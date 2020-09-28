Надежда «Барселоны» и тиктокер с победой в ЛЧ. Ярчайшие футбольные тинэйджеры

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вчера, 13:03

Мбаппе, Санчо и Холанд – «старики», а «Соккер.ру» расскажет о ребятах моложе двадцати, за которыми тоже пора следить.

Вратарь

Закари Джикок (19 лет, «Бирмингем»/Англия)

В топ-5 не найти девятнадцатилетних голкиперов или моложе. По Европе таких примеров мало – многие еще на скамейке, редко тренеры доверяют столь юным вратарям. Даже Доннарумма или Сафонов – примеры невероятно молодых ребят в железной основе на уровне еврокубков. Но если поискать, то можно найти голкипера в этот состав – «Бирмингем» доверился 19-летнему Закари. Если перерастет уровень Чемпионшипа и юношеской сборной Англии – обязательно о нем услышим.

Защитники

Сержиньо Дест (19 лет, «Аякс»/ США )

О нем нужно упомянуть хотя бы потому, что через пару дней станет игроком «Барселоны». 19-летний воспитанник школы «Аякса» неплохо провел прошлый сезон, точно сильнее похож на наследника Дани Алвеса, чем все остальные, кого пытали позицией правого латераля в Каталонии. Дест – резкий, техничный, атакующий. В обороне будут проблемы, но американец по отцу, рожденный на родине голландской матери, к 20-летию должен дебютировать в «Барселоне».

Уэсли Фофана (19 лет, «Сент-Этьен»/Франция)

Еще в восемнадцать лет об Уэсли говорили. Высокий французский хавбек обозначил свои таланты в центре защиты «Сент-Этьена». Теперь за ним выстроилась очередь – «Лестер», «Вест Хэм» и «Милан» хотят быть клубами, которые первыми разглядят нового Тюрама и заберут себе. Фофана хорош на втором этаже, шикарно перехватывает мяч, неплох в отборе. Ему надо работать над первым пасом и концентрацией внимания, но в 19 лет играть в центре защиты сложно всем.

Нианзу Куасси (18 лет, «Бавария»/Франция)

Поверим скаутам «Баварии», в основу этой команды отбираем француза из школы ПСЖ – Куасси. Защитник летом подписал контракт с «Баварией», теперь может повторить судьбу Комана. Поскольку у Флика есть проблемы с Боатенгом – не всегда играет стабильно, а Давид Алаба хочет много денег и подумывает об уходе, то как бы Куасси еще не пошел по стопам Альфонсо Дэвиса. В юном возрасте может играть в основе чемпиона Германии в ближайшем будущем в роли правого центрального бека.

Альфонсо Дэвис (19 лет, «Бавария»/Канада)

Дэвиса отличает скорость, один из самых резких игроков планеты. Альфонсо — самый титулованный в этой компании, ведь выиграл всё с «Баварией» в 2020-м. Сенсация сезона и очень артистичный молодой человек. В «TikTok» у него 2.3 млн подписчиков – личные спонсоры облепят, как Роналду, встречается с футболисткой ПСЖ Джордин Уитемой. Взрослый и расслабленный парень по мыслям и яркий по решениям на поле.

Полузащитники

Эдуардо Камавинга (17 лет, «Ренн»/Франция)

Экстраординарный талант. Камавинга в 17 лет смотрится очаровательно – словно взрослый футболист по решениям. Перескочил невероятное количество юношеских сборных, ведь дебютировал в команде Дешама, провел 27 минут в победной игре против Хорватии. Классический «бокс-ту-бокс», великолепен в отборе, очень техничный. Если все пойдет по плану и выберет правильный клуб за пределами Лиги 1 – будет легендой.

Райан Шерки (17 лет, «Лион»/Франция)

Начал играть в первой команде в шестнадцать. Но поскольку сын выходцев из Алжира – бородатый школьник, то могло показаться, что ему уже лет двадцать. На самом деле Шерки очень юный воспитанник «Лиона», который делится своими атакующими талантами в меру сил. Таким футболистам важно дозировать силы, чтобы не затеряться, однако Райан уже выделяется желанием играть аккуратно. В 17 лет ему еще тяжело вести игру, когда рядом Депай и остальные, но голы и ассисты придут.

Джованни Рейна (17 лет, «Боруссия» Д/ США )

Еще один американец в составе, на этот раз из школы и обоймы «Боруссии» Д. Его отца фанаты со стажем помнят, сейчас вообще много детей звезд футбола 90-х. Например, в «Ницце» начал играть младший из сыновей Тюрама. А Рейна пытается найти себя в основе «Боруссии» Д. Поскольку Джованни играет в центре – и глубже Фавр его ставил, и под нападающим, то может получать игровую практику рядом с Витселем, но только если схема будет работать. Рейна пока нестабилен, но очень талантливый.

Нападающие

Мэйсон Гринвуд (18 лет, «Манчестер Юнайтед»/Англия)

Если Санчо подпишут, то Мэйсон окажется на лавке. Но не заслуживает такой участи, поскольку неслучайно забил 10 голов в АПЛ в прошлом сезоне и добавил 5 в Лиге Европы. У англичанина есть голевое чутье. И хотя Гринвуд – зеленый парень, совсем еще ребенок, который нарушил карантин, пригласив в номер исландских девушек вместе с Фоденом, речь о большом таланте из школы МЮ . Будет жаль, если не выжмут из него больше, чем из Лингарда, например.

Бакайо Сака (19 лет, «Арсенал»/Англия)

Уроженец Лондона и сын родителей из Нигерии оказался в академии «Арсенала» в восемь лет, а когда исполнилось семнадцать – подмахнул первый профессиональный контракт. Уже играл в Лиге Европы, уже отличался в АПЛ , ведь является хавбеком, который появлялся по всему флангу. Артета и сегодня может выпустить Сака в основе на позиции левого вингера, так что Бакайо проверит сам Александер-Арнольд. Игрока «Арсенала» можно считать английским ответом на Альфонсо Дэвиса? Да, но разница есть – Сака больше любит дриблинг и всегда ищет последний пас.

Ансу Фати (17 лет, «Барселона»/Испания)

С Месси вышла промашка – не завербовали в сборную Испании, но с Фати было проще. Луис Энрике выпустил 17-летнего форварда в основе, а тот отплатил голом в ворота сборной Украины. А вчера Ансу сделал дубль в первом матче Кумана и заработал пенальти для Месси. Растет наследник легенды? Увидим, пока испанский вингер оставляет отличное впечатление – изумительно читает игру и выбирает простые, эффективные решения.