«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 12:21

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч 5-го тура Ла Лиги «Атлетико» — «Вильярреал», который состоится 3 октября 2020 года в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Атлетико»

«Матрасники» среди недели провели неубедительный матч в гостях против «Уэски», так и не сумев вскрыть оборону соперника, который только вернулся в элиту испанского футбола (0:0).

Сухая ничья «Атлетико» несколько контрастирует на фоне стартового разгрома «Гранады», которая была повержена в Мадриде с неприличным счетом 6:1. Луис Суарес в том матче открыл счет голам за мадридскую команду, оформив дубль.

«Вильярреал»

«Подводники», в отличие от своего соперника, сыграют уже пятый матч в новом чемпионате Испании. «Вильярреал» занес себе в актив два домашних поединка, в которых команда оставил без очков «Эйбар» (2:1) и «Алавес (3:1).

Эти успехи подопечных Унаи Эмери были разбавлены гостевым разгромом от „Барселоны“ (0:4) и ничейным матчем с „Уэской“ (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа „Атлетико“ — 1.628

Ничья – 4.010

Победа „Вильярреал“ — 6.180

Статистика

„Вильярреал“ пропускал минимум гол в 4 матчах нового сезона.

„Атлетико“ выиграл 17 из 20 предыдущих домашних матча во всех турнирах.

„Вильярреал“ проиграл 2 последних гостевых матча „Атлетико“.

Прогноз на матч

Аналитики БК Pinnacle отводят „Атлетико“ статус очевидного фаворита этой встречи. Пожалуй, с таким распределением сил стоит согласиться, ведь дома подопечные Симеоне выступают очень мощно.

„Вильярреал“, в свою очередь, проиграл три предыдущих гостевых поединка. К тому же, у команды есть заметные проблемы в обороне, которыми пользуются соперники не самого крупного калибра. Предлагаем взять ставку на П1 за 1.628.