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Сборная 7-го тура: победители дерби, нестареющий Нобоа и крутой Акинфеев

15 сентября 2020, 21:36
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
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Лучшие футболисты прошедшего тура — в символической сборной «Соккер.ру».

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Молодой коллега-оппонент Акинфеева по московскому дерби в антисборной, а Игорь Владимирович в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Понсе в дебюте матча застал Акинфеева врасплох коварным ударом, но впоследствии вратарь ЦСКА нейтрализовал выстрел Ларссона и не позволил «Спартаку» вернуть себе настроение и уверенность в начале второго тайма, когда Понсе и Джикия могли забить. С каждым сэйвом Игоря команда Тедеско как будто становилась меньше и слабее.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Это был обычный матч Фернандеса, ничего особенного. Серьезно, видали в исполнении нашего бразильца куда более яркие игры, но правда в том, что даже просто хорошая игра Марио — это то, что не каждый правый защитник в РПЛ может повторить в свой лучший день. Фернандес мог забить сам — промазал мимо угла, зато на скорости электрички подключился к атаке и отдал результативный пас на Влашича в самой концовке первого тайма.

Сильвие Бегич («Рубин»)

Хорватского защитника мы хорошо знаем по выступлениям за «Оренбург», а прошлым летом он перешел в «Рубин», но пропустил год из-за травмы. Против «Динамо» Бегич вышел в старте, потому что не мог играть соотечественник Уремович, но Сильвие сработал так четко, что может задержаться в стартовом составе казанцев. Огромный защитник ростом 197 сантиметров снял весь верх и вообще выглядел солидно.

Хордур Магнуссон (ЦСКА)

Магнуссону пришлось играть в дерби рядом с молодым «пожарником» Карповым, который едва не оставил ЦСКА в меньшинстве уже на первой минуте. Исландцу приходилось отвечать за себя и приглядывать за «тем парнем», с чем Хордур справился: у «Спартака» не было россыпи моментов. Добавьте сюда важнейший гол после углового — и получите одного из зачинщиков победы в дерби.

Даниил Круговой («Зенит»)

Круговой сыграл с «Арсеналом», потому что Ракицкий не мог выйти на поле, и Дуглас Сантос пошел прикрывать центр обороны. Даниил в полном порядке: у него есть и скорость, и техника, и поставленный удар, который привел к первому голу в ворота «оружейников», и наглость козырять всем этим. Надеюсь, у Кругового будет достаточно игровой практики в «Зените», из Даниила можно вырастить основного левого защитника на годы вперед, да и сборная России скажет спасибо.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи»)

У Кристиана Нобоа 5 голов в стартовых семи турах РПЛ. В Грозном один из самых стойких легионеров чемпионата России снова был на высоте. Кристиан дирижировал игрой своей команды и забил очередной победный мяч, поразив ворота «Ахмата» бильярдным ударом в угол метров с двадцати.

Иван Обляков (ЦСКА)

Во-первых, молодые армейцы разгромили молодых спартаковцев в центре поля: Марадишвили и Обляков потушили свет перед глазами Крала и Умярова своей настырностью и слаженной работой в прессинге. Иван еще и в созидание внес ценнейший вклад: на счету полузащитника две результативные передачи — коронная с углового на Магнуссона и похоронная в самой концовке на Эджуке.

Никола Влашич (ЦСКА)

Нужны ли здесь пояснения? Влашич последние три месяца играет на космическом уровне, другого такого футболиста в РПЛ просто нет. Снова забил мастерский гол в дерби, не давал дышать спокойно опорникам и защитникам «Спартака». Никола безнадежно перерос уровень нашего чемпионата, пора продавать его в топ-клуб за большие деньги, чтобы не мучить ни самого Влашича, ни соперников по РПЛ.

Денис Макаров («Рубин»)

Атакующий полузащитник «Рубина» остался без результативных действий в матче с «Динамо», но трудно проигнорировать его целеустремленность и креативные решения. От Макарова постоянно исходила угроза чужим воротам: на счету Дениса 8 из 16 ударов «Рубина», 4 успешных обводки и активная борьба за мячи в середине поля.

Нападающие

Кирилл Панченко («Тамбов»)

Панченко оправдывает ожидания «Тамбова» и нестандартными решениями привносит изюминку в атаки «волков». В победном матче с «Уфой» взял на себя роль плеймейкера, которая Кириллу удалась, особенно эпизод с результативным пасом на Костюкова. Это было весьма изящно и в то же время эффективно.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Румынский лидер «Урала» может сколько угодно в стартовой расстановке прятаться на позиции атакующего хавбека, но по смыслу Эрик — стопроцентный нападающий, что и подтверждает голами. В матче с «Химками» Бикфалви оформил дубль, реализовав пенальти и забив после углового. Делаешь результат — добро пожаловать в сборную тура. В составе «Урала» также стоит отметить Эль-Кабира, отметившегося двумя «ассистами».

