманию прогноз и ставки БК Pinnacle на матч 4-го тура Ла Лиги «Хетафе» — «Бетис», который состоится 29 сентября 2020 года.

«Хетафе»

В новом розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» успел сыграть два матча, набрав четыре очка. Этот показатель располагает команду на седьмой позиции в рейтинге.

В присущей себе манере команда Хосе Бордаласа показала надежную игру в обороне, удержав атаки соперников в обоих поединках. В стартовом туре «Хетафе» минимально обыграл на своем поле «Осасуну», после чего, разделил очки в гостях с «Алавесом» (0:0).

«Бетис»

«Зелено-белые» провели уже три встречи в новой кампании, набрав шесть очков. «Бетис» взял удачный старт, когда поочередно обыграл «Алавес» в гостях (1:0) и «Вальядолид дома (2:0).

Первое поражение в сезоне команда Мануэля Пеллегрини потерпела на минувших выходных. „Бетис“ не справился в родных стенах с действующим чемпионом в лице „Реала“, пропустив с пенальти в концовке встречи (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит „Хетафе“ — 2.380

Ничья – 3.110

Победит „Бетис“ — 3.430

Статистика

„Хетафе“ не проигрывал в 4 из 5 последних домашних матчах против соперника.

„Бетис“ не забивал голов в 3 из 5 предыдущих гостевых поединках против „Хетафе“.

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в 4 из 5 последних очных встречах команд.

Прогноз на матч

„Хетафе“ и „Бетис“ строят свою игру вокруг надежной обороны, делая ставки на контратаки и стандарты. В очных противостояниях команды редко играют результативно, а в новом сезоне только один матч с участием этих клубов завершился „верхом“.

Предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 1.568 в БК Pinnacle.