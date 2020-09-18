Зидан из «Канна», Баджо из «Виченцы». Маленькие и забытые клубы, где начинали большие звёзды

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вчера, 15:06

Некоторые из этих клубов сейчас трудно отыскать в футбольных трясинах, зато футболистов, которыми они гордятся, вы сразу узнаете.

Вратарь

Оливер Кан (Германия) из «Карлсруэ»

«Горилла», «Титан», «Вулкан» — какие только прозвища не примерял на себя один из лучших вратарей в истории футбола. За 14 лет форма «Баварии» приросла к Оливеру, но тень гиганта не должна затмевать 20 лет, которые Кан провел в «Карлсруэ», где прошел путь от восторженного мальчишки до вратаря первой команды. Олли был основным вратарем родного клуба на протяжении четырех сезонов, привлек внимание «Баварии», после чего в 25 лет переехал в Мюнхен, чтобы стать легендой.

Защитники

Маттиас Заммер (Германия) из «Динамо» Дрезден

«Карлсруэ» Кана начнет сезон во второй Бундеслиге, а дрезденское «Динамо» Заммера — в третьей. Когда Маттиас выступал за клуб из родного города, он не был «маленьким» и выигрывал титулы в ГДР , но после падения Берлинской стены клубам с востока Германии пришлось нелегко. «Динамо» столкнулось с финансовыми проблемами, падало даже до региональной лиги, зато в Дрездене всегда будут гордиться своим уроженцем и редким защитником, которому покорился «Золотой мяч».

Даниэль Пассарелла (Аргентина) из «Сармьенто»

Болельщики «Ривер Плейта» гордятся двукратным чемпионом мира и истинным капитаном сборной Аргентины, однако фанаты скромного «Сармьенто» из местечка Хунин в провинции Буэйнос-Айрес могут небезосновательно возразить, что Даниэль — их парень. Прежде чем стать «миллионером», Пассарелла два года отыграл за клуб, основанный в начале XX века словацкими иммигрантами. Сейчас «Сармьенто» выступает во втором по силе дивизионе Аргентины и претендует на повышение в классе.

Вирджил ван Дейк (Нидерланды) из «Гронингена»

В Голландии каждый уважающий себя клуб воспитал парочку мировых знаменитостей, и «Гронинген» не исключение. «Гордость Севера» открыла для большого футбола братьев Куманов, Арьена Роббена, который после завершения карьеры вернулся доигрывать в родной клуб, и Вирджила ван Дейка. Один из сильнейших защитников планеты, который в прошлом году едва не выиграл «Золотой мяч», провел за первую команду «Гронингена» два сезона перед отъездом на Британские острова.

Роберто Карлос (Бразилия) из «Унион Сан-Жуан»

В Бразилии есть большие клубы, откуда выходит большинство великих чемпионов, но «Унион Сан-Жуан» точно не относится к их числу, а ведь именно в этой команде начал свою профессиональную карьеру будущий чемпион мира и многократный победитель Лиги чемпионов Роберто Карлос. В 90-е «Унион» играл в бразильской Серии A, но потом скатился и развалился. Последний официальный матч первый клуб Роберто Карлоса провел в 2014 году, с тех пор его нет на футбольной карте.

Полузащитники

Руд Гуллит (Нидерланды) из «Харлема»

Райкард и ван Бастен — выходцы из «Аякса», очень часто к «аяксидам» без раздумий относят и Гуллита, который никогда не играл в Амстердаме. За «Фейноорд» выходил, за ПСВ — было дело, а профессиональную карьеру Руд и вовсе начал в «Харлеме», с которым вылетал из высшего дивизиона и возвращался обратно. Один из старейших клубов Нидерландов дожил до 120 лет и умер в бедности: в 2010-м «Харлем» объявили банкротом.

Андреа Пирло (Италия) из «Брешиа»

За клуб из Ломбардии выступали Баджо, Гвардиола, Хаджи и Гамшик, но абсолютная гордость «ласточек» — это Андреа Пирло, вышедший из академии «Брешиа» и игравший за команду в Серии A и Серии B до того, как стал знаменитым. Возможно, лет через 20 фанаты «Брешиа» будут точно так же гордиться Сандро Тонали, которого называют «новым Пирло». Молодой полузащитник не стал испытывать судьбу в «Интере», как Андреа, а сразу перешел в «Милан».

Зинедин Зидан (Франция) из «Канна»

Все знают, что блестящий Зидан играл за «Ювентус» и «Реал», кто-то припомнит, что до этого он выступал за «Бордо», но мало кто вспомнит отправную точку карьеры Зизу — «Канн». Несколько лет назад этот клуб столкнулся с финансовыми проблемами и был сослан в седьмой французский дивизион, да и до сих пор обретается в национальных лигах. Сейчас трудно представить, что тридцать лет назад Зидан провел за «Канн» два ярких сезона, а вскоре после его ухода в «Бордо» заиграл Патрик Виейра.

Нападающие

Роберто Баджо (Италия) из «Виченцы»

«Божественный хвостик» появился на свет в Кальдоньо, близ Виченцы, одноименный клуб и стал первым в карьере Баджо. «Виченца» на тот момент выступала в Серии C1, но юный Роберто проявил себя так ярко, что заслужил приглашение из «Фиорентины», из которой пять лет спустя со скандалом уйдет в «Ювентус». Потом будут еще «Милан» с «Интером», но первой была «Виченца», которая может гордиться еще и Паоло Росси. Лучший игрок победного ЧМ -1982 не является воспитанником «бьянкороссии», но знаменитый форвард стал собой на «Ромео Менти».

Алессандро Дель Пьеро (Италия) из «Падовы»

Сандро отзывается на обращение «Мистер „Ювентус“», и он полностью его заслужил, отслужив «Старой синьоре» верой и правдой почти два десятилетия, однако для некоторых не слишком внимательных фанатов «Юве» может стать сюрпризом, что Дель Пьеро — выходец из другого итальянского клуба. Алессандро — из «Падовы», за которую, впрочем, успел сыграть всего полтора десятка матчей в Серии B до переезда в Турин в 18 лет.

Давид Вилья (Испания) из хихонского «Спортинга»

У большинства из нас максимально раннее воспоминание о карьере Давида Вильи связано с его успехами в составе «Валенсии», но до «летучих мышей» лучший бомбардир в истории сборной Испании играл за «Сарагосу» и хихонский «Спортинг», который и является его альма-матер. Давид Вилья — астуриец, он гордится своим происхождением и не забывает о корнях, в том числе о футбольных. Помните и вы, что Испания обязана Астурии и хихонскому «Спортингу».