Сборная 8-го тура. Максименко исправился после дерби, Классон снова в деле

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вчера, 19:30

«Соккер.ру» спешит спеть во славу лучших игроков прошедшего тура РПЛ .

Вратарь

Александр Максименко («Спартак») — реваншист тура

Выбор вратаря не был простым, и нужно отдать должное всем голкиперам, проявившим себя в восьмом туре: Антон Шунин стал главным героем «Динамо» в матче с «Ахматом», Илья Помазун в решающий момент встречи с «Зенитом» остановил Мостового, не позволил сделать счет 0:2 и еще несколько раз не позволял чемпионам забить, у Беленова 9 спасений в матче с ЦСКА , пусть Александр вместе с «Уфой» и проиграл. Максименко в Казани спас «Спартак» 7 раз, сыграл на ноль и одержал победу. Первый номер «Спартака» блестяще отреагировал на свою ошибку в дерби, показав, что у него есть и класс, и характер.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Типичная мощная игра Марио Фернандеса, когда он успевает везде и буквально не дает дышать своим оппонентам. Одержал победу на своем фланге за явным преимуществом, мог забить в первом тайме — все сделал здорово, но Беленов совершил великолепный сэйв. Трудно конкурировать с таким Марио, верный армейским цветам бразилец годами входит в число самых классных футболистов РПЛ .

Илья Кутепов («Спартак») — возвращение тура

У Кутепова долго не было игровой практики, но Илья не хныкал и не жаловался, а тренировался и дождался своего шанса. В Казани «Спартак» сыграл без Жиго, но выиграл и не пропустил. У ворот Максименко было много моментов, но иначе и быть не могло против резвого нападения «Рубина», да и к опорным полузащитникам есть вопросы, а вот Кутепов отработал здорово: 10 выносов, 5 заблокированных ударов, 2 отбора, 2 перехвата, 3 выигранных верховых единоборства. Учитывая дисквалификацию Маслова на следующий матч, у Ильи появляется шанс переубедить Тедеско и закрепиться в стартовом составе «Спартака».

Иван Ордец («Динамо»)

После ухода Тони Шунича в китайский клуб «Динамо» нужен новый вожак защиты. Ответственность должен брать на себя опытный Ордец, рядом с которым действует молодой Евгеньев. В тяжелый момент, после разочаровывающего вылета из Лиги Европы, украинский защитник вырвал для «бело-голубых» важнейшие три очка в концовке обоюдоострого матча с «Ахматом».

Даниил Круговой («Зенит»)

Продлеваем абонемент Кругового в сборной тура, это второе кряду его попадание. С офсайдом у Дзюбы пусть разбираются судьи, но Даниил-то классно вырезал передачу с левого фланга. А как коварно пробил в дебюте второго тайма?! В матчах против «Арсенала» и «Урала» Круговой делом заявил о своих амбициях стать основным игроком «Зенита», но с возвращением Ракицкого в строй и Дугласа Сантоса на левый фланг присядет на скамейку. Или Сергей Семак что-то придумает, чтобы продлить игровую практику прогрессирующего защитника?

Полузащитники

Роман Зобнин («Спартак»)

В ожидании кадрового пополнения Роман Зобнин продолжает закрывать в «Спартаке» позицию правого латераля и выступает на неродной позиции очень качественно. В Казани помог создать гол для Ларссона, во втором тайме подарил шведу еще один прекрасный момент, оставшийся без реализации, а в концовке матча перешел в центр поля, чтобы сдержать разнуздавшийся «Рубин».

Даниел Мишкич («Урал»)

Сегодня в полузащите символической сборной сразу два хорвата, компанию великолепному Влашичу составляет Мишкич, который здорово сыграл против «Зенита». Даниела мы знаем по выступлениям за «Оренбург», теперь он защищает цвета другой уральской команды. Мишкич отдал шикарный голевой пас на Панюкова, здорово действовал в отборе и хорошей игрой в пас — 91% точных передач, помогал «Уралу» выходить из-под прессинга.

Никола Влашич ( ЦСКА )

Никола не забил и не отдал голевую передачу в Уфе, но его все равно сложно не отметить. Понимание игры, впечатляющий дриблинг, постоянный поиск креативных решений и непроходящая футбольная страсть отличают Николу в каждом матче. На сегодняшний день это лучший игрок чемпионата, у ЦСКА высокие шансы на «золото», если удастся сохранить хорвата в составе.

Сергей Ткачев («Арсенал») — удары тура

С приходом на тренерский мостик Подпалого Сергей Ткачев утратил место в стартовом составе «Арсенала», но в матче с «Сочи» триумфально вернулся в основную обойму. Полузащитник оформил дубль великолепными ударами с левой и правой ноги, внес решающий вклад в победу над командой, которая не знала поражений до восьмого тура.

Нападающие

Реми Кабелла («Краснодар»)

В матче с «Химками» у «Краснодара» все были нападающими, француз подбирался к воротам незадачливых соперников по правому флангу, сумел забить гол и организовал отличный шанс для Виктора Классона. На торжестве атакующего футбола Реми чувствовал себя прекрасно, безо всякой застенчивости плел фирменные краснодарские паутины из передач, из которых защитники «Химок» очень смешно и по большей части безуспешно пытались выпутаться.

Виктор Классон («Краснодар») — игрок тура

Признаться, были опасения, что Виктор Классон не сможет выйти на свой уровень после тяжелой травмы и 14-месячного отсутствия. К счастью, худшие ожидания не оправдались, и в матче с «Химками» швед показал, что ему удалось преодолеть все трудности. Классон поучаствовал в 4 из 7 голов «Краснодара»: дважды забил сам и дважды ассистировал партнерам.

Тренер

Юрий Матвеев («Урал»)