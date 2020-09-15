Сборная 7-го тура: победители дерби, нестареющий Нобоа и крутой Акинфеев

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15 сентября 2020, 21:36

Лучшие футболисты прошедшего тура — в символической сборной «Соккер.ру».

Вратарь

( ЦСКА )

Молодой коллега-оппонент Акинфеева по московскому дерби в антисборной, а Игорь Владимирович в очередной раз продемонстрировал высочайший класс. Понсе в дебюте матча застал Акинфеева врасплох коварным ударом, но впоследствии вратарь ЦСКА нейтрализовал выстрел Ларссона и не позволил «Спартаку» вернуть себе настроение и уверенность в начале второго тайма, когда Понсе и Джикия могли забить. С каждым сэйвом Игоря команда Тедеско как будто становилась меньше и слабее.

Защитники

( ЦСКА )

Это был обычный матч Фернандеса, ничего особенного. Серьезно, видали в исполнении нашего бразильца куда более яркие игры, но правда в том, что даже просто хорошая игра Марио — это то, что не каждый правый защитник в РПЛ может повторить в свой лучший день. Фернандес мог забить сам — промазал мимо угла, зато на скорости электрички подключился к атаке и отдал результативный пас на Влашича в самой концовке первого тайма.

(«Рубин»)

Хорватского защитника мы хорошо знаем по выступлениям за «Оренбург», а прошлым летом он перешел в «Рубин», но пропустил год из-за травмы. Против «Динамо» Бегич вышел в старте, потому что не мог играть соотечественник Уремович, но Сильвие сработал так четко, что может задержаться в стартовом составе казанцев. Огромный защитник ростом 197 сантиметров снял весь верх и вообще выглядел солидно.

( ЦСКА )

Магнуссону пришлось играть в дерби рядом с молодым «пожарником» Карповым, который едва не оставил ЦСКА в меньшинстве уже на первой минуте. Исландцу приходилось отвечать за себя и приглядывать за «тем парнем», с чем Хордур справился: у «Спартака» не было россыпи моментов. Добавьте сюда важнейший гол после углового — и получите одного из зачинщиков победы в дерби.

(«Зенит»)

Круговой сыграл с «Арсеналом», потому что Ракицкий не мог выйти на поле, и Дуглас Сантос пошел прикрывать центр обороны. Даниил в полном порядке: у него есть и скорость, и техника, и поставленный удар, который привел к первому голу в ворота «оружейников», и наглость козырять всем этим. Надеюсь, у Кругового будет достаточно игровой практики в «Зените», из Даниила можно вырастить основного левого защитника на годы вперед, да и сборная России скажет спасибо.

Полузащитники

(«Сочи»)

У Кристиана Нобоа 5 голов в стартовых семи турах РПЛ . В Грозном один из самых стойких легионеров чемпионата России снова был на высоте. Кристиан дирижировал игрой своей команды и забил очередной победный мяч, поразив ворота «Ахмата» бильярдным ударом в угол метров с двадцати.

( ЦСКА )

Во-первых, молодые армейцы разгромили молодых спартаковцев в центре поля: Марадишвили и Обляков потушили свет перед глазами Крала и Умярова своей настырностью и слаженной работой в прессинге. Иван еще и в созидание внес ценнейший вклад: на счету полузащитника две результативные передачи — коронная с углового на Магнуссона и похоронная в самой концовке на Эджуке.

( ЦСКА )

Нужны ли здесь пояснения? Влашич последние три месяца играет на космическом уровне, другого такого футболиста в РПЛ просто нет. Снова забил мастерский гол в дерби, не давал дышать спокойно опорникам и защитникам «Спартака». Никола безнадежно перерос уровень нашего чемпионата, пора продавать его в топ-клуб за большие деньги, чтобы не мучить ни самого Влашича, ни соперников по РПЛ .

(«Рубин»)

Атакующий полузащитник «Рубина» остался без результативных действий в матче с «Динамо», но трудно проигнорировать его целеустремленность и креативные решения. От Макарова постоянно исходила угроза чужим воротам: на счету Дениса 8 из 16 ударов «Рубина», 4 успешных обводки и активная борьба за мячи в середине поля.

Нападающие

(«Тамбов»)

Панченко оправдывает ожидания «Тамбова» и нестандартными решениями привносит изюминку в атаки «волков». В победном матче с «Уфой» взял на себя роль плеймейкера, которая Кириллу удалась, особенно эпизод с результативным пасом на Костюкова. Это было весьма изящно и в то же время эффективно.

(«Урал»)

Румынский лидер «Урала» может сколько угодно в стартовой расстановке прятаться на позиции атакующего хавбека, но по смыслу Эрик — стопроцентный нападающий, что и подтверждает голами. В матче с «Химками» Бикфалви оформил дубль, реализовав пенальти и забив после углового. Делаешь результат — добро пожаловать в сборную тура. В составе «Урала» также стоит отметить Эль-Кабира, отметившегося двумя «ассистами».

Тренер

( ЦСКА )