Сборная голландцев в «Манчестер Юнайтед». От ван дер Сара до ван Нистелроя

Донни ван де Бек — 13-й футболист из Нидерландов на «Олд Траффорд».

Новичок расширил число голландцев в истории МЮ до чертовой дюжины — подходящее число для «красных дьяволов»! Предшественники Донни совместными усилиями сыграли 1121 матч за манкунианцев и забили 241 гол. Голландцы — одна из пяти самых влиятельных легионерских группировок в истории «Манчестер Юнайтед», причем уступают только соседям-островитянам из Шотландии, Уэльса и Ирландии, а также расположившимся через пролив французам. Да вы только посмотрите, какая команда получилась!

Вратарь

Эдвин ван дер Сар — 266 матчей

Один из лучших вратарей в истории «Манчестер Юнайтед», пришел в команду накануне своего 35-летия, что не помешало Эдвину провести шесть блистательных сезонов на «Олд Траффорд» и завоевать 11 трофеев, в том числе выиграть Лигу чемпионов в московском финале. Сэр Алекс Фергюсон называл ван дер Сара «превосходным, фантастическим, абсолютно шикарным, поразительным профессионалом».

Защитники

Тимоти Фосу-Менса — 27 матчей

Приехал в Манчестер 16-летним парнем и дорос до главной команды, что уже немало. Конкурировать с Ван-Биссакой непросто, но Тимоти не хочет сдаваться и намерен закрепиться в МЮ . Маленький шажок в этом направлении Фосу-Менса сделал летом: когда Аарону нужны были передышки, Сульшер выбирал голландца, а не португальца Далота.

Яп Стам — 127 матчей, 1 гол

Глыба. Скала. Гигант. Достаточно подчеркнуть, что во всех трех сезонах со Стамом в составе «Манчестер Юнайтед» выигрывал АПЛ , а в 1999-м «красные дьяволы» оформили единственный «Золотой требл» в истории, добавив к титулу национального чемпиона победы в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Ушел в «Лацио» не по футбольным причинам, а из-за того, что разозлил Фергюсона некоторыми пассажами в своей книге «Лицом к лицу», где рассказал о внутреннем мире «Манчестер Юнайтед» и ярким глаголом прошелся по партнерам. Гари и Фил Невиллы, например, были названы братьями-нытиками.

Дейли Блинд — 141 матч, 6 голов

Конечно, оказался на «Олд Траффорд» не в самый удачный период, да и собственное здоровье то и дело подводило, но Дейли вернулся в «Аякс» не с пустыми руками, да и среди фанатов манкунианцев оставил о себе хорошую память, пусть и вперемешку с недосказанностью.

Александр Бюттнер — 28 матчей, 2 гола

Признаем, фланги обороны в «голландском МЮ » не самые сильные, но приятно, что они хотя бы есть: из 13 кандидатов удалось составить цельную команду, где каждый на своем месте. Бюттнеру — бюттнерово место левого защитника. Алекс не смог убедить тезку Фергюсона за два сезона и отправился в московское «Динамо», зато будет рассказывать внукам о роскошном дебюте за МЮ : в своем первом матче за «красных дьяволов» Бюттнер забил гол и отдал результативную передачу на Чичарито. «Уиган» был повержен в пепел — 4:0.

Полузащитники

Хорди Кройф — 55 матчей, 8 голов

Сын легендарного Йохана Кройфа поиграл не только за «Барселону» под руководством отца, но и в «Манчестер Юнайтед» имени Фергюсона отметился. Роль первого плана так и не получил, но в чемпионском сезоне 1996/97 сыграл в 16 матчах и забил 3 гола. Травмы помешали Хорди раскрыть весь свой потенциал, но на «Олд Траффорд» не без удовольствия вспоминают, что за их команду играл Кройф. Пусть и младший.

Арнольд Мюрен — 98 матчей, 18 голов

Первый голландец в «Манчестер Юнайтед» не подвел. Выигрывавший Кубки чемпионов с «Аяксом» в середине 70-х, Арнольд стал «дьяволом» уже после 30, но это не помешало ему показать класс и помочь клубу выиграть два Кубка Англии — единственные трофеи «засушливых» 80-х. А главная победа самого Мюрена на тот момент была еще впереди: 37-летний Арнольд будет основным игроком сборной Нидерландов на золотом Евро-1988.

Донни ван де Бек — все впереди

Донни здесь авансом, но нет сомнений, что ван де Бек станет важным игроком для МЮ и отплатит лихим футболом за доверие в самое ближайшее время. После трансфера голландского полузащитника исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар написал открытое письмо болельщикам «Юнайтед», в котором рассказал о классном парне Донни и попросил его оказать ему всяческую поддержку. Теплые слова и очень нужное напутствие.

Нападающие

Мемфис Депай — 53 матча, 7 голов

Только сожаление из-за того, что Депай не сумел заиграть в Манчестере. Первый сезон Мемфиса ушел на адаптацию в АПЛ и ожидаемо получился сложным, а потом вместо ван Гала пришел Моуриньо и зачехлил сильного игрока. Этим летом МЮ и Депай проиграли в полуфиналах еврокубков, причем Мемфис был в шаге от финала Лиги чемпионов, в то время как «красные дьяволы» были остановлены в Лиге Европы.

Робин ван Перси — 105 матчей, 58 голов

Став легендой «Арсенала», Робин ван Перси переехал на «Олд Траффорд», чтобы выиграть заветную медаль АПЛ . И сделал это, забив 30 голов во всех турнирах в прощальном сезоне сэра Алекса Фергюсона. В следующие два года снизил результативность, но и МЮ после ухода тренера-эпохи уже не был прежним.

Руд ван Нистелрой — 219 матчей, 150 голов

Очень непростой характер, но гениальный бомбардир. 62% всех голландских голов «Манчестер Юнайтед» на совести ван Нистелроя, который по праву считался одним из сильнейших форвардов начала XXI века. В четырех из пяти сезонов на «Олд Траффорд» забивал 30+, в одном из них отличился 52 раза. Феноменальные цифры до наступления эпохи Месси и Роналду.

Не попали в состав: Раймонд ван дер Гау (56 матчей) и Тахит Чонг (16 матчей).

Тренер

Луи ван Гал — 103 матча (54 победы, 25 ничьих, 24 поражения)

Безальтернативен, потому что другие голландцы не руководили МЮ . За два сезона выиграл Кубок Англии и создал футбольный мем на все времена.

Throwback to when Van Gaal got assalted by Mike Dean pic.twitter.com/OcePBvFBb8