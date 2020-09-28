ГлавнаяБлогиФутбольный Скаут

Надежда «Барселоны» и тиктокер с победой в ЛЧ. Ярчайшие футбольные тинэйджеры

вчера, 13:03
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фати Анссумане
Фати Анссумане
Нападающий
Дэвис Альфонсо
Дэвис Альфонсо
Защитник
Камавинга Эдуардо
Камавинга Эдуардо
Полузащитник
00:00 / 00:00

Мбаппе, Санчо и Холанд – «старики», а «Соккер.ру» расскажет о ребятах моложе двадцати, за которыми тоже пора следить.

Вратарь

Закари Джикок (19 лет, «Бирмингем»/Англия)

В топ-5 не найти девятнадцатилетних голкиперов или моложе. По Европе таких примеров мало – многие еще на скамейке, редко тренеры доверяют столь юным вратарям. Даже Доннарумма или Сафонов – примеры невероятно молодых ребят в железной основе на уровне еврокубков. Но если поискать, то можно найти голкипера в этот состав – «Бирмингем» доверился 19-летнему Закари. Если перерастет уровень Чемпионшипа и юношеской сборной Англии – обязательно о нем услышим.

Защитники

Сержиньо Дест (19 лет, «Аякс»/США)

О нем нужно упомянуть хотя бы потому, что через пару дней станет игроком «Барселоны». 19-летний воспитанник школы «Аякса» неплохо провел прошлый сезон, точно сильнее похож на наследника Дани Алвеса, чем все остальные, кого пытали позицией правого латераля в Каталонии. Дест – резкий, техничный, атакующий. В обороне будут проблемы, но американец по отцу, рожденный на родине голландской матери, к 20-летию должен дебютировать в «Барселоне».

Уэсли Фофана (19 лет, «Сент-Этьен»/Франция)

Еще в восемнадцать лет об Уэсли говорили. Высокий французский хавбек обозначил свои таланты в центре защиты «Сент-Этьена». Теперь за ним выстроилась очередь – «Лестер», «Вест Хэм» и «Милан» хотят быть клубами, которые первыми разглядят нового Тюрама и заберут себе. Фофана хорош на втором этаже, шикарно перехватывает мяч, неплох в отборе. Ему надо работать над первым пасом и концентрацией внимания, но в 19 лет играть в центре защиты сложно всем.

Нианзу Куасси (18 лет, «Бавария»/Франция)

Поверим скаутам «Баварии», в основу этой команды отбираем француза из школы ПСЖ – Куасси. Защитник летом подписал контракт с «Баварией», теперь может повторить судьбу Комана. Поскольку у Флика есть проблемы с Боатенгом – не всегда играет стабильно, а Давид Алаба хочет много денег и подумывает об уходе, то как бы Куасси еще не пошел по стопам Альфонсо Дэвиса. В юном возрасте может играть в основе чемпиона Германии в ближайшем будущем в роли правого центрального бека.

Альфонсо Дэвис (19 лет, «Бавария»/Канада)

Дэвиса отличает скорость, один из самых резких игроков планеты. Альфонсо — самый титулованный в этой компании, ведь выиграл всё с «Баварией» в 2020-м. Сенсация сезона и очень артистичный молодой человек. В «TikTok» у него 2.3 млн подписчиков – личные спонсоры облепят, как Роналду, встречается с футболисткой ПСЖ Джордин Уитемой. Взрослый и расслабленный парень по мыслям и яркий по решениям на поле.

Полузащитники

Эдуардо Камавинга (17 лет, «Ренн»/Франция)

Экстраординарный талант. Камавинга в 17 лет смотрится очаровательно – словно взрослый футболист по решениям. Перескочил невероятное количество юношеских сборных, ведь дебютировал в команде Дешама, провел 27 минут в победной игре против Хорватии. Классический «бокс-ту-бокс», великолепен в отборе, очень техничный. Если все пойдет по плану и выберет правильный клуб за пределами Лиги 1 – будет легендой.

Райан Шерки (17 лет, «Лион»/Франция)

Начал играть в первой команде в шестнадцать. Но поскольку сын выходцев из Алжира – бородатый школьник, то могло показаться, что ему уже лет двадцать. На самом деле Шерки очень юный воспитанник «Лиона», который делится своими атакующими талантами в меру сил. Таким футболистам важно дозировать силы, чтобы не затеряться, однако Райан уже выделяется желанием играть аккуратно. В 17 лет ему еще тяжело вести игру, когда рядом Депай и остальные, но голы и ассисты придут.

