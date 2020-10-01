«Унион» — «Майнц»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:26

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 3-го тура немецкой Бундеслиги «Унион» Берлин – «Майнц», который состоится 2 октября 2020 года в Берлине.

«Унион»

Коллектив из Берлина проводит второй сезон в Бундеслиге. По итогам прошлой кампании эта команда избежала понижения в классе, заняв 11 место в турнирной таблице.

После двух сыгранных туров в новом чемпионате подопечные Урса Фишера разжились лишь одним очком. После стартового поражения от «Аугсбурга» (1:3), «Железные» сыграли вничью с «Боруссией» М. в гостях (1:1).

Также «Унион» отметился победой над «Карлсруэ» в Кубке Германии, обыграв соперника в дополнительных таймах (1:0).

«Майнц»

«Майнц» на финише прошлого сезона взял три победы в пяти матчах, что позволило команде отдалиться от зоны вылета и избежать борьбы за выживание.

Новый розыгрыш чемпионата Германии для команды Ахима Байерлорцера начался провалом. В матчах с РБ «Лейпциг» и «Штутгартом» его подопечные потерпели крупные поражения – 1:3 и 1:4.

В кубковых соревнованиях у «Майнца» не возникло проблем с «Хавелсе», который был разбит в гостях со счетом 5:1.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Унион» — 2.290

Ничья – 3.490

Победа «Майнц» — 3.230

Статистика

«Майнц» проиграл 3 последних матча в чемпионате Германии.

В 3 предыдущих встречах команд в Берлине прошла ставка на ТМ(2,5).

«Унион» не проигрывал в 4 из 6 предыдущих домашних матчах Бундеслиги.

Прогноз на матч

Аналитики букмекерской компании Pinnacle считают «Унион» умеренным фаворитом этой встречи. Мы, пожалуй, согласимся с этим мнением, поскольку команда из Берлина показывает более содержательный футбол, нежели ее предстоящий соперник.

К тому же, «Карнавальщики» очень часто проваливают гостевые встречи. Ставку на Ф1(0) можно разместить с коэффициентом 1.662.