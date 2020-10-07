Австрия – Греция: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 09:36

Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на товарищеский матч сборных Австрии и Греции, который состоится 7 октября 2020 года.

Австрия

Национальная сборная Австрии в сентябре провела два поединка в Лиге Наций УЕФА . Новый сезон подопечные Франко Фода открыли гостевой победой над норвежцами со счетом 2:1.

Менее успешно австрийцы сыграли во втором поединке, когда уступили дома команде Румынии (2:3). Напомним, что в квалификации ЕВРО-2020 Австрия заняла второе место в группе G, завоевав прямую путевку на турнир.

Греция

Сборная Греции успешно вошла в новый сезон Лиги Наций УЕФА . Команда Джона Схипа сначала расписала ничью в гостях со словенцами (0:0), после чего, справилась со сборной Косово на выезде (2:1).

Греки ударно провели финиш отбора к ЕВРО-2020, одержав три победы подряд. Но даже этого не хватило для того, чтобы подняться на вторую позицию в группе J. Теперь команда попытается пробиться на европейский форум через турнир плей-офф.

Котировки БК Pinnacle

Победит Австрия – 1.847

Ничья – 3.400

Победит Греция – 4.590

Статистика

Австрия никогда не побеждала Грецию – 4 поражения и 1 ничья.

В 4 из 5 очных встречах команд прошла ставка на ТБ (2,5).

(2,5). В 2013 году Греция победил Австрию в гостях со счетом 2:0.

Прогноз на матч

В очных противостояниях соперников наблюдается доминирование греков, которые никогда не уступали своему сопернику. Вполне возможно, что данная серия прервется именно в этой встрече.

Австрия постепенно нащупала свою игру, чего не скажешь о Греции, которая выступает нестабильно. Предлагаем взять ставку на П1 с коэффициентом 1.847 в БК Pinnacle.