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

«Спартак» выбрал девизом на сезон фразу «Сделаем красиво», но в дерби красиво сделал Виктор Ганчаренко, чью команду не смутил быстрый гол «красно-белых». ЦСКА одержал волевую и яркую победу со счетом 3:1, а главный тренер исключительно грамотно реагировал на события на поле, буквально вручную двигал линию прессинга, а в концовке добил «Спартак» выходом на поле Эджуке. Выбрать лучшего тренера тура было просто.
Сборная 7-го тура: победители дерби, нестареющий Нобоа и крутой Акинфеев

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cska vperiod
cska vperiod
18 сентября в 13:38
Федун в ярости, но одной хрющи.
Roger Young
Roger Young
16 сентября в 11:15
Панченко так хорошо начинал, а теперь в Тамбове.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
16 сентября в 10:46
Странная сборная. Обляков больше на антисборную отыграл, Акинфеев не вытащил в матче со Спартаком ничего такого уж особенного, но его как всегда все облизывают, как Круговой сыграл в первом тайме я не видел, но во втором тайме он больше ошибался, чем помогал.

А вот Барриоса, который в одиночку привёл Зенит к победе, я не вижу. Не доволен сборной.
lobsterdam
lobsterdam
16 сентября в 10:38
Игорек - недосягаемый рекордсмен ЛЧ и здесь не подкачал!
Beekeeper
Beekeeper ответ Zimka (раскрыть)
16 сентября в 10:06
я бы сказал наоборот всегда критикую облякова, но в этом матче он сыграл отлично
cska1948
cska1948
16 сентября в 09:59
В сборной тура ПЯТЬ армейцев и ни одного спартаковца! Зато в антисборной ПЯТЬ спартаковцев и ни одного армейца! Может болельщикам СпаМа в этом надо искать причину поражения в дерби, а не в судье матча?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
16 сентября в 09:52
Хорошая сборная, вот бы в каждом последующем туре такая же была. Очень рад за Ваню Облякова, провел отличный матч. С каждым матчем критиков у него становится все меньше, парень взрослеет и показывает достойную игру.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ вованыч 80 (раскрыть)
16 сентября в 09:06
Меня тоже это добило.Если бы всех так сразу продавали,кто отлично играет,тогда бы не на кого смотреть было в РПЛ.Ни Данни,ни Халка,ни Вагнера Лава,Ни Промеса и т.д.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Хрен горький (раскрыть)
16 сентября в 09:04
Если не перехвалят журналюги,а то начинают дифирамбы петь раньше времени
амурец
амурец
16 сентября в 02:07
ничего так
Олег Борткевич
Олег Борткевич
16 сентября в 01:16
Круговой не только ногами оказывается прилично играет, но и тем местом, откуда они растут может мяч обработать. Ждем, когда он как Неймар отдаст точный пас партнеру этим самым местом. А если еще гол забьет! Особенно одной команде, не буду писать какой...
95-shishani-95
95-shishani-95
16 сентября в 01:01
Посмотреть бы матч с этим составом...
протон1
протон1
15 сентября в 22:30
вернуть бы игоря в сборную.
Zimka
Zimka
15 сентября в 22:13
Редко критикую Облякова, но в этом матче не понравился, после его заблокированных ударов соперники убегали в контр атаки и тушить всё это дело приходилось Марадишвили, который становится ключевым игроком + в этот раз у него был не такой большой объем работы как обычно.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
15 сентября в 22:10
Чета много коней. Обыграли середняка ведь, которые даже в еврокубках не участвуют.
Хрен горький
Хрен горький
15 сентября в 22:04
Даниил Круговой далеко пойдёт.
Лунный Волк
Лунный Волк
15 сентября в 22:01
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    15 сентября в 21:55
    В принципе - объективно.
    вованыч 80
    вованыч 80
    15 сентября в 21:51
    Продавать влашича????а вы ,батенька автор,не мясной случайно?топы нужно удерживать в чемпионате,а не срочно продавать по вашему совету!!!!
    Великолепный
    Великолепный
    15 сентября в 21:48
    Влашич и Акинфеев герои дерби.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 сентября в 21:47
    6 наших,когда такое было!
    ХРОН
    ХРОН
    15 сентября в 21:44
    А лягенда дзюба де?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    15 сентября в 21:40
    Сухорян топ!
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