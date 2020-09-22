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Антисборная 8-го тура: ужасная оборона «Химок» и мазила Азмун

вчера, 15:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Шатов Олег
Шатов Олег
Полузащитник
Идову Брайан
Идову Брайан
Защитник
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«Соккер.ру» собрал команду не только из тех, кто плохо играл в футбол, но из тех, кто притворялся, что играет.

Вратарь

Никита Медведев («Рубин»)

Обладатель рекордной сухой вратарской серии в чемпионатах России после ухода из «Ростова» три года просидел на скамейке «Локомотива», а перед нынешним сезоном перебрался в «Рубин», где ему предложили должность дублера Юрия Дюпина. Основной страж ворот выбыл из строя, и Никите представился шанс напомнить о себе. В прошлом туре Медведев не пропустил от «Динамо», однако в матче с другой московской командой допустил ошибку, которая привела к голу. Был еще один эпизод, когда вратарь неуверенно сыграл на выходе и выронил мяч, но там помогли арбитры, зафиксировавшие спорный фол в атаке.

Центральные защитники

Дмитрий Тихий («Химки»)

«Химки» проиграли «Краснодару» 2:7, из состава подмосковной команды только оформивший дубль Аршак Корян не претендовал на попадание в антисборную, а уж защиту можно было включить в полном составе. Разгром начался с игры рукой в собственной штрафной площади капитана Тихого, который впоследствии не смог вернуть себе хладнокровие и играл за «Краснодар», пусть и в футболке «Химок».

Брайан Идову («Химки»)

Идову пишем, Данилкин в уме. У Брайана в «Химках» совсем не складывается, не в первый раз он в числе неудачников тура, хотя стоит обратить внимание на то обстоятельство, что до «Химок» Идову не играл в центре защиты. Брайан — фланговый футболист, раньше играл в средней линии, в «Локомотиве» переквалифицировался в крайнего защитника, но в центре обороны он дебютировал при Гунько. Стоит ли удивляться, что в матче против изобретательного «Краснодара» запутался и не понимал, что происходит?

Сергей Терехов («Сочи»)

Еще один новоиспеченный центральный защитник, переделанный из фулбека. Терехов в новой роли адаптировался неплохо и уже провел несколько удачных матчей, но в матче с «Арсеналом» допустил непростительные индивидуальные ошибки: беспечно позволил Эвансу Кангва пробить по воротам после углового, а во втором тайме не накрыл Сергея Ткачева, когда тот забивал победный мяч.

Крайние защитники

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

В антисборной два крайних защитника, причем оба — левые по основному роду деятельности. Но проигнорировать ни одного из них нельзя, да и Богосавац может сыграть на правом фланге при случае. Мирослав испортил неплохое выступление против «Динамо» двумя неосмотрительными поступками: в течение трех минут получил две желтые карточки и оставил «Ахмат» на концовку в меньшинстве. Подвел команду, «Динамо» дожало оставшихся вдесятером грозненцев.

Михаил Меркулов («Рубин»)

Причастен к обоим пропущенным мячам. В первом случае неуверенно сыграл против Зобнина, позволил завести мяч в штрафную, из недоработки Михаила родился гол Ларссона. Второй мяч защитник забил в свои ворота сам, и пусть первым ошибся вратарь Медведев, Меркулов просто выключился из эпизода и не смотрел на мяч, от которого мог увернуться.

Полузащитники

Исламбек Куат («Химки»)

«Краснодар» разрывал «Химки» в защите, но это не единственная линия подмосковной команды, сыгравшая безобразно. В центре поля Полярус, Куат и Трошечкин не оказывали «быкам» должного сопротивления и создавали для соперников максимально комфортные условия. Куат за 85 минут отобрал мяч только один раз, хотя по идее был главным разрушителем в полузащите.

Артем Голубев («Уфа»)

Невразумительная игра хавбека, от которого ждут в том числе конструктивных действий. Против ЦСКА Артем выглядел растерянным, отдал всего лишь 18 передач за 70 минут игры, причем в трети случаев награждал мячом соперников. Ошибся Голубев и в эпизоде с пропущенным голом: полузащитнику следовало контролировать линию штрафной и оставшегося там в одиночестве Бистровича, но вместо этого Артем сломя голову бросился к Чалову, которого и без того опекали три партнера.

Олег Шатов («Рубин»)

У «Рубина» очень яркая линия атаки, но полузащита не обеспечивает Макарову, Хвиче и Деспотовичу должной поддержки. Это касается и Абильдгора с Йевтичем и особенно Шатова, который подразумевается в роли плеймейкера. В действительности же Олег деловито создает видимость деятельности и всячески избегает тонких передач и креативных решений. Может быть, разучился?

Нападающие

Ловро Бизяк («Уфа»)

Абсолютно провальный матч в исполнении словенца, удивительное терпение продемонстрировал Вадим Евсеев, заменивший Ловро только на 70-й минуте. Бизяк очень редко встречался с мячом, а если это происходило, то чаще всего заканчивалось потерями. 38% точных передач (5 из 13) — феноменально низкий показатель.

Сердар Азмун («Зенит»)

Азмун, напротив, часто был в центре событий и завершал атаки «Зенита», но, пробив по воротам шесть раз, даже в створ не попал. Линия атаки «сине-бело-голубых» снова выглядела неубедительно, и если Дзюба хотя бы забил из офсайда, то Сердар сработал вхолостую. То ли не в форме, то ли мысли заняты чем-то другим, но в последние недели иранский форвард очень далек от своей лучшей игры.

Тренер

Дмитрий Гунько («Химки»)

После поражения со счетом 2:7 от «Краснодара» Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера «Химок». Впрочем, его назначение изначально выглядело авантюрой, и попадание Гунько в антисборную — это оценка его работы не только во встрече с «Краснодаром», но и вообще у руля «Химок».

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 17:52
Азмун уже давно спит и видит себя в Италии или Англии... (((
112910415
112910415
вчера в 17:46
всем сестрам по серьгам
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 17:44
Гунько теперь только на ящик идти "экспертом" - ни одна нормальная команда его не возьмет
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:05
Много игроков Химок и это печально. А так, нормальная сборная.
Хрен горький
Хрен горький
вчера в 17:03
Азмун через раз. То не видно его, то штампует голы за голами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 16:52
Пересмотрел, этот момент несколько раз и останусь при своем мнение.
ЧиП
ЧиП ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 16:39
Опоздал с выходом и не достал мяч.
Промахнулся
Не выбил
Мяч как летел с левого фланга, так и по той же траектории попал в ногу защитнику
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 16:36
Отбивая мяч кулаком он не попал по мячу?
Дудинчанин
Дудинчанин
вчера в 16:30
    ЧиП
    ЧиП ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 16:28
    В том и дело, что он не вынес, не успел к мячу.
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 16:06
    "Сердар сработал вхолостую. То ли не в форме, то ли мысли заняты чем-то другим, но в последние недели иранский форвард очень далек от своей лучшей игры."
    Он всегда так играл сначала в Рубине был лучшим потом сник и перестал забивать потом в Ростове начал колотить и опять сник теперь тоже самое повторяется в Зените ему всего лишь надо сменить команду и он опять начнёт феерить
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:04
    Многие говорят, пишут, что Медведев ошибся. Это несчастный случай, а не ошибка. Выбивал мяч, который попал в ступню своего игрока. Надо реабилитировать парня. Это не ошибка.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 16:04
    Просто дзюба более по активнее Азмуна....)).
    8m7jhc9aw3wt
    8m7jhc9aw3wt ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 15:40
    Азмун просто даёт Дзюбе забивать во всех смыслах, видимо, этим и заняты его мысли...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Zenit_84 (раскрыть)
    вчера в 15:36
    Он постарается))) 🤣🤣🤣
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 15:35
    Сердар еще исправится
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