Антисборная 8-го тура: ужасная оборона «Химок» и мазила Азмун

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вчера, 15:30

«Соккер.ру» собрал команду не только из тех, кто плохо играл в футбол, но из тех, кто притворялся, что играет.

Вратарь

(«Рубин»)

Обладатель рекордной сухой вратарской серии в чемпионатах России после ухода из «Ростова» три года просидел на скамейке «Локомотива», а перед нынешним сезоном перебрался в «Рубин», где ему предложили должность дублера Юрия Дюпина. Основной страж ворот выбыл из строя, и Никите представился шанс напомнить о себе. В прошлом туре Медведев не пропустил от «Динамо», однако в матче с другой московской командой допустил ошибку, которая привела к голу. Был еще один эпизод, когда вратарь неуверенно сыграл на выходе и выронил мяч, но там помогли арбитры, зафиксировавшие спорный фол в атаке.

Центральные защитники

Дмитрий Тихий («Химки»)

«Химки» проиграли «Краснодару» 2:7, из состава подмосковной команды только оформивший дубль Аршак Корян не претендовал на попадание в антисборную, а уж защиту можно было включить в полном составе. Разгром начался с игры рукой в собственной штрафной площади капитана Тихого, который впоследствии не смог вернуть себе хладнокровие и играл за «Краснодар», пусть и в футболке «Химок».

(«Химки»)

Идову пишем, Данилкин в уме. У Брайана в «Химках» совсем не складывается, не в первый раз он в числе неудачников тура, хотя стоит обратить внимание на то обстоятельство, что до «Химок» Идову не играл в центре защиты. Брайан — фланговый футболист, раньше играл в средней линии, в «Локомотиве» переквалифицировался в крайнего защитника, но в центре обороны он дебютировал при Гунько. Стоит ли удивляться, что в матче против изобретательного «Краснодара» запутался и не понимал, что происходит?

(«Сочи»)

Еще один новоиспеченный центральный защитник, переделанный из фулбека. Терехов в новой роли адаптировался неплохо и уже провел несколько удачных матчей, но в матче с «Арсеналом» допустил непростительные индивидуальные ошибки: беспечно позволил Эвансу Кангва пробить по воротам после углового, а во втором тайме не накрыл Сергея Ткачева, когда тот забивал победный мяч.

Крайние защитники

(«Ахмат»)

В антисборной два крайних защитника, причем оба — левые по основному роду деятельности. Но проигнорировать ни одного из них нельзя, да и Богосавац может сыграть на правом фланге при случае. Мирослав испортил неплохое выступление против «Динамо» двумя неосмотрительными поступками: в течение трех минут получил две желтые карточки и оставил «Ахмат» на концовку в меньшинстве. Подвел команду, «Динамо» дожало оставшихся вдесятером грозненцев.

(«Рубин»)

Причастен к обоим пропущенным мячам. В первом случае неуверенно сыграл против Зобнина, позволил завести мяч в штрафную, из недоработки Михаила родился гол Ларссона. Второй мяч защитник забил в свои ворота сам, и пусть первым ошибся вратарь Медведев, Меркулов просто выключился из эпизода и не смотрел на мяч, от которого мог увернуться.

Полузащитники

(«Химки»)

«Краснодар» разрывал «Химки» в защите, но это не единственная линия подмосковной команды, сыгравшая безобразно. В центре поля Полярус, Куат и Трошечкин не оказывали «быкам» должного сопротивления и создавали для соперников максимально комфортные условия. Куат за 85 минут отобрал мяч только один раз, хотя по идее был главным разрушителем в полузащите.

(«Уфа»)

Невразумительная игра хавбека, от которого ждут в том числе конструктивных действий. Против ЦСКА Артем выглядел растерянным, отдал всего лишь 18 передач за 70 минут игры, причем в трети случаев награждал мячом соперников. Ошибся Голубев и в эпизоде с пропущенным голом: полузащитнику следовало контролировать линию штрафной и оставшегося там в одиночестве Бистровича, но вместо этого Артем сломя голову бросился к Чалову, которого и без того опекали три партнера.

(«Рубин»)

У «Рубина» очень яркая линия атаки, но полузащита не обеспечивает Макарову, Хвиче и Деспотовичу должной поддержки. Это касается и Абильдгора с Йевтичем и особенно Шатова, который подразумевается в роли плеймейкера. В действительности же Олег деловито создает видимость деятельности и всячески избегает тонких передач и креативных решений. Может быть, разучился?

Нападающие

(«Уфа»)

Абсолютно провальный матч в исполнении словенца, удивительное терпение продемонстрировал Вадим Евсеев, заменивший Ловро только на 70-й минуте. Бизяк очень редко встречался с мячом, а если это происходило, то чаще всего заканчивалось потерями. 38% точных передач (5 из 13) — феноменально низкий показатель.

(«Зенит»)

Азмун, напротив, часто был в центре событий и завершал атаки «Зенита», но, пробив по воротам шесть раз, даже в створ не попал. Линия атаки «сине-бело-голубых» снова выглядела неубедительно, и если Дзюба хотя бы забил из офсайда, то Сердар сработал вхолостую. То ли не в форме, то ли мысли заняты чем-то другим, но в последние недели иранский форвард очень далек от своей лучшей игры.

Тренер

(«Химки»)

После поражения со счетом 2:7 от «Краснодара» Дмитрий Гунько покинул пост главного тренера «Химок». Впрочем, его назначение изначально выглядело авантюрой, и попадание Гунько в антисборную — это оценка его работы не только во встрече с «Краснодаром», но и вообще у руля «Химок».