Джованни Рейна (17 лет, «Боруссия» Д/США)

Еще один американец в составе, на этот раз из школы и обоймы «Боруссии» Д. Его отца фанаты со стажем помнят, сейчас вообще много детей звезд футбола 90-х. Например, в «Ницце» начал играть младший из сыновей Тюрама. А Рейна пытается найти себя в основе «Боруссии» Д. Поскольку Джованни играет в центре – и глубже Фавр его ставил, и под нападающим, то может получать игровую практику рядом с Витселем, но только если схема будет работать. Рейна пока нестабилен, но очень талантливый.

Нападающие

Мэйсон Гринвуд (18 лет, «Манчестер Юнайтед»/Англия)

Если Санчо подпишут, то Мэйсон окажется на лавке. Но не заслуживает такой участи, поскольку неслучайно забил 10 голов в АПЛ в прошлом сезоне и добавил 5 в Лиге Европы. У англичанина есть голевое чутье. И хотя Гринвуд – зеленый парень, совсем еще ребенок, который нарушил карантин, пригласив в номер исландских девушек вместе с Фоденом, речь о большом таланте из школы МЮ. Будет жаль, если не выжмут из него больше, чем из Лингарда, например.

Бакайо Сака (19 лет, «Арсенал»/Англия)

Уроженец Лондона и сын родителей из Нигерии оказался в академии «Арсенала» в восемь лет, а когда исполнилось семнадцать – подмахнул первый профессиональный контракт. Уже играл в Лиге Европы, уже отличался в АПЛ, ведь является хавбеком, который появлялся по всему флангу. Артета и сегодня может выпустить Сака в основе на позиции левого вингера, так что Бакайо проверит сам Александер-Арнольд. Игрока «Арсенала» можно считать английским ответом на Альфонсо Дэвиса? Да, но разница есть – Сака больше любит дриблинг и всегда ищет последний пас.

Ансу Фати (17 лет, «Барселона»/Испания)

С Месси вышла промашка – не завербовали в сборную Испании, но с Фати было проще. Луис Энрике выпустил 17-летнего форварда в основе, а тот отплатил голом в ворота сборной Украины. А вчера Ансу сделал дубль в первом матче Кумана и заработал пенальти для Месси. Растет наследник легенды? Увидим, пока испанский вингер оставляет отличное впечатление – изумительно читает игру и выбирает простые, эффективные решения.

Сборная 8-го тура. Максименко исправился после дерби, Классон снова в деле
22 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии10
Антисборная 8-го тура: ужасная оборона «Химок» и переставший забивать Азмун
22 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии16
Зидан из «Канна», Баджо из «Виченцы». Маленькие и забытые клубы, где начинали большие звёзды
18 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии7
Сборная 7-го тура: победители дерби, нестареющий Нобоа и крутой Акинфеев
15 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии23
ОфициальноСтала известна символическая сборная сезона АПЛ по версии PFA
08 сентября ФотоКомментарии4
Сборная голландцев в «Манчестер Юнайтед». От ван дер Сара до ван Нистелроя
03 сентябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:52
у Барсы опять есть будущее
shlomo
shlomo
вчера в 13:49
Спасибо Станислав за статью!...если не возражаете внесу пару строк про "нового Барселонского Месси".... в 2010 году он в академию Севильи и на Фати обратили внимание Реал и Барса. Скауты обоих клубов попытались переманить Ансу... (Реал предлагал больше денег, но директор Ла Масии Альберт Пуч убедил Фати перейти в Барселону)..... Фати стал игроком сине-гранатовых в 2012 году, в 10-летнем возрасте....он уже успел установить несколько рекордов как самый молодой игрок Барсы ( дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге 25 августа 2019)...31 августа 2019 года Фати забил первый гол за Барсу в матче с Осасуной и стал самым молодым игроком Барсы (16 лет и 304 дня), который забил за основную команду....в следующем матче против Валенсии Фати стал самым юным игроком в истории Ла Лиги (16 лет и 318 дней), который в одном матче забил гол и сделал ассист....в возрасте 16 лет и 321 дня и стал самым юным игроком Барселоны, который дебютировал в ЛЧ (игра против дортмундской Боруссии)...основная позиция Фати – левый вингер, на этой позиции он провел большую часть матчей ( центрального нападающего он играл на юношеском уровне)...у этого парня есть все шансы занести свое имя в футбольные летописи, им уже гордится весь африканский континент, а известные футбольные аналитики и тренеры не скупятся на комплименты.... мы же будем только наблюдать за его дальнейшей игрой и, кто знает, может ему удастся стать тем самым наследником Лео Месси не только в Барселоне, но и в мировом футболе.....
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:23
1 белый. из всех. скоро будет как НБА.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:05
Интересная тема. Читаем.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100