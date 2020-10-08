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«Урал» и «Рубин» проведут товарищеский матч

08 октября 2020, 12:23

«Урал» на своём официальном сайте сообщил о проведении товарищеского матча против «Рубина».

«Урал» и «Рубин» вновь проведут товарищеский матч. В прошлую паузу на матчи сборных екатеринбуржцы уже встречались с казанским клубом в контрольном поединке. Та встреча, напомним, прошла в Казани и завершилась со счетом 1-1. На этот раз уже «Рубин» нанесет в Екатеринбург ответный визит. Игра состоится в воскресенье, 11 октября, на «Екатеринбург Арене» и, по договоренности обоих клубов, пройдет в закрытом режиме. Начало в 16-00. О ходе матча мы будем сообщать в социальных сетях.

Напомним, что в 11-м туре РПЛ «Рубин» сыграет с «Краснодаром», а «Урал» отправится в Тулу на матч против «Арсенала».

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cska vperiod
cska vperiod
08 октября в 13:04
Нужная тренировка.
ildar_3871
ildar_3871
08 октября в 12:30
Чё то постоянно с ними играем .
Gahi
Gahi
08 октября в 12:26
Хорошо подготовиться командам к продолжению чемпионата. Удачи